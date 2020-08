Ludwigshafen: Stadtnotizen 12.08.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Tee und Texte: „Auf einmal von einer Krankheit überfallen, welche ihn des Lebens beraubt“

Schlaglichter zu Gesundheitskrisen im heutigen Raum Ludwigshafen im Verlauf der Jahrhunderte setzt der Leiter des Stadtarchivs, Dr. Stefan Mörz“ bei seinem Vortrag „Auf einmal von einer Krankheit überfallen, welche ihn des Lebens beraubt“ in der Reihe Tee und Texte in der Stadtteil-Bibliothek Ruchheim, Fußgönheimer Straße 13, am Mittwoch, 19. August 2020, 17 Uhr. Eine Anmeldung unter Telefon 06237 590368 ist zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Kontaktdaten werden erfasst. Der Eintritt ist frei.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmer pro Kurs beschränkt. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabei haben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/stadtbibliothek.

Wertstoffhof Süd drei Tage geschlossen

Betriebsbedingt ist der Wertstoffhof Süd im Brückweg 100 von Donnerstag, 13., bis einschließlich Samstag, 15. August geschlossen. Ab Montag, 17. August, ist er wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Diese sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 16.45 Uhr und samstags von 8 bis 13.30 Uhr.

Wertstoffe können während der Schließung in den Wertstoffhöfen West und Nord abgegeben werden. Auf keinen Fall dürfen die Abfälle im öffentlichen Raum oder, wie der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) appelliert, vor den geschlossenen Wertstoffhöfen abgestellt werden. Zuwiderhandlungen können mit Geldbußen geahndet werden.

„Ran an die Kanne!“ WBL bittet Bürgerschaft um Unterstützung bei der Baumbewässerung und verschenkt faltbare Gießkannen

Die vergangenen beiden Jahre waren sehr heiß sowie sehr trocken und bislang macht auch der diesjährige Sommer wenig Hoffnung auf Besserung. Daher bittet der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Grünflächen und Friedhöfe, die Anwohner darum, die städtischen Bäume zu gießen, um dauerhafte Schäden zu verhindern. Unter dem Motto „Ran an die Kanne!“ winkt den Teilnehmenden dafür als Dank auch eine faltbare Gießkanne für den Hausgebrauch. Baumpflege und-bewässerung sind in Ludwigshafen die Aufgabe des WBL. Die vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, dass aufgrund begrenzter Ressourcen einerseits und immer längerer Dürreperioden andererseits, die Mitarbeiter rasch an ihre Grenzen kommen.

„Die Stadt Ludwigshafen hat innerorts zirka 140.000 Bäume. Diese Stadtbäume prägen nicht nur das Gesicht unserer Stadt, sie spenden im Sommer angenehmen Schatten und gleichzeitig verdunsten sie über ihre Blätter mehrere hundert Liter Wasser am Tag. Sie fungieren praktisch als Klimaanlage für uns“, erläutert Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe.

„Wir freuen uns über jeden Tropfen Wasser für die Bäume“, ergänzt Gabriele Bindert. „Täglich mindestens zehn Liter helfen. Damit jedoch alle Baumwurzeln ausreichend versorgt werden, muss das Wasser tief in den Boden eindringen. Daher darf es auch gerne etwas mehr von dem kühlen Nass sein. Das Gießen empfiehlt sich vorzugsweise am frühen Morgen oder nach Sonnenuntergang, dann verdunstet weniger Wasser in die Umgebung“, erläutert die Expertin. „Egal, ob mit Gießkanne, Gartenschlauch, Eimer oder Kochtopf: Jeder Liter hilft.“

Weil das Engagement der unterstützenden Bürger belohnt werden soll, verschenkt der WBL, an alle die mitmachen und dies auch zeigen, eine praktische und faltbare Drei-Liter-Gießkanne. Um eine solche zu erhalten, müssen die Teilnehmer an der Aktion ein Foto von sich beim Gießen und ihre Adresse an E-Mail-Adresse wbl.aktion@ludwighafen.de schicken. Alternativ steht auch der postalische Weg an die Adresse Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Grünflächen und Friedhöfe, Bliesstraße 10, 67059 Ludwigshafen zur Verfügung. Bei beiden ist der Betreff „Ran an die Kanne!“ anzugeben, dann kommt schon bald die faltbare Gießkanne per Post ins Haus. Die Aktion läuft bis einschließlich Mittwoch, 30. September 2020. Mit der Teilnahme an dieser Aktion willigen Teilnehmende in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und der Speicherung der eingesandten Fotos ein. Die Adresse wird nur für den Zweck der Zusendung der faltbaren Gießkanne verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Mit dem Absenden der E-Mail wird bestätigt, die Informationen zur Kenntnis genommen zu haben. Nach der Aktion „Ran an die Kanne“ werden alle eingegangenen E-Mails gelöscht. Weitere Informationen zur Einwilligung entnehmen Sie bitte den Informationen zu Art. 13 DS-GVO unter www.ludwigshafen.de/ranandiekanne.

Für Bürger, die sich dauerhaft für die Bäume in der Stadt engagieren möchten, bietet die Stadtverwaltung eine Baumpatenschaft an. Weitere Informationen dazu gibt es bei Heike Bartholomae unter der Telefonnummer 0621 504-3316.

WordPress: In fünf Minuten zur eigenen Homepage

Wie man seine eigene Homepage mit WordPress selbst erstellen kann, lernen Teilnehmer am Dienstag, 18. August 2020, 16 bis 18 Uhr, beim Kurs „WordPress: In fünf Minuten zur eigenen Homepage“ im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48. Der Workshop zeigt in einfachen Schritten den Grundaufbau eines WordPress-Systems und die Erstellung einer eigenen Webseite. Im Makerspace-Raum des Ideenw3rks können die erstellten Webseiten gemeinsam weiterentwickelt werden. Der Kurs richtet sich an Jugendliche und Erwachsene mit Grundkenntnissen, Internet und PC. Die Gebühr beträgt 3 Euro; Anmeldung auf www.ideenw3rk.de und unter Telefon 0621 504-2608.

Kanalbauarbeiten in der Bismarckstraße/Ecke Dammstraße beginnen

Ab Mittwoch, 12. August 2020, werden in Abstimmung zu den Abbrucharbeiten an der Pilzhochstraße, in der Bismarckstraße / Ecke Dammstraße Kanalerneuerungsarbeiten ausgeführt. Während der Bauzeit vom 12. August bis einschließlich 10. September 2020 wird die Bismarckstraße in Höhe der Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Damit wird der Eröffnungstermin 14. September 2020 für die Straßenbahn gewährleistet. Die Zufahrt zur Tiefgarage der Dammstraße bleibt während der gesamten Bauzeit erhalten. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen – Stadtentwässerung und Straßenunterhalt – Sebastian Ries, Telefon 0621 504-6822, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Schulanmeldungen für die Grund- und Förderschulen

Der Anmeldetermin für schulpflichtige Kinder, die im Schuljahr 2021/22 die Grund- oder Förderschulen besuchen sollen, ist am Montag, 7. September 2020. An diesem Tag müssen alle Kinder für das Schuljahr 2022/22 angemeldet werden, die vor dem 1. September 2021 ihren sechsten Geburtstag haben, also die bis einschließlich 31. August 2015 und früher geborenen Mädchen und Jungen. Dies gilt auch für körperlich, seelisch und geistig behinderte Kinder. Wenn eine offensichtliche oder vermutete Behinderung vorliegt, können diese Kinder unmittelbar bei der zuständigen Förderschule angemeldet werden.

Zur Anmeldung in der jeweiligen Schule müssen die Kinder von einem Elternteil begleitet werden. Mitgebracht werden müssen eine Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie gegebenenfalls eine Bescheinigung des Kindergartens über den Kindergartenbesuch. Die Schulpflicht gilt auch für Kinder ausländischer Nationalität.

Kinder früherer Jahrgänge, die vom Schulbesuch zurückgestellt waren, müssen ebenfalls wieder angemeldet werden. Der so genannte Zurückstellungsschein wird dann zusätzlich zur Anmeldung benötigt.

Noch etwas Zeit haben Eltern der so genannten „Kann-Kinder“: Diese Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, aber in die Schule aufgenommen werden können, wenn ihre Entwicklung dies erlaubt, werden am Dienstag, 2. Februar 2021, angemeldet. Bei den „Kann-Kindern“ entscheiden die Schulleitungen gemeinsam mit den Schulärzten, ob die Kinder schulreif sind. Wenn die Eltern einverstanden sind, wird auch die Einschätzung der Kindertagesstätte mit berücksichtigt.

Informationen über die Schulen und die Anmeldung gibt es im Internet unter www.ludwigshafen.de.