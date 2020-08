Flächenbrand neben der B 48 Nähe Hofstätten (siehe Foto)

Annweiler/B48 (ots) – Ein Flächenbrand, welcher am Dienstag 11.08.2020 neben der B 48 in Höhe der Anschlussstelle Hofstätten gegen 14:30 Uhr festgestellt wurde, konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gerade noch rechtzeitig eingedämmt werden, bevor sich dieser die Hanglage in Richtung Waldrand ausbreiten konnte. Betroffen war eine Fläche von ungefähr 2500 m².

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Während des Löscheinsatzes musste die Bundesstraße 48 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden und wurde erst gegen 17:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Geschwindigkeitsmessung Wellbachtal

Annweiler (ots) – Bereits am Montagnachmittag, den 10.08.2020, wurde auf der Bundesstraße 48 im Wellbachtal eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt, bei welcher die Einhaltung der an dieser Örtlichkeit vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kontrolliert wurde.

Insgesamt wurden 156 Fahrzeuge gemessen, wobei 61 Kraftfahrzeugführer zu schnell unterwegs waren. Drei Motorradfahrer müssen aufgrund der deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung mit Fahrverboten rechnen. Der unrühmliche “Spitzenreiter” fuhr mit seinem Motorrad stolze 107 km/h.

Einbruch in Vereinsheim

Gommersheim (ots) – Bereits in der Nacht von Montag 10.08.2020 auf Dienstag 11.08.2020 gelang es bislang unbekannten Tätern in ein Vereinsheim in Gommersheim und in die daran angrenzende Garage einzubrechen.

Hierbei entwendeten die Einbrecher eine Traktorbatterie, Stromverteilerboxen, Verlängerungskabel und Getränke. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei in Edenkoben unter Tel.:06323-9550.