Pkw angefahren und geflüchtet

Hünfeld (ots)

Am Mittwochmorgen, zwischen 06:45 und 12:30 Uhr, stieß beim Vorbeifahren ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den linken Außenspiegel des dort geparkten schwarzen VW Passat Kombi. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Homberg – Am Sonntag (09.08.), gegen 15:30 Uhr, parkte eine 51 Jahre alte Autofahrerin aus Schweinsberg ihren roten Deawoo an der Seitenmauer der Kirche in der Straße „An der Stadtkirche“ in Homberg.

Als sie am nächsten Tag gegen 09:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite ihres PKW’s fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken oder Wenden das Auto beschädigt und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug durch Ast beschädigt

Herbstein – Am Montag (10.08.), gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Traktorfahrer mit seinem Deutz die Bundesstraße von Laubach nach Schotten. Kurz hinter der Abfahrt nach Betzenrod, geriet er mit den Zinken seines hochgestellten Frontladers gegen die Äste eines am Fahrbahnrand befindlichen Baumes. Dabei brach ein Ast ab und prallte gegen die Windschutzscheibe des Mercedes C 220 eines 57-jährigen Pkw-Fahrers, welcher sich hinter dem Traktor auf der Bundesstraße befand. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein – Am Montag (10.08.), gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai i30, die Bundesstraße von Lauterbach nach Herbstein. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb der 18-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall nach Wespenstich

Eichenzell – Am Dienstag (11.08.), kam es gegen 19:25 Uhr, zu einem Alleinunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstand. Ein 30-jähriger Skoda-Fahrer aus Eichenzell befuhr die Landesstraße 3307 in Fahrtrichtung Welkers, als er plötzlich von einer Wespe in den Hals gestochen wurde. Er erschrak durch den stechenden Schmerz so sehr, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke stieß. Glücklicherweise wurde er nicht weiter verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen! 72-Jährige wird angerempelt und kommt zu Fall

Fulda – Erheblich verletzt wurde eine 72 Jahre alte Frau aus Künzell, als sie am Dienstag (04.08.) gegen 14:00 Uhr, in der Mittelstraße in Höhe eines Cafe´s unterwegs war. Was war passiert?

Die Geschädigte überquerte gerade die Straße, als sie von einer ihr entgegenkommenden Frau angerempelt wurde. Durch den Rempler kam sie zu Fall, schlug mit dem Kopf gegen eine Laterne und verletzte sich erheblich. Die Frau setzte ihren Weg fort, ohne sich um die Geschädigte zu kümmern. Diese musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die Geschädigte konnte von der Frau lediglich das Alter von etwa 40 Jahren angeben.

Die Polizei bittet nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und / oder Angaben zu der gesuchten Person machen können, sich mit der Polizei in Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra – Am Dienstag (11.08.), gegen 09:00 Uhr, befuhr ein Rotenburger mit seinem Kraftomnibus die Luisenstraße aus Richtung Göttinger Straße kommend in Richtung Heidaustraße. Ein Pkw-Fahrer aus Sontra wollte mit seinem Opel-Zafira vom dortigen Vorplatz der Grundschule auf die Luisenstraße in Richtung Heidaustraße einfahren. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den Kraftomnibus-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Damenrad gestohlen

Rotenburg – Im Laufe des Dienstags (11.08.) stahlen Unbekannte ein Damenrad in schwarz / roter Farbe. Auffällig ist eine rote Klingel am Lenker. Der Geschädigte hatte sein Rad im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Braacher Straße abgestellt und angeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld – Am Dienstag (11.08.) zwischen 08:00 Uhr und 14:20 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses im Glimmesweg einzubrechen. Die Täter versuchten eine Wohnungstüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld – Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es zwischen Samstag (08.08.) und Montag (10.08.) zu einem Diebstahl aus einem schwarzen Audi A 3, welcher im Grünen Weg abgestellt gewesen war. Auf bisher unbekannte Art und Weise gelang es den Tätern das Fahrzeug zu öffnen und einen Rucksack, sowie einen Laptop zu stehlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Heckscheibe am Pkw eingeschlagen

Bad Hersfeld – Vermutlich in der Zeit zwischen Montag (10.08.) und Dienstag (11.08.) schlugen Unbekannte die Heckscheibe an einem Opel Zafira ein. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Hainchenweg abgestellt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld – In der Nacht von Montag (10.08.) auf Dienstag (11.08.) versuchten Unbekannte die Haustür an einem Mehrfamilienhaus in der Burggasse aufzubrechen. Dies misslang jedoch und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Schlitz – Zwischen Sonntag (09.08.) und Mittwoch (12.08.) gelang es Unbekannten auf bisher nicht bekannte Art und Weise einen weißen Skoda Superb zu öffnen. Das Fahrzeug war durch den Geschädigten in der Straße „Auf der langen Wiese“ abgestellt worden. Aus diesem stahlen sie Bargeld und zwei Mobiltelefone der Marke Samsung. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de