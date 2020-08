10-jähriger Junge bei Unfallflucht verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 12.08.2020 kurz nach 12 Uhr, erfasste an der Straßenbahnhaltestelle Pfalzbau in der Kaiser-Wilhelm-Straße ein silberfarbiger Audi TT einen ca. 10-jährigen Jungen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Junge soll die Kaiser-Wilhelm-Straße vom Theaterplatz kommend überquert haben als er von dem Audi erfasst wurde. Der Audi fuhr weiter ohne anzuhalten oder sich sonst um das Kind zu kümmern.

Der Junge stand auf und stieg in die Straßenbahn Linie 4 nach Oggersheim ein, ohne sich von Zeugen helfen zu lassen. Laut Zeugenaussagen hatte er sich verletzt. Er hätte mehrere Schürfwunden an den Beinen gehabt und wäre gehumpelt.

Der Junge wird beschrieben als ca. 10 Jahre alt, blondes Haar, bekleidet mit hellem T-Shirt und kurzer Hose.

Wer kann Hinweise zu dem Audi und dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Weiter suchen wir den verletzten Jungen. Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kleingartengelände

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 09.08.2020, 23:50 Uhr und dem 11.08.2020, 19 Uhr, brachen Unbekannte in einen Garten auf einem Kleingartengelände in der Bayreuther Straße ein. Die Täter entwendeten mehrere Elektrogeräte. Eine genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbrüche im Industriegebiet Oggersheim

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Oderstraße in Ludwigshafen-Oggersheim zu zwei versuchten Einbruchstdiebstählen. Bislang unbekannte Täter versuchten einen Imbiss aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Außerdem wurde ein Fenster eines Gartencenters aufgebrochen. In beiden Fällen wurden, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nichts entwendet.

Wer hat in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Oderstraße wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 10.08.2020, 21:00 – 11.08.2020, 10:25 Uhr wurde ein roter Citroën C 3 in der Welserstraße durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, den geparkten Citroën entlang der Fahrerseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Seniorinnen lassen sich nicht täuschen

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang Unbekannter Mann versuchte in Ludwigshafen-Süd am 11.08.2020, gegen 20 Uhr, gleich zwei Seniorinnen zu täuschen.

Zunächst klingelte er bei einer 72-Jährigen Hausbewohnerin und gab sich als TWL-Mitarbeiter aus. Er behauptete etwas in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Die 72-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, ließ ihn nicht eintreten und schlug die Tür zu.

Nur kurze Zeit später versuchte der Unbekannte es bei einer weiteren Hausbewohnerin. Er klingelte bei einer 74-Jährigen und gab dieses Mal an, er sei Vodafone-Mitarbeiter. Auch hier scheiterte er an der resoluten Seniorin, die sich nicht in die Irre führen ließ.

Beide Frauen konnte den Täter wie folgt beschrieben: Etwa 35-Jähre alt, 1,70m groß, kräftige Statur. Er trug eine helle Oberbekleidung und eine dunkle Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots) – In der Gaustraße kam es zwischen dem 10.08.2020, 16 Uhr, und dem 11.08.2020, 20 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Es gelang den Tätern nicht, die Haustür zu öffnen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.