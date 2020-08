Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Rempler endet im Krankenhaus

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 11.08.2020 gegen 21:15 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Hindenburgstraße zu einem Rempler zwischen zwei Männern. Nach kurzem verbalem Streit schlug scheinbar der 33-Jährige dem 23-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Die daraus resultierende kurze Schlägerei endete für den 33-Jährigen mit Prellungen im Gesicht und einem Aufenthalt im Krankenhaus. Zeugen konnten die beiden Streithähne noch vor Eintreffen der Polizei trennen.

Elmstein: Motorrad getauscht und gestürzt

Elmstein L499 (ots) – Am 11.08.2020 gegen 15:00 Uhr tauschte ein 24-jähriger Motorradfahrer mit seinem Freund bei Johanniskreuz das Motorrad aus. Bei der anschließenden Weiterfahrt auf der L499 Richtung Speyerbrunn stürzte der 24-Jährige und kam mit Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Brems- bzw. Blockierspur von ca. 130m festgestellt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird von überhöhter Geschwindigkeit ausgegangen. Hinzu kommt noch, dass der 24-Jährige offensichtlich keine Erfahrung mit dem 120 PS starken Motorrad des Freundes hatte und keine ordentliche Motorradkleidung trug.

Bad Dürkheim: Mann schlägt Frau – Nachbarin zeigt Zivilcourage

Bad Dürkheim (ots) – Aus Sorge informierte am Mittwoch, 12.08.2020, um 00.50 Uhr, eine Bad Dürkheimerin die Polizei über laute Hilferufe einer Frau, die aus der Wohnung ihrer Nachbarn kamen. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort, konnten diese ebenfalls lautstarke Hilferufe wahrnehmen. Aufgrund der vermuteten Gefährdungslage wurde der Mann unter Vorhalt des Distanzelektroimpulsgerätes aufgefordert die Wohnung zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er sofort nach. Getrennt voneinander befragt schilderte die 21-jährige Frau, dass ihr Lebensgefährte sie mit einem Holzstock geschlagen habe. Dem 29-jährigen Mann wurden die Konsequenzen aufgezeigt. Um weitere Angriffe durch ihn zu verhindern, wurde er aus der Wohnung verwiesen und die Kontaktaufnahme zur Frau für die nächsten Tage verboten. Zur weiteren Beratung und Betreuung der Betroffenen wurde die Interventionsstelle Neustadt informiert.

Polizei im Umgang mit häuslicher Gewalt: Der Polizei als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation kommt im Interventionsprozess eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und -hilfe sollen Opfer von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen sie mit uns Kontakt auf. Auf allen Polizeidienststellen stehen ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.

Bad Dürkheim: Einbruch in Schmuckgeschäft – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – In der Zeit von 11.08.2020, 19.00 Uhr bis 12.08.2020, 08.15 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Schaufenster eines Schmuckgeschäftes in der Bruchstraße 9 mit einem Stein ein. Sie stahlen Schmuck im Wert von 9.000 Euro. Wer hat im Bereich der Bruchstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.