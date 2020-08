Bademeister geschlagen und Polizisten beleidigt

Wörrstadt/Wöllstein (ots) – Bereits am Samstag, 08.08.2020, hat sich folgender

Vorfall im Schwimmbad in Wöllstein ereignet. Aufgrund bestehender Coronaregeln

muss der Bademeister einen Gast mehrfach zum Verlassen des Schwimmbeckens

auffordern, da die Badezeit begrenzt ist, und dadurch auch den übrigen Gästen

das Baden ermöglicht werden soll. Die Aufforderung wird ignoriert und später

wird der Bademeister durch den Gast auch noch tätlich angegriffen. Weitere

Maßnahmen erfolgen durch die Polizei, wobei die Beamtin und der Beamte beleidigt

werden. Im Ergebnis erhält der Gast nun zumindest für diese Saison ein

Hausverbot und Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Alle

Kommunen, die Schwimmbäder in diesen schwierigen Zeit öffnen und betreiben,

machen dies mit viel personellem, organisatorischen und finanziellem Aufwand zum

Wohle aller Bürgerinnen und Bürger. Dass der Betrieb und der Besuch mit gewissen

Einschränkungen verbunden ist, kann aufgrund der rechtlichen Vorgaben leider

nicht vermieden werden. Die Betreiber des Schwimmbades und auch die Polizei

bitten hier um Verständnis und um die Einhaltung der bestehenden

Corona-Regelungen, damit auch weiterhin ein Schwimmbadbesuch möglich ist.

Alsheim (ots) – Am Dienstag, den 11.08.2020 kam es gegen 07:00 Uhr im Bereich

der B9 zwischen Worms und Alsheim zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei

Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Hierbei beabsichtigte eine 51-jährige

Pkw-Fahrerin aus Eich in einen angrenzenden Feld-Wirtschaftsweg einzufahren.

Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste sie zunächst verkehrsbedingt warten,

bevor sie nach links abbiegen konnte. Die 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Osthofen

übersieht das Vorhaben und fährt auf das Fahrzeugheck der 51-Jährigen auf.

An beiden PKW entsteht Sachschaden.

Beide Fahrzeugführerinnen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden

zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Worms (ots) – Am Dienstag, den 11.08.2020 gegen 21:30 Uhr kam es in der

Andreasstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer leicht

verletzt wurde. Am Kreisverkehr Willy-Brandt-Ring / Andreasstraße fuhr ein

60-jähriger Pkw-Fahrer aus Worms in den Kreisverkehr ein, ohne der bereits im

Die 47-Jährige aus Worms stürzte infolgedessen und zog sich leichte Verletzungen

zu.

Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht.

