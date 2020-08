Drei Unfälle im Blechhammerweg

Kaiserslautern (ots) – Mit schweren Verletzungen ist ein Fahrradfahrer am

Dienstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden. Der 58-jährige Mann war

gegen 14.15 Uhr im Blechhammerweg gestürzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war am Fahrrad des Mannes während der Fahrt

in einer Kurve der Vorderreifen geplatzt. Dadurch verlor der 58-Jährige die

Kontrolle und kam zu Fall. Er zog sich dabei eine schwere Verletzung am Bein zu

und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Fast zur gleichen Zeit kam es an anderer Stelle des Blechhammerwegs zu einem

weiteren Unfall. Auslöser des Unfalls war, dass an einem Arbeitsfahrzeug der

Marke Holden in Höhe der Einmündung zur Danziger Straße während der Fahrt ein

Schlauch platzte. Der Fahrer bemerkte dies zwar sofort und hielt an, konnte aber

nicht mehr verhindern, dass eine größere Menge Hydrauliköl über die Fahrbahn

lief.

In diesem Moment kam ein Rollerfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Er erkannte das ausgelaufene Öl zu spät, kam ins Schleudern und stürzte. Der

41-Jährige sowie seine Sozia zogen sich Verletzungen an Knie und Fuß zu. Sie

wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Am Roller entstand Sachschaden. Die

Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der Ölspur.

Keine zwei Stunden später kam es im Blechhammerweg zu einem dritten Unfall –

diesmal mit zwei Autos. Ein 58-jähriger Mann, der mit seinem Toyota Yaris aus

Richtung Lothringer Dell kam, missachtete an der Einmündung zum Blechhammerweg

den Vorrang eines anderen Pkw und prallte ihm frontal in die Seite. Verletzt

wurde zum Glück niemand, allerdings wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt.

|cri

Hochsitz umgeworfen

Kaiserslautern (ots) – Im Forstrevier Finsterbrunnen haben unbekannte Täter

einen Hochsitz beschädigt. Am Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass der

Schaden schon vor ein paar Tagen entdeckt wurde.

Demnach wurde der Hochsitz (eine kleine Kanzel), der im Bereich Dansenberg

aufgestellt war, einfach umgeworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe

von mehreren hundert Euro.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2

unter Telefon 0631 / 369 – 2250 jederzeit entgegen. |cri

Räuberischer Ladendieb

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines räuberischen Diebstahls sucht die Polizei

einen Mann, der am Dienstagmittag in der Riesenstraße aufgefallen ist. Der

Unbekannte hatte gegen halb 1 ein Geschäft für Herrenmode betreten und sich

umgeschaut.

Als der Ladenbesitzer beobachtete, wie der Mann mehrere T-Shirts in seine

Reisetasche steckte und das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen, sprach

er den Dieb an. Dieser wurde daraufhin rabiat, schubste den Zeugen gegen die

Eingangstür und rannte davon; er konnte unerkannt entkommen.

Vom Täter liegt derzeit lediglich folgende Beschreibung vor: etwa 1,65 Meter

groß, schlank und dem Äußeren nach von osteuropäischer Herkunft. Der Mann war

mit blankem Oberkörper unterwegs; er trug Jeans und hatte ein

blau-weiß-gestreiftes T-Shirt um die Hüfte gehängt.

Zeugen, die den Dieb auf seiner Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter

der Nummer 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu

setzen. |cri

Rollstuhlfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Rollstuhlfahrer ist am Dienstagvormittag in der

Pirmasenser Straße von einem Auto angefahren worden. Der Mann stürzte und zog

sich mehrere Verletzungen zu.

Die 47-jährige Autofahrerin war gegen 9.40 Uhr mit ihrem Pkw aus der Roonstraße

gekommen und wollte nach links in die Pirmasenser Straße einbiegen. Als ihre

Ampel auf Grün schaltete und sie losfuhr, übersah die Frau beim Abbiegen den

Rollstuhlfahrer, der die Fahrbahn am Fußgängerüberweg überquerte.

Der Pkw stieß mit der vorderen Stoßstange gegen den Rollstuhl, so dass dieser

umkippte. Der 79-jährige Mann im Rollstuhl fiel zu Boden und wurde verletzt. Er

musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

An Pkw und Rollstuhl entstanden Sachschäden. |cri

Transporter aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern/Sembach (ots) – Mobile Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte der

Polizeiinspektion 1 am Dienstagvormittag an mehreren Stellen in ihrem

Dienstgebiet durchgeführt. Dabei wurden fünf Fahrzeuge und sechs Personen

genauer unter die Lupe genommen, weil sie den Beamten aus unterschiedlichen

Gründen auffielen.

Ein Fahrer wurde mit dem Handy am Ohr erwischt. Er muss mit einer Anzeige,

mindestens 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in der „Verkehrssünderdatei“

rechnen. Ein Gurtmuffel kam mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro davon.

Zu Ende war die Fahrt allerdings für den Fahrer eines Transporters, der am

späten Vormittag in Sembach gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellten die

Beamten fest, dass der Sprinter mit 17 Jahre alten Vorderreifen unterwegs war,

deren Profil unter der erlaubten Abfahrtsgrenze war und die teilweise schon

porös waren. Auch die Hinterreifen des Fahrzeugs waren stark abgefahren; zudem

fehlten die Hupe und der Fahrerairbag des Transporters. Dem 31-jährigen Fahrer

wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige

zu. |cri

Vandalismus auf Wald-Rastplatz

Sambach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vandalen haben auf einem Rastplatz im

Wald bei Sambach gewütet. Wie am Dienstag bei der Polizei angezeigt wurde, haben

unbekannte Täter auf dem Platz am „Konradsbrünnchen“ eine Sitzbank, einen

Mülleimer und einen Wanderwegweiser beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf

mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, unter der

Nummer 0631 / 369 – 2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern

aufzunehmen. |cri

Scheibe eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag die

Scheibe eines Geschäfts in der Gaustraße beschädigt. Entdeckt wurde der Schaden

am Morgen.

Bei ersten Ermittlungen konnte ein Zeuge ausfindig gemacht werden, der

beobachtet hatte, dass sich gegen 1 Uhr eine Gruppe mit sieben oder acht

Personen vor dem Geschäft aufhielt. Aus dieser Gruppe heraus sei die Scheibe mit

einem Stein eingeworfen worden. Anschließend seien die Personen zu Fuß in

unterschiedliche Richtungen davongegangen.

Eine Täterbeschreibung konnte der Zeuge leider nicht abgeben. Die

Polizeiinspektion 1 bittet deshalb um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 0631

/ 369 – 2150. |cri

Fliegende Gegenstände

Kaiserslautern (ots) – Weil jemand Gegenstände aus seinem Fenster auf die Straße

wirft, ist die Polizei am frühen Dienstagmorgen in die Bremerstraße gerufen

worden. Vor Ort fand die Streife mehrere zerbrochene Bierflaschen, Stühle und

andere Gegenstände auf dem Bürgersteig. An der Wohnung, aus der die Sachen

vermutlich geworfen wurden, öffnete niemand die Tür.

Keine zwei Stunden später ging allerdings erneut die Meldung ein, dass aus dem

Anwesen Gegenstände auf den Fußweg geworfen werden. In diesem Fall handelte es

sich um einen Staubsauger und einen Wasserkocher. Die Ermittlungen gegen die

mutmaßliche Verursacherin dauern an.

Ob an geparkten Fahrzeugen durch die „fliegenden Gegenstände“ ein Schaden

entstanden ist, konnte am Morgen nicht festgestellt werden. An den Wagen wurden

entsprechende Nachrichten für die Halter hinterlassen. Sie meldeten sich im

Laufe des Tages bei der Polizei und gaben an, keine Schäden entdeckt zu haben.

|cri

Sohn erstattet Anzeige aus Sorge um Mutter

Kaiserslautern (ots) – Weil er sich Sorgen um seine Mutter macht, hat sich ein

junger Mann am Dienstag bei der Polizei gemeldet. Nach Angaben des 22-Jährigen

ist seine Mutter gerade dabei, einem Betrüger auf den Leim zu gehen.

Die Frau habe vor einigen Wochen über das Internet Kontakt zu einem Mann

bekommen und sich in ihn verliebt. Zu einem Treffen sei es zwar noch nie

gekommen, aber er habe ihr schon einen Heiratsantrag gemacht.

Angeblich stecke der Mann in Afrika fest, und seine Mutter habe deswegen schon

mehrfach Geld überwiesen. Die Betrugsmasche würde sie nicht erkennen, weil sie

zu verliebt sei.

Dem jungen Mann wurden Verhaltenstipps gegeben und die weiteren Ermittlungen

eingeleitet. Ob die Frau den Warnungen der Polizeibeamten mehr Glauben schenkt,

wird sich zeigen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Der Betrug mit

vorgetäuschter Liebe ist ein bekanntes Phänomen – und gerade in Zeiten von

Sozialen Netzwerken und Dating-Plattformen im Internet in allen Altersklassen

weit verbreitet. Über Online-Chats wird bei neuen Bekanntschaften Vertrauen

aufgebaut und schnell die „große Liebe“ versprochen. Aber spätestens wenn der

neue „Lover“ vorgibt, ganz dringend und ganz schnell Bargeld zu benötigen, weil

er in der Klemme steckt, sollten Betroffene hellhörig werden.

Unser Tipp: Solange die Bekanntschaft rein virtuell ist und sie Ihrem Gegenüber

noch nie „im echten Leben“ begegnet sind, sollten Sie Geldforderungen auf gar

keinen Fall nachkommen. Leiten Sie auch keine Briefe oder Päckchen weiter.

Auch wenn Sie noch zweifeln und nicht sicher sind, ob es sich bei ihrem

„Liebsten“ tatsächlich um einen Betrüger handelt: Holen Sie sich Hilfe und

erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! Mehr zum Thema „Romance Scamming“ finden

Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/8sGJV |cri

Dieb scheitert und wird gestellt

Kaiserslautern (ots) – Gescheitert ist ein Dieb am späten Dienstagabend beim

Versuch, den Münzautomaten einer Autowaschanlage aufzubrechen. Und nicht nur

das: Er wurde auch noch von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei

verständigte.

Die Streife konnte den mutmaßlichen Täter wenig später stellen. Es handelte sich

um einen 26-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet.

Bei der obligatorischen Durchsuchung seiner Sachen kamen dann auch noch diverse

Gegenstände zum Vorschein, die dem Mann nicht gehörten, darunter eine Armbanduhr

und ein Damen-Seidenschal. Weil die Gegenstände möglicherweise aus weiteren

Straftaten stammen, wurden sie sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|cri

Unfallgafferin sitzt betrunken am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Das Gaffen an einer Unfallstelle dürfte eine Frau aus dem

Stadtgebiet teuer zu stehen kommen. Weil die 37-Jährige auch noch massiv

alkoholisiert war, kommt gleich noch eine Strafanzeige hinzu – und der

Führerschein ist auch erst einmal weg.

Eine Polizeistreife hielt sich gegen halb 8 in der Pariser Straße auf, um einen

Unfall aufzunehmen. Ein 18-jähriger Autofahrer, der stadtauswärts fuhr, hatte

auf nasser Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug

verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen hatte sich

mehrfach gedreht und war rückwärts über den Grünstreifen, der die Fahrbahnen

voneinander trennt, gefahren. Dort geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte

mit einem Pkw, der gerade stadteinwärts fahren wollte. Verletzt wurde zum Glück

niemand; allerdings wurden beide Fahrzeuge sowie die Hecke auf dem Grünstreifen

beschädigt.

Während die Streife vor Ort war, machte einer der Unfallbeteiligten die Beamten

auf einen Pkw aufmerksam, der langsam an der Unfallstelle vorbeifuhr. Die

Fahrerin habe „gegafft“ und mit ihrem Handy Bilder gemacht.

Der Smart wurde daraufhin gestoppt und die Frau am Steuer einer Kontrolle

unterzogen. Dabei fiel auf, dass sie betrunken ist. Laut Schnelltest hatte die

37-Jährige einen Pegel von 2,76 Promille. Sie wurde deshalb zur nächsten

Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein

und die Fahrzeugschlüssel musste die 37-Jährige abgeben. Gegen sie wird nun

wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Gaffens und Fertigens von

Handy-Aufnahmen (Benutzung des Handys während der Fahrt) ermittelt. |cri

Müllcontainer gehen in Flammen auf

Kaiserslautern (ots) – Brennende Müllcontainer sind am Dienstagnachmittag aus

der Glockenstraße gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte kurz vor 17 Uhr vor Ort

eintrafen, brannten die Behälter lichterloh.

Der Feuerwehr gelang es, die Flammen schnell zu löschen. Die Müllbehälter

brannten jedoch fast komplett ab.

Verletzt wurde zum Glück niemand, und auch ein Gebäudeschaden konnte verhindert

werden. Wodurch der Brand entstand, ist unklar. |cri

Spaziergängerin attackiert

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht zwei Männer, die

sich im Wald bei Trippstadt mit zwei Spaziergängerinnen angelegt und diese dabei

auch tätlich angegriffen haben. Eine der Frauen wurde dabei leicht verletzt. Sie

erstattete am Dienstag Strafanzeige.

Tatzeit war allerdings bereits am vergangenen Samstag (9. August), zwischen

19.15 und 19.30 Uhr. Wie die 62-Jährige zu Protokoll gab, war sie mit einer

Freundin im Wald spazieren und beobachtete zwei Männer, die auf einer Bank

saßen. Weil einer der beiden rauchte, sprach sie ihn an und wies ihn darauf hin,

dass es verboten sei, im Wald zu rauchen. Daraufhin kam es zu einer Diskussion,

in die sich auch der andere Mann einmischte.

Als die Freundin der 62-Jährigen äußerte, das Forstamt zu informieren, stand der

Unbekannte auf, kam auf sie zu und packte die 62-Jährige so fest an den Armen,

dass sie dadurch Schmerzen erlitt. Auch bei der Anzeigenerstattung am Dienstag

waren die Hämatome an den Oberarmen noch deutlich zu sehen.

Die Ermittlungen nach den beiden Männern laufen. Eine Beschreibung der

Unbekannten liegt leider nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in

Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 – 2250. |cri

Stützrad verloren – sechs Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Ein verlorener Gegenstand hat am Dienstagnachmittag auf

der B270 zu mehreren Unfällen geführt. Gleich sechs Autos überfuhren gegen 16.20

Uhr den Gegenstand, der auf der Strecke zwischen KL-Zentrum und Weilerbach kurz

vor der Ausfahrt KL-Erfenbach hinter einer Kuppe lag, und zogen sich dabei

Schäden am Unterboden zu. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Wie herausstellte, handelte es sich bei dem verlorenen Gegenstand um ein

massives Stützrad. Wer es verloren hat, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt

die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen. |cri