Karlsruhe – Wer hatte Grün? – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist das Ergebnis

eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend an einer Kreuzung bei

Karlsruhe-Rüppurr ereignete. Da nachträglich beide Beteiligten angeben, bei

Grünlicht gefahren zu sein, ist die Polizei nun noch auf der Suche nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der befuhr die 53-jährige Fahrerin eines VWs

gegen 16:55 Uhr die Herrenalber Straße von Ettlingen kommen in Richtung Rüppurr.

Zur gleichen Zeit kam die 50-jährige Fahrerin eines Toyotas von der Autobahn A5

und wollte an der Anschlussstelle Ettlingen nach links in Richtung Ettlingen

abbiegen. Hierzu hielt sie zunächst bei Rot an der dortigen Ampel an. Als die

Ampelanlage auf Grünlicht umschaltete, fuhr die 50-Jährige los, woraufhin es im

Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem VW der 53-Jährigen kam. Da die

VW-Fahrerin ebenfalls angab, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren

zu sein, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere

sollen mehrere Fahrzeuge zusammen mit der 50-Jährigen an der roten Ampel

gewartet haben.

Diese sowie mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannter stiehlt Herrenfahrrad aus Garage – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter ein

Herrenfahrrad der Marke Oakland aus einer offenstehenden Garage in Palmbach. In

diesem Zusammenhang fiel einer Zeugin gegen 21.20 Uhr in der Straße Im Winterrot

ein Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 16 Jahren mit einem solchen

Herrenfahrrad auf. Der junge Mann war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet und

fuhr in Richtung Talstraße.

Zeugen oder Hinweisgeber, die am Dienstagabend in der Zeit zwischen 20.50 und

21.20 Uhr in der Umgebung der Straße Im Winterrot verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 4907-0 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Bretten – Ladendieb lässt bei Flucht Rucksack mit seiner Adresse zurück

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend wurde ein Ladendieb in einem Modegeschäft in

Bretten von einer Mitarbeiterin erwischt. Bei seiner anschließenden Flucht ließ

er seinen Rucksack mit dem Diebesgut zurück, allerdings fand die Polizei darin

auch einen Brief mit seiner persönlichen Anschrift.

Der Dieb befand sich kurz nach 19:30 Uhr in dem Modegeschäft in der

Wilhelmstraße. Dort entnahm der mehrere Kleidungsstücke der Auslage und

entfernte die Sicherheitsetiketten. Als er danach den Kassenbereich passieren

wollte, ohne die Waren im Wert von circa 250 Euro zu bezahlen, wurde er von

einer Mitarbeiterin, die sein Vorgehen zuvor beobachten konnte, angesprochen.

Daraufhin ergriff der Mann die Flucht und rannte in unbekannte Richtung davon.

Seinen mitgeführten Rucksack, in dem er das Diebesgut verstaut hatte, ließ er

jedoch zurück. Im Rucksack konnten die alarmierten Polizeibeamten kurz darauf

neben dem Diebesgut auch einen Brief mit einer persönlichen Anschrift

sicherstellen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Ladendieb

verlief zunächst zwar ohne Erfolg, durch den aufgefundenen Brief dürften die

Ermittlungen jedoch erheblich erleichtert werden.

Karlsruhe – Vermehrte Aktivitäten von angeblichen Microsoft-Support-Mitarbeitern

Karlsruhe (ots) – Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe

häufen sich seit einigen Tagen wieder Meldungen über betrügerische Telefonanrufe

falscher Microsoft Mitarbeiter. In Einzelfällen entstanden bereits Schäden bis

zu mehreren tausend Euro!

Unter dem Vorwand angeblich das mit Schadsoftware verseuchte

Microsoft-Betriebssystem reparieren zu wollen, versuchen derzeit wieder vermehrt

Betrüger sich über spezielle Fernwartungssoftwares Zugang zu den Computern von

Bürgern im Stadt- und Landkreis Karlsruhe zu verschaffen.

Durch geschickte Gesprächsführung wurden die Geschädigten dazu gebracht, die

Fernwartungssoftware zu installieren. Dadurch erhielten die Täter Zugriff auf

die Computer der Opfer. Häufig werden zur Bezahlung von

„Microsoft-Wartungsverträgen“ die Geschädigten aufgefordert Wertgutscheine für

diverse Online-Portale (iTunes, Playstore, Playstation Network) zu erwerben. In

der Folge müssen die Gutscheincodes telefonisch dem Anrufer mitgeteilt werden.

Mittlerweile ist es den Betrügern auch gelungen das Opfer zur Herausgabe seiner

Kreditkartendaten, Zugangsdaten zum Online-Banking oder Kopien seiner

Ausweisdaten telefonisch in Erfahrung zu bringen. In der Folge wurden von den

Tätern Geldtransaktionen ins Ausland oder zu Finanzdienstleistern veranlasst, so

dass eine Verfolgung der Zahlungswege erheblich erschwert oder unmöglich gemacht

werden, um die Täter zu identifizieren.

Die Anrufer kommunizierten in englischer Sprache oder in gebrochenem Deutsch.

Bei den angezeigten Rufnummern handelte es sich um gefälschte Telefonnummern,

die meistens eine deutsche Vorwahl aufwiesen.

Daher bitte die folgenden Tipps beachten:

Microsoft meldet sich bei niemandem persönlich, um auf ein

Problem hinzuweisen!

Problem hinzuweisen! Keinen fremden Personen Zugriff auf persönliche Daten gewähren!

Die Firma Microsoft würde sich niemals mit Gutschein-Karten

„bezahlen“ lassen!

„bezahlen“ lassen! Bei tatsächlichen Problemen mit dem Computer an eine Fachfirma

wenden!

Ist man bereits von einem solchen Anruf betroffen:

den Computer vom Internet trennen

Passwörter (E-Mail, Onlinebanking, etc.) von einem sicheren

Gerät ändern

Gerät ändern Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Zahlungsdienstleistern zum

Stoppen der Transaktionen

Stoppen der Transaktionen Kontaktaufnahme mit dem eigenen Kreditinstitut für weitere

Maßnahmen

Maßnahmen Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten und nach Rücksprache

dort den Computer von einem Fachmann überprüfen und bereinigen lassen

Kürnbach – Lebensgefährliche Verletzungen bei Arbeitsunfall

Karlsruhe (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 52-Jähriger bei

einem Arbeitsunfall am Dienstagmittag in Kürnbach zu. Der Mann hatte, zusammen

mit drei weiteren Männern, ein Hebe-Schiebe-Türen-Element in einem Neubau

gesetzt und mit Unterlegkeilen gesichert. Während die drei Männer weiteren

Tätigkeiten nachgingen, war er 52-Jährige mit dem Vorbereiten der Halterungen

beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache kippte das ca. 150 kg schwere

Element und begrub den 52-Jährigen unter sich. Nach einer Erstversorgung vor Ort

durch einen Notarzt wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus geflogen.

Karlsruhe – Heranwachsender verunreinigt Straßenbahn, Bußgeldverfahren wegen Nichttragens eines Mund-Nasen-Schutzes gegen drei junge Männer eingeleitet

Karlsruhe (ots) – Drei junge Männer fielen am Dienstagabend in einer Straßenbahn

in Karlsruhe auf, weil sie alkoholisiert waren und den Bahnfahrer anpöbelten.

Ein 20-Jähriger urinierte sogar auf den Boden der Straßenbahn. Zudem hielt sich

keiner der drei an die Vorschrift zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.

Die Polizei erteilte den jungen Männern einen Platzverweis. Sie erwartet nun ein

Bußgeldverfahren wegen der nicht getragenen Schutzmasken. Daneben werden dem

20-Jährigen die fälligen Reinigungskosten für den Straßenbahnboden in Rechnung

gestellt.

Karlsruhe – S-Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein

alkoholisierter S-Pedelec-Fahrer in Karlsruhe bei einem Zusammenstoß mit einem

einparkenden Auto.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 61-jährige Fahrerin eines Renaults

gegen 14:45 Uhr die Essenweinstraße in westlicher Richtung. Auf Höhe der

Hausnummer 40 stoppte die 61-Jährige das Auto, um anschließend rückwärts in eine

seitliche Parklücke einzuparken. Der ihr nachfolgende, 64-jährige Fahrer eines

S-Pedelecs fuhr an dem einparkenden Renault vorbei, woraufhin es zur Berührung

zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die Kollision stürzt der 64-Jährige zu

Boden und erlitt leichte Verletzungen. An den beiden beteiligten Fahrzeugen

entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzen zunächst vor Ort und brachten

ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der zuvor

durchgeführten Unfallaufnahme durch die ebenfalls hinzugerufene Polizei

bemerkten die Beamten Ausfallerscheinungen beim 64-Jährigen. Ein Atemalkoholtest

ergab bei ihm schließlich einen Wert von knapp unter zwei Promille. Daher

ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Zudem stellten die Beamten fest,

dass der 64-Jährige keinen zum Führen eines S-Pedelecs erforderlichen

Führerschein für Kleinkrafträder besitzt.

Rheinstetten – Polizei sucht Zeugen nach exhibitionistischer Handlung am Epplesee

Rheinstetten (ots) – Nach einer exhibitionistischen Handlung am

Dienstagvormittag am Ufer des Epplesees sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise

zum Täter geben können. Ein Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat am Sonntagabend

auf dem Parkplatz der Neuen Messe ist nicht auszuschließen.

Eine 72-jährige Frau schwamm gegen 10 Uhr im See, als sie einen Mann am Westufer

sah, der offenbar onanierte. In der Nähe des Tatverdächtigen befanden sich

mehrere weibliche Personen, die die Handlung eventuell nicht bemerkten.

Der Mann war zirka 40 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte eine schlanke Figur

und trug eine schwarze Bermudahose. Da die Anzeige bei der Polizei erst

verspätet erfolgte, konnte der Täter nicht mehr am See festgestellt werden.

Aufgrund der Ähnlichkeiten bei der Täterbeschreibung könnte der gleiche Mann

bereits am Sonntag gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz der Neuen Messe aufgetreten

sein. Dort zeigte er sich zwei jungen Frauen während er sich selbst befriedigte.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei

Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Karlsruhe – Rettungsdienstmitarbeiter ins Gesicht geschlagen

Karlsruhe (ots) – Nachdem einem 31-jährigen Beschuldigten am Dienstagnachmittag

die Wartezeit für die Behandlung einer Schnittwunde zu lange ging, schlug er

einem Rettungsdienstmitarbeiter ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen

Körperverletzung.

Der 31-Jährige war offenbar zuvor mit einem Bekannten im Alter von 32 Jahren in

der Pfinz in Durlach baden gewesen. Dort verletzte er sich an einer im Wasser

befindlichen Glasscherbe. Beide Männer gingen daraufhin direkt zu einer

nahegelegenen Rettungsleitstelle. Als dem Verletzten dort gesagt wurde, dass er

sich etwas gedulden müsse, wurde er aggressiv und schlug einem 40-jährigen

Mitarbeiter ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch eine Kopfverletzung und seine

Brille ging zu Bruch.

Der Beschuldigte selbst verständigte daraufhin die Polizei. Nach einer

Erstversorgung wurde dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann ein Platzverweis

erteilt.

Rheinstetten – Zwei verletzte Fahrradfahrer nach Sturz – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nicht unerhebliche Verletzungen zogen sich zwei Fahrradfahrer

bei einem Sturz am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 3581 zu. Die beiden

43-Jährigen fuhren nebeneinander auf dem Radweg von Ettlingen kommend Richtung Silberstreifen. Ein entgegenkommender Fahrradfahrer sei auf die beiden

zugefahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der links fahrende Radler

nach rechts aus. Hierbei berührten sich die beiden Fahrräder der 43-Jährigen und

beide stürzten. Der entgegenkommende Fahrradfahrer hätte seine Fahrt

fortgesetzt, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Zeugen des Unfalls,

insbesondere die beiden Passanten, die sich nach dem Sturz um die Verletzten

gekümmert haben, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon

0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Pfinztal – Diebstahl eines Wohnwagens

Karlsruhe (ots) – In der Straße Am Stadion in Pfinztal-Berghausen ist ein

Wohnwagen gestohlen worden. Der Geschädigte konnte mitteilen, dass er seinen

Wohnwagen des Herstellers Bürstner, Typ SDAH, am Montag gegen 17.00 Uhr dort

abgestellt und gegen Wegnahme gesichert hat. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr war er

dann verschwunden. Der Wohnwagen hat das Kennzeichen KA-P 3095. Wer verdächtige

Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter Telefon 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Junge Frau sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine 24-Jährige wurde am Dienstagvormittag in der Südstadt von

einem Unbekannten sexuell belästigt. Die junge Frau kam gegen 10.00 Uhr vom

Raiffeisenplatz und überquerte die Ettlinger Straße. Auf der anderen

Straßenseite bemerkte sie einen Mann der sie auffällig ansah. Nachdem die

24-Jährige in die Lauterbergstraße eingebogen war, umfasste sie plötzlich ein

Mann von hinten und fasste ihr zwischen die Beine. Als die junge Frau lauf

schrie und sich umdrehte flüchtete der Täter über die Lauterbergstraße in

Richtung Treitschkestraße. Zu Hause angekommen verständigte die 24-Jährige die

Polizei. Der Täter wird als ca. 30 Jahre alt, ca. 180 – 185 cm groß und schlank

mit arabischem Aussehen beschreiben. Er hatte kurze schwarze Haare und trug ein

Tattoo am rechten Oberarm. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt mit

Aufdruck. Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise auf den Gesuchten

geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter

Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mann wirft mit Mülleimer und bespuckt Polizeibeamtin

Karlsruhe (ots) – Ein 31 Jahre alter Mann musste am Dienstagnachmittag aufgrund

seines aggressiven Verhaltens zunächst in polizeilichen Gewahrsam und später in

eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Er hatte zuvor unter anderem einen

Mülleimer gegen die Eingangstür des Polizeireviers geworfen und eine

Polizeibeamtin bespuckt.

Gegen 16 Uhr fiel der 31-Jährige durch lautstarkes Schreien vor dem

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz auf. Als er einen Mülleimer nahm und diesen

gegen die Eingangstüre des Reviers warf, wurde er von Polizeibeamten in

Gewahrsam genommen. Dabei zeigte er sich weiterhin aggressiv und beleidigte die

Polizisten fortlaufend. Beim Gang in die Gewahrsamszelle spuckte er einer 21

Jahre alten Beamtin aus kurzer Distanz unvermittelt direkt ins Gesicht. Er

musste schließlich mit Handschließen und Fußfesseln gebändigt werden. Nach einer

Vorstellung bei einem Arzt wurde er in eine psychiatrische Klinik aufgenommen.

Ein Atemtest ergab keine Hinweise auf einen Alkoholkonsum.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte,

Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Bruchsal – Brand in einer großen Lagerhalle der Bundeswehr

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Der Sicherheitsdienst in der General-Dr. Speidel Kaserne in Bruchsal hat am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr der Integrierten Leitstelle Karlsruhe den Brand einer Lagerhalle auf dem Kasernengelände gemeldet. Von der Freiwillige Feuerwehr Bruchsal wurden neben dem Löschzug der Krenstadt auch die Abteilungen aus Heidelsheim, Helmsheim und Büchenau alarmiert. Unter der Leitung ihres Kommandanten Bernd Molitor waren so sehr schnell über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen, einer Drehleiter und verschiedenen Sonderfahrzeugen auf dem Kasernengelände, um den Brand in einer über 40 m langen Lagerhalle zu löschen.

In der Lagerhalle waren verschiedene Fahrzeuge und Gerätschaften des ABC Abwehrbataillon 750 Baden abgestellt. Ein Fahrzeug war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mit Atemschutzgeräten ausgestatte Feuerwehrangehörigen löschten den Brand mit drei C-Rohren. Das ebenfalls zur Einsatzstelle gebrachte Löschunterstützungsfahrzeug LUF wurde zur Entrauchung der großen Halle eingesetzt. Durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung wurden auch die Betonträger des Hallendaches beschädigt und es kam zu einzelnen Abplatzungen. Die Bundeswehr wird die Standfestigkeit der Halle überprüfen lassen. Der Schaden an Fahrzeugen, Geräte und Gebäude wird sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

Als Ansprechpartner zur Bundeswehr stand der Kasernenkommandant Oberstleutnant Appetz zur Verfügung. „Ich bin der Feuerwehr Bruchsal unter der Leitung ihres Kommandanten Molitor für den schnellen und guten Löscheinsatz dankbar“, so sein Fazit zu den durchgeführten Löschmaßnahmen. „Die Feuerwehr hat dadurch eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Fahrzeuge in der Halle verhindert und weit größeren Schaden vermieden“, so der für die General Dr. Speidel Kaserne verantwortliche Offizier der Bundeswehr.

Drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und 14 Helferinnen und Helfer der Sanbereitschaft Bruchsal waren zur Absicherung der eingesetzten Feuerwehrleute vor Ort. In dieser Arbeitsgemeinschaft arbeiten seit vielen Jahren Kräfte des DRK und der Malteser zusammen, um auch bei größeren Brandereignissen die Sicherheit für die Feuerwehrleute zu gewährleisten. Die Leitung lag bei Matthias Eitel vom ASB als Organisatorischer Leiter Rettungsdienst.

Die Polizei war mit einer Beamtin und einem Beamten des Polizeireviers Bruchsal ebenso vor Ort, wie Bürgermeister Andreas Glaser und der Stellvertretende Kreisbrandmeister Dominik Wolf.