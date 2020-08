Heidelberg: Stadtnotizen 12.08.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

„Girls only“-Ferienangebot: Heidelberger Lieblingsplätze in digitale Kunstwerke verwandeln – Ab 24. August: IT-Akademie online für Schülerinnen aller Schulformen ab Klasse 6

Bei der IT-Akademie können Schülerinnen in den Ferien ab Montag, 24. August 2020, online Grundkenntnisse des Programmierens und grundlegende IT-Kenntnisse erlernen. Fokus der Online-Akademie liegt in der Erstellung digitaler Kunstwerke mittels der grafischen Programmierumgebung SNAP!, die einen leichten Einstieg in die Programmierung ermöglicht. Die Mädchen können ihre Heidelberger Lieblingsplätze kreativ in digitale Kunstwerke verwandeln. Das Ferienangebot richtet sich an Schülerinnen aller Schulformen ab Klasse 6 bis zur Oberstufe.

Die Online-Akademie kann ab 24. August jederzeit von den Schülerinnen besucht werden. Es gibt dort sowohl Selbstlern-Anteile als auch Online-Schulungen. Der Zeitpunkt der Online-Schulungen wird nach Absprache mit den Schülerinnen festgelegt. Diese Schulungen finden in sehr kleinen Gruppen statt, um ein individuelles Arbeiten zu ermöglichen. Die Zahl der Teilnehmerinnen ist nicht begrenzt.

Die Ferien-Akademie wird von der PH Heidelberg unter Leitung von Prof. Dr. Nicole Marmé und Dr. Jens-Peter Knemeyer in Zusammenarbeit mit dem Amt für Chancengleichheit und Heidelberg Marketing organisiert.

Anmeldung ab sofort bis 24. August möglich

Die Anmeldung ist ab sofort bis spätestens Montag, 24. August 2020, möglich:

Klassen 6 bis 9: Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg fördert die Aktion im Projekt „Girls´ Digital Camps“ für die Klassen 6 bis 9. Die Schülerinnen dieser Klassen können sich anmelden unter www.gdc-heidelberg.de, dort gibt es auch weitere Infos.

ab Klasse 10: Schülerinnen ab Klasse 10 können sich über die „IT-Zukunfts-Orientierungs-Akademien (ZOrA)“ unter www.zora-hd.de anmelden. Dieses Projekt wird durch die Klaus Tschira Stiftung gefördert.

Die Digitalisierung führt zu einem beispiellosen Wandel der Gesellschaft in nie dagewesener Geschwindigkeit. „Um die Herausforderungen der zukünftigen Arbeitswelten meistern und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, werden grundlegende IT-Kenntnisse immer wichtiger“, sagt Prof. Dr. Nicole Marmé von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und ergänzt: „Diese Aufgabe kann nicht alleine in der Schule ausreichend bewältigt werden. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir den Schülerinnen aus Heidelberg und der Rhein-Neckar-Region jetzt die Möglichkeit geben können, in den Schulferien Grundkenntnisse des Programmierens und grundlegende IT-Kenntnisse zu erlernen.“.

Die Leiterin des Amtes für Chancengleichheit, Dörthe Domzig, erklärt: „Jungen tun sich erfahrungsgemäß leichter, sich eigenständig in der Freizeit mit IT zu beschäftigen. Deshalb begrüße ich die gezielte Motivation für Mädchen – zumal alle Studien zeigen, dass Mädchen den Jungen auch im IT-Bereich um nichts nachstehen, wenn sie sich mit diesen Themen beschäftigen.“ Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, unterstützt das Projekt gerne: „Mädchen für informationstechnische Berufe zu begeistern, erfordert andere Konzepte. Der kreative Ansatz von Snap!&Art weckt sicher Interesse und hilft, die oft vorhandene Hemmschwelle gegenüber IT-Berufen zu überwinden.“.

Teilhabe und Chancengleichheit: persönliche Beratungsangebote wieder möglich

Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg bietet neben telefonischen Beratungen wieder persönliche Beratungsgespräche an. Die Interessierten werden bei der Terminfindung über das Hygienekonzept informiert. Die verschiedenen Beratungsangebote im Bereich Teilhabe und Chancengleichheit finden im September 2020 zu nachfolgenden Terminen statt:

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse:

Zweimal pro Woche berät Maryam Shariat-Razavi zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Die Beratungen finden zur Zeit jeden Mittwoch und Donnerstag telefonisch von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr mit Voranmeldung statt: 0621 43773113. Die nächsten Termine sind am 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23, 24. und 30. September 2020.

Die Beraterin ist Expertin für Anerkennungsfragen vom IQ Netzwerk (Integration durch Qualifizierung) Baden-Württemberg. Neben Deutsch und Englisch spricht sie auch Persisch. Sie berät zu folgenden Fragen: Wo kann ich meinen ausländischen Abschluss anerkennen lassen? Wie sind meine Berufsaussichten in Deutschland? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für mich? Die Beratungen eignen sich nicht nur für Zugewanderte, sondern auch für Deutsche, die ihre Qualifikation im Ausland erworben haben.

Erst- und Lotsenberatung:

Welche Weiterbildung passt zu mir? Kann ich diese berufsbegleitend absolvieren? Wie kann ich sie finanzieren? Professionelle Beratung in diesen Fragen bietet am Freitag, 4. September 2020, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung. Ziel ist es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei allen Fragen zu beruflicher Neu- und Umorientierung zu unterstützen.

Die kostenlose Beratung von Marion Baader findet von 9 bis 12 Uhr im Bürgeramt Mitte, 1. Obergeschoss, links, Zimmer 1.14, Bergheimer Straße 69, 69115 Heidelberg, statt. Um Anmeldung unter Telefon 0621 97607776 oder per E-Mail an m.baader@rb-mannheim.de wird gebeten.

Zum Thema Weiterbildung engagiert sich das Amt für Chancengleichheit bereits seit 1998. Die Stadt gibt beispielsweise jährlich das „Heidelberger Weiterbildungshandbuch“ heraus, das unter www.heidelberg.de/weiterbildungshandbuch abrufbar ist.

Frauen, Karriere und Existenzgründung:

Für Frauen, die sich für eine Führungsposition interessieren oder sich selbständig machen wollen, gibt es ein kostenloses Beratungsangebot. Die nächsten Beratungstermine sind am Montag, 17. August und am Freitag, 21. August, sowie am Montag, 21. September, und Freitag, 25. September 2020. Die knapp einstündigen Beratungen finden montags jeweils von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr im Bürgeramt Mitte, 1. Obergeschoss, links, Zimmer 1.14, Bergheimer Straße 69, 69115 Heidelberg, statt. Termine sollten vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 2932590 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de. Die Beraterin ist Corinna Schneider von der Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald.

Passend zum Beratungsangebot gibt es unter www.heidelberg.de/frau-karriere ein „Handbuch Frau und Karriere“. Darin finden Frauen eine Übersicht über lokale und regionale Fortbildungs-, Beratungs- und Coachingangebote.

Beratung zum Thema „Sexuelle Orientierung“:

Seit Juni 2017 bietet PLUS, die „Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e. V.“ in Kooperation mit dem städtischen Amt für Chancengleichheit in Heidelberg ein regelmäßiges, kostenloses Beratungsangebot zu Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität an. Die knapp einstündigen Beratungen finden statt an den Montagen, 7., 14., und am 28. September 2020, jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie am Freitag, 18. September 2020, von 08.30 bis 12.30 Uhr im Bürgeramt Mitte (Zimmer 1.14, 1. OG), Bergheimer Straße 69, 69115 Heidelberg. Die Beratungstermine sollten vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 3362110 oder per E-Mail an team@plus-mannheim.de. Weitere Infos gibt es unter www.plus-mannheim.de.