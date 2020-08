Neustadt: Böschungsbrand an BAB 65

Neustadt an der Weinstraße – Heute Morgen, 12.08.2020, rückte die Feuerwehr erneut auf die Autobahn 65 aus. Gemeldet war ein Schwelbrand am Seitenstreifen der Autobahn, zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Die Mannschaft des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug bekämpfte den Schwelbrand von der Autobahn aus und wurde durch das Mehrzweckfahrzeug abgesichert. Hierfür wurde eine Fahrspur durch die Feuerwehr und anschließend von der Autobahnmeisterei gesperrt. Ein Tanklöschfahrzeug fuhr die Einsatzstelle über ein parallel zur Autobahn verlaufenden Wirtschaftsweg an und führte von dort, mit zwei Strahlrohren die Brandbekämpfung durch.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften.