Geldbeutel aus Lieferwagen gestohlen

Germersheim (ots) – Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr im Bereich der Marktstraße. Ein Lieferwagenfahrer hatte das Fahrzeug mit geöffnetem Fenster kurzfristig abgestellt. Als er sich zurück zu dem Fahrzeug begab, konnte er beobachten wie sich eine dunkel gekleidete Person an dem Fahrzeug zu schaffen machte.

Der Tatverdächtige flüchtete mit der Geldbörse des Zeugen unerkannt von der Örtlichkeit. Eine genauere Beschreibung des Tatverdächtigen war dem Zeugen nicht möglich. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld und diverse Ausweisdokumente. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Tempo 30 überwacht

Germersheim (ots) – Gleich drei Geschwindigkeitsmessungen wurden am Dienstag zwischen 9.30 und 13.30 Uhr im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Germersheim durchgeführt. Zwischen 9.30 und 11 Uhr wurde das Tempolimit am alten Hafen überwacht. Hierbei wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße registriert. Der Schnellste war mit 47 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Bei einer weiteren Messung in Bellheim im Bereich der Postgrabenstraße waren acht Verstöße gegen das Tempolimit geahndet worden. Hier lag der Spitzenwert bei 45 km/h.

Bei der letzten Geschwindigkeitskontrolle in der Hammerstraße in Bellheim zwischen 12.45 und 13.30 Uhr wurde ein Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit gebührenpflichtig verwarnt. Dieser war mit 45 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen worden. Drei Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt während der Fahrt angelegt, sie erwartet nun ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 EUR.