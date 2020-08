Achtung Schulanfang!

Präsidialbereich (ots) – Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz enden diese Woche. Die Einschulungen finden ab 17.08.2020 statt. Die neu eingeschulten Kinder, die sogenannten ABC-Schützen, sind Neulinge im Straßenverkehr. Daher sind alle Verkehrsteilnehmer gefragt!

Achten Sie besonders auf Kinder im Straßenverkehr und seien sie stets bremsbereit! Rechnen Sie insbesondere in Schulnähe damit, dass Kinder falsch die Fahrbahn überqueren oder plötzlich zwischen geparkten Autos hervortreten.

Für alle Eltern von Schulanfängern hat die Polizei Tipps, wie ein sicherer Schulanfang gelingt:

Üben Sie gemeinsam mit Ihrem Kind bereits vor der Einschulung den künftigen Schulweg. Achten Sie bei der Planung auf gefährliche Stellen! Der kürzeste Weg, muss nicht der beste sein.

Achten Sie besonders in der dunkleren Jahreszeit auf gut sichtbare Bekleidung und Schultaschen mit entsprechenden Reflektoren!

Achten Sie darauf, dass ihr Kind rechtzeitig losgeht! Bei Zeitnot, werden Kinder oft unaufmerksamer im Straßenverkehr.

Wenn Ihr Kind mit dem öffentlichen Verkehr zur Schule fährt, üben Sie mit dem Kind das Ein- bzw. Aussteigen und das Verhalten im Bereich von Haltestellen! Üben Sie das Einhalten einer bestimmten Abfolge! Wichtig ist, dass das Kind auf dem Gehweg wartet, bis Bus oder Bahn abgefahren sind. Erst bei freier Sicht und freier Straße darf die Straße überqueret werden. Hierfür soll Ihr Kind möglichst Ampeln oder Fußgängerüberwege nutzen.

Die Polizei empfiehlt, dass Kinder erst nach erfolgter Radfahrausbildung mit dem Fahrrad alleine zur Schule fahren. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer einen geeigneten Fahrradhelm trägt.

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, achten Sie darauf, dass Ihr Kind ordnungsgemäß gesichert ist. Beachten Sie, dass Ihr Kind mit einem geprüften für Größe und Gewicht Ihres Kindes zugelassenen Kindersitz transportiert wird. Parken Sie nicht in zweiter Reihe, um Ihr Kind ein- oder aussteigen zu lassen. Nutzen Sie wenn vorhanden, vorgegebene Hol- und Bringzonen.

Seien Sie ein Vorbild! Kinder lernen von ihren Eltern. Halten Sie sich daher an Verkehrsregeln und verhalten Sie sich stets verantwortungsbewusst!

Diebstahl aus Pkw II

Bobenheim-Roxheim (ots) – Die Geschädigte stellt ihren Pkw BMW in der Zeit von 10.08.2020 bis 11.08.2020, 02.30 Uhr, in der Löffelholzstraße, Höhe Hausnummer 19, ab. Als sie wieder zu ihrem Pkw kommt, muss sie feststellen, dass dieser durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen wurde. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Flaschen Parfüm, ein Ladekabel, ein USB-Stick und eine Brille. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl aus Pkw I

Bobenheim-Roxheim (ots) – Der Geschädigte stellt seinen Pkw Lada in der Zeit von 10.08.2020, 18.00 Uhr, bis 11.08.2020, 06.15 Uhr, in der Löffelholzstraße, Höhe Hausnummer 5, ab. Als er wieder zu seinem Pkw kommt, muss er feststellen, dass dieser durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen wurde. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Handy, eine Sonnenbrille und ein Fernglas. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.