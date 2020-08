Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: 84-Jähriger wird Opfer eines Trickdiebstahls

Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 84-jähriger Mann wurde am

Dienstag gegen 13 Uhr in der Wieslocher Straße, vor seiner Wohnanschrift, Opfer

eines Trickdiebstahls. Als der Mann nach Hause kam, traf er auf eine männliche

Person, die vor dem Wohnanwesen stand und etwas zu suchen schien. Nachdem der

Rentner seine Hilfe angeboten hatte, fragte der Unbekannte nach der

Telefonnummer eines Automobilclubs. Hilfsbereit händigte der Rentner seine

Mitgliedskarte aus, während er seinen Geldbeutel geöffnet in der Hand hielt.

Nach wenigen Augenblicken bekam er seine Karte wieder ausgehändigt. Diesen

Moment nutze der Unbekannte geschickt aus und entnahm zunächst unbemerkt 100

Euro Bargeld aus dem Geldbeutel des 84-Jährigen, der den Diebstahl kurze Zeit

später feststellte.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 35 bis 40 Jahre alt

Ca. 170cm groß

Schlanke Statur

Helle kurze Haare

Leichter Schnurrbart

Sprach Hochdeutsch

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese unter der

Rufnummer 06222/5709-0 dem Polizeirevier Wiesloch mitzuteilen.

Hirschberg-Leutershausen: Verfasser anonymer Drohbriefe ermittelt

Hirschberg-Leutershausen (ots) – Wegen des Verdachts, eine schwere,

staatsgefährdende Straftat begehen zu wollen, ermittelt das Dezernat Staatschutz

gegen einen Mann, der im dringenden Verdacht steht, Ende Juni 2020 in zwei

gleichlautenden Briefen, anonym, an den Landrat des Rhein-Neckar-Kreises und die

Geschäftsstelle eines Sportvereins einer Bergstraßengemeinde, Drohbriefe

verschickt zu haben. Darin wird mit der Freisetzung von Corona-Viren bei einem

Handballspiel gedroht. Unterstützung soll die Aktion durch zwei Mitarbeiter der

Universitäten Bonn und Heidelberg finden, die an Corona-Viren forschen.

Mit Unterstützung des Kriminaltechnischen Instituts beim Landeskriminalamt

Stuttgart konzentrierten sich die Ermittlungen schnell auf den Verdächtigen, der

die Briefe aus Verärgerung über die Vereinspolitik verfasst und verschickt haben

soll.

Darüber hinaus fanden die Beamten heraus, dass keine weiteren Personen und

Institutionen an der Planung, Verfassung und Verschickung der Schreiben

beteiligt waren. Eine Beteiligung von Mitarbeitern der Forschungseinrichtungen

der Universitäten Mainz und Heidelberg ist gänzlich ausgeschlossen.

Eine Gefährdung der Bevölkerung war zu keinem Zeitpunkt gegeben.

Aus Gründen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten werden keine weiteren Daten

des Verdächtigen bekannt gegeben.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebstahl / Zeugen gesucht!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine Angestellte eines Juweliergeschäfts

in der Karlsruher Straße wurde Dienstagvormittag um 11:15 Uhr Opfer eines

Trickdiebstahls. Nachdem ein bislang unbekannter Mann Interesse an einer

hochwertigen Halskette vorgespielt hatte, zeigte er zudem Interesse an weiterem

Schmuck aus dem Schaufenster. Während die Verkäuferin daraufhin die Ware zur

Anprobe aus dem Schaufenster holte, nutzte der Mann einen günstigen Moment und

steckte die zuvor anprobierte Halskette in seine Tasche. Die Tat wurde von der

Überwachungskamera gefilmt. Anschließend gab der Mann vor, Geld von seiner Bank

holen zu wollen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein

Diebstahlsschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Alter zw. 25 und 35 jahren

Schwarze Hautfarbe

Korpulentere Statur

Sprach gebrochenes Deutsch

Schwarze Basecap der Marke Lacoste

Weißes T-Shirt der Marke Lacoste

Schwarze, kurze Sporthose der Marke Puma

Weiße Schuhe der Marke Lacoste

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Person geben können,

werden gebeten, diese dem Polizeirevier Hockenheim unter der Rufnummer

06205/2860-0 mitzuteilen.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend kam es gegen 18:40 Uhr

zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Roller, bei dem der Rollerfahrer

verletzt worden ist.

Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem BMW die Edelsteinstraße in Richtung B3 entlang

und missachtete an der Kreuzung zum Dossenheimer Weg die Vorfahrt eines von

rechts kommenden 57-jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer zog sich eine

Verletzung am Bein zu und wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein

Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von

insgesamt 4.000 Euro.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Umweltsünder lädt Bauschutt in Wald ab / Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt in

einem Fall der Umweltverschmutzung, der sich bereits vor 2 Monaten ereignet hat.

Durch Waldarbeiter der Gemeinde Dielheim wurden am 18. Juni im Eichwald,

Ortsteil Schatthausen, etwa 2 t Bauschutt festgestellt. Unbekannte hatten hier

Beton-Pflanzringe und weiteren Betonschutt abgeladen. Wann der Schutt abgeladen

worden ist, ist nicht bekannt. Auch liegen derzeit keine Hinweise auf den

Verursacher vor.

Es werden nun Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben

können. Diese werden unter der Rufnummer 06222/5709-0 entgegengenommen.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Autofahrer fuhr in der Zeit

zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Eppelheim auf ein geparktes Auto auf

und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte fuhr auf einem

Parkplatz in der Wasserturmstraße gegen einen geparkten Opel Astra auf und schob

diesen gegen einen Zaun. Dadurch wurde der Opel im Front- und Heckbereich

beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der

Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der

Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.