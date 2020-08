Festnahme im Bahnhof Limburg nach sexueller Belästigung

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Limburg (ots) – Im Bahnhof Limburg haben Beamte der Bundespolizei am

Dienstagabend, gegen 17 Uhr, einen 35-jährigen Mann festgenommen, der kurz zuvor

eine 29-jährigen Frau aus Limburg sexuell belästigt hatte.

In einem Regionalzug aus Frankfurt am Main hatte sich der Mann kurz vor Limburg

neben die Frau gesetzt. Plötzlich hätte er ihr über die Beine gestreichelt und

erst damit aufgehört, als sie aufsprang und den Vorfall dem Zugbegleiter

meldete. Nach Ankunft im Bahnhof Limburg, konnte der Mann noch am Bahnsteig von

der Streife festgenommen und zur Wache gebracht werden.

Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens

wurde der Mann wieder entlassen.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Limburg, Schiede, 12.08.2020, 02.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Limburg im Bereich der Schiede zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Ein 18-jähriger junger Mann hatte in seinen Geburtstag reingefeiert und saß gegen 02.15 Uhr mit vier Freunden auf einer Bank, als er mit einem vorbeikommenden 35 Jahre alten Mann in einen Streit geriet. Die zunächst verbale Auseinandersetzung endete schließlich in Handgreiflichkeiten sämtlicher anwesender Personen, wobei der 35-Jährige seinen 18-jährigen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert haben soll. Bei der Schlägerei wurden beide Männer leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo aufgrund ihrer Alkoholisierung eine Blutentnahme erfolgte. Nach der Untersuchung im Krankenhaus wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen. Da er sich dagegen zur Wehr setzte, muss er sich nun neben der gefährlichen Körperverletzung auch noch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Kompletträder von VW Passat abmontiert, Weilburg, Frankfurter Straße, 08.08.2020 bis 10.08.2020,

(pl)Auf dem Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße in Weilburg hatten es Diebe in den vergangenen Tagen auf die Reifen eines dort abgestellten VW Passat abgesehen. Die Täter schlugen zwischen Samstag und Montag zu und montierten von dem Pkw alle vier Reifen inklusive der Felgen ab. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer schwer verletzt, Villmar, Laubuseschbach, Landesstraße 3063, 11.08.2020, 10.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag wurde ein 58-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall auf der L 3063 zwischen Langhecke und Laubuseschbach schwer verletzt. Der 58-Jährige fuhr gegen 10.00 Uhr mit seinem Pedelec von Wolfenhausen kommend einen Wirtschaftsweg in Richtung L 3063 entlang. Als er dann die Landesstraße überqueren wollte, stieß er mit dem Peugeot eines von links kommenden und vorfahrtberechtigten 57-jährigen Autofahrers zusammen. Der bei dem Zusammenstoß schwer verletzte Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg wurde ein Gutachter hinzugezogen und beide Fahrzeuge sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten war der Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.