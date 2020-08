Verkehrsunfallflucht – Zeuge gesucht

Sankt Johann (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Sankt Johann auf der Hauptdurchgangsstraße ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Unfallverursacher stieß beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort in Fahrtrichtung Sprendlingen. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge hatte den Verkehrsunfall beobachtet und informierte die Halterin des parkenden Autos. Nach seinen Beobachtungen sollte es sich möglicherweise um einen VW „Up“ mit KH-Kennzeichen gehandelt haben. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bingen-Stadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03:00 Uhr ereignete sich in Bingen am Fruchtmarkt ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kam mit seinem Auto auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und krachte in das am Bahnübergang befindliche Kioskgebäude. Der Verkaufsstand sowie das Auto wurden erheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Fahrzeugführer deutlich alkoholisiert war. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Aufgerissene Autotüren als Unfallursache – Präventionsclip

des LKA Rheinland-Pfalz zum Phänomen „Dooring“

Mainz (ots) – Eine unachtsam aufgerissene Autotür kann schnell zu erheblichen

Sachschäden oder schweren Unfällen führen. Im engen Straßenverkehr laufen Rad-

oder E-Scooterfahrende immer wieder Gefahr, plötzlich einer Wagentür ausweichen

zu müssen. Im günstigsten Fall kommen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon.

Im schlimmsten Fall kann ein Aufprall mit einer geöffneten Autotür für die

Radfahrenden zu schweren Verletzungen führen oder sogar tödlich enden. „Dooring“

heißt das Phänomen, auf das der neue Präventionsclip des Landeskriminalamtes

Rheinland-Pfalz hinweist.

Ein einfacher Griff hilft Pkw-Fahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim

sogenannten „Holländischen Griff“ werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit

der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist, wie im

Präventionsclip erläutert wird.

Der Fahrer oder die Fahrerin greift also mit der rechten Hand zum Türgriff.

Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn gedreht und von hinten kommende

Fahrzeuge werden so besser gesehen. Entsprechend greift ein Beifahrer mit links

zur Tür und beugt so einem Zusammenstoß mit Bikern auf der Gehwegseite vor. In

den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher

der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs.

Der Präventionsclip ist unter folgendem Link abrufbar:

https://youtu.be/9N-82X6f04Q

Notdienste: So vermeiden Sie Abzocke

Mainz (ots) – Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt geben Tipps zum Schutz

vor unseriösen Notdiensten

Unseriöse Firmen nutzen Notsituationen aus und nehmen massiv

überteuerte Preise

überteuerte Preise Vorsicht bei Angeboten im Internet und bei Kontakten über

0800-Telefonnummern

0800-Telefonnummern Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt geben Tipps zum

Vorbeugen

Aus der Wohnung ausgesperrt, Toilette verstopft oder ein Wespennest im

Rollladenkasten – und das meistens auch noch zu einer unmöglichen Uhrzeit: Dann

muss schnelle Hilfe her. Doch bei der Auswahl des Notdienstes ist Vorsicht

geboten, sonst laufen Verbraucherinnen und Verbraucher Gefahr abgezockt zu

werden. Unseriöse Anbieter nutzen die Notsituation aus und schlagen beim Preis

ordentlich drauf, warnen die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt

Rheinland-Pfalz.

Sarah P. entdeckt ein Wespennest im Fensterkasten. Da sie und ihr Freund

panische Angst vor Wespen haben, suchen sie im Internet nach Hilfe und rufen bei

einem der ersten Suchvorschläge an. Die Internetseite des Schädlingsjägers sieht

auf den ersten Blick gut aus und wirbt mit günstigen Preisen, geschultem

Personal, umweltschonenden Maßnahmen und Kundenzufriedenheit. Über eine

kostenfreie 0800er Rufnummer vereinbaren sie für den nächsten Tag einen Termin.

Der Schädlingsbekämpfer kommt ohne besondere Schutzkleidung und hat keine

Arbeitsutensilien dabei. Spachtel zum Abkratzen der Nester, Leiter, Lappen und

Entsorgungstüte muss die Kundin bereitstellen. Er sprüht die Wespen mit einem

mitgebrachten Spray ein und sammelt die dadurch sofort getöteten Wespen auf.

Nach nur 30 Minuten stellt er eine Rechnung über 700 Euro und verlangt Bar- oder

Kartenzahlung.

„Obwohl Wespen unter Artenschutz stehen und nur in Ausnahmefällen getötet werden

dürfen, ignorieren manche Anbieter die Gesetze, entfernen die Nester

unfachmännisch und verlangen dafür noch horrende Preise“, so Jennifer Vanessa

Kaiser von der Verbraucherzentrale. „Solche Wucher-Preise sind sittenwidrig und

sollten auf jeden Fall bei der Polizei angezeigt werden.“

Ähnlich erging es Familie R., die wegen einer zugefallenen Tür auf einen

Schlüsseldienst zurückgreifen musste. Im Internet wurde sie auf einen angeblich

ortsansässigen Schlüsseldienst aufmerksam. Laut Impressum befindet sich der Sitz

der Firma aber keineswegs in ihrer Nähe, sondern in Nordrhein-Westfalen. Unter

der angegebenen Mobilfunkrufnummer wurde zugesichert, dass sofort jemand käme.

Der herbeigeeilte Monteur öffnete die Tür in weniger als zwei Minuten und

verlangte stolze 302,14 Euro per EC-Zahlung.

„Immer wieder versuchen unseriöse Notdienste, die in Hektik geratenen Menschen

eiskalt abzuzocken“, so Kaiser. „Vor allem an Wochenenden und Feiertagen

verlangen solche Anbieter oft Tausende Euro von ihren gestressten Kunden.“ Diese

Aufregung kann man sich ersparen, indem man sich präventiv nach ortsansässigen

Firmen umschaut und diese für den Ernstfall griffbereit auflistet. Auf keinen

Fall sollte vorschnell ein Anbieter aus dem Internet gewählt werden. Vorsicht

ist auch bei 0800er Rufnummern geboten.

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz geben Tipps,

um im Notfall nicht an einen unseriösen Notdienst zu geraten:

Absichern gegen Aussperren

Ein Zweitschlüssel bei Freunden oder vertrauenswürdigen Nachbarn schafft

Sicherheit. Im besten Fall wohnen die Hüter des Schlüssels in der Nähe und sind

häufig zu Hause.

Seriösen Notdienst suchen

Für den Fall der Fälle nützt die vorsorgliche Recherche nach einem seriösen

Anbieter am Wohnort. Bietet er Dienstleistungen auch außerhalb der

Geschäftszeiten zu transparenten Preisen an, sollte die Nummer notiert werden.

Im Handy gespeichert, als Notiz im Portemonnaie und unter der Fußmatte vor der

Tür ist die Rufnummer im Ernstfall immer griffbereit.

Kosten am Telefon klären

Ein lokaler Notdienst hat kürzere Anfahrtszeiten als ein überregionales

Unternehmen. Deshalb ist gleich beim ersten Anruf die Frage entscheidend, woher

der Monteur kommt. Wer einen Notdienst unter der örtlichen Vorwahl erreicht,

zahlt nur für die An- und Abfahrt innerhalb der Ortsgrenzen. Wird dann doch eine

längere Anfahrt berechnet, können darüberhinausgehende Beträge von der Rechnung

gestrichen werden. Die beste Lösung ist ein verbindlicher Komplettpreis für alle

Arbeiten, der auch Anfahrtskosten und eventuelle Zuschläge enthält.

Aufträge sollten nur unterschrieben werden, wenn alles

verstanden wurde.

verstanden wurde. Eine Rechnung verlangen

Eine rechtskonforme Rechnung enthält die Firmenangabe, die Steuer- und die

Rechnungsnummer. Die Rechnung muss nicht sofort beglichen werden. Die Drohung

mit der Polizei oder einem Inkassounternehmen ist haltlos.

Nur zahlen, was vereinbart wurde

Vor der Unterschrift unter eine Rechnung ist ein kritischer Blick auf die

einzelnen Posten wichtig. Prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch

ausgeführt wurden. Niemand ist gezwungen, nicht vereinbarte Positionen zu

akzeptieren. Dienstleister können nur dann auf eine Barzahlung bestehen, wenn

dies vorher vertraglich so vereinbart wurde. Eine Fahrt mit dem Monteur zum

nächsten Geldautomaten ist nicht zu empfehlen.

Selbstsicher und bestimmt auftreten Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie

bedroht werden. Holen Sie wenn möglich Nachbarn hinzu, die den Vorfall bezeugen

und Sie bestärken können. Denn: Nötigung ist strafbar.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/handwerker

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-falschen-handwerkern/

Provokation zwischen Autofahrern endet mit Strafanzeigen

Mainz-Oberstadt (ots) – Mittwoch, 12.08.2020, 01:20 Uhr

Eine Provokation zwischen einem Mercedes-Fahrer und der Beifahrerin eines VW

Golf enden in einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und diversen

anderen Strafanzeigen. Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:20 Uhr müssen ein

hochmotorisierter Mercedes und ein VW Golf an einer rot zeigenden Ampel an der

Kreuzung Geschwister-Scholl-Straße/Pariser Straße in der Mainzer Oberstadt

warten. Beide Pkw stehen nebeneinander, wobei es zur gegenseitigen Provokation

und gegenseitigem Zeigen des Mittelfingers zwischen der 21-jährigen Beifahrerin

des VW Golf und dem 20-jähirgen Fahrer des Mercedes kommt. Im weiteren Verlauf

wirft die Beifahrerin plötzlich eine geöffnete, leicht befüllte Getränkedose

durch das geöffnete Fahrerfenster in den Mercedes. Der Fahrer wirft diese dann

seinerseits wieder zurück in den Golf. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltet,

fahren beide Pkw los, allerdings wirft die 21-Jährige die Getränkedose abermals

in den Mercedes und trifft nun den Fahrer am Kopf. Dieser bekommt Flüssigkeit

ins Auge, kann kurzzeitig nicht sehen, aber seinen Pkw mit drei weiteren

Insassen, an einer nahegelegenen Tankstelle anhalten. Der VW Golf setzt seine

Fahrt zunächst fort, kehrt dann allerdings wieder zurück und es kommt zu

weiteren verbalen Provokationen im Vorbeifahren. Nun nimmt der Fahrer des

Mercedes die Getränkedose und wirft sie vom Tankstellengelände aus gegen den VW

Golf, der hierauf an der Windschutzscheibe beschädigt wird. Die 21-jährige

Beifahrerin des VW Golf und der 20-jährige Mercedesfahrer müssen sich nun wegen

diverser Straftaten verantworten. Die Polizeibeamte des Mainzer Altstadtreviers

haben die Ermittlungen aufgenommen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Reihenmittelhaus

Nieder-Olm (ots) – Sonntag, 26.07.2020 00:00 Uhr – Dienstag, 11.08.2020, 15:00

Uhr

Unbekannte Täter betreten den rückwärtigen umfriedeten Gartenbereich eines

Reihenmittelhauses in Nieder-Olm und hebeln mehrfach erfolglos an der

Terrassentür des Balkons. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen