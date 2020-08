Kreis Bergstraße

PKW mit Munition an Bord brennt auf der L 3120

Heppenheim (ots) – Am Mittwoch 12.08.2020 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 04:15 Uhr auf der L3120 bei Heppenheim-Erbach zu einem Pkw-Brand, nachdem das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes während der Fahrt zu qualmen begann. Der Fahrer, ein Jäger, konnte sich mit seiner Schußwaffe gleich in Sicherheit bringen. Jedoch gelang es ihm nicht die gesamte Munition aus dem Fahrzeug zu bergen und Teile verblieben im Wagen.

Aufgrund der Hitzeentwicklung ging diese im Fahrzeug los, weshalb die Feuerwehr Heppenheim und Ortsteil Erbach mit großem Abstand den Brand löschte. Hierbei wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf wenige tausend Euro geschätzt. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die L3120 für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Darmstadt

Automaten angegangen – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Montagabend (10.8.) und Dienstagmorgen (11.8.) machten sich Kriminelle an zwei Automaten eines Hotels im Zweifalltorweg zu schaffen. Die Unbekannten versuchten mit Gewalteinwirkung, die in der Lobby befindlichen Snack- und Getränkeautomaten aufzuhebeln, was ihnen bei einem gelang. Hieraus erbeuteten sie nach ersten Schätzungen rund 150 Euro und suchten im Anschluss das Weite.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Silbernes E-Bike gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots) – Unbekannte gelangten in der Nacht zum Dienstag (11.8.) auf ein Grundstück in der Schöneweibergasse und entwendeten dort ein abgestelltes silbernes E-Bike.

Wie die Kriminellen das abgeschlossene Bike der Marke Riese & Müller abtransportieren konnten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Griesheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

Groß-Gerau

71-Jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision mit Sattelzug

Riedstadt (ots) – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch 12.08.2020 gegen 9.00 Uhr, auf der Landestraße 3361, in Höhe Bruchmühle.

Ein 71-jähriger Autofahrer aus Gernsheim geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden, in Richtung Hahn fahrenden Sattelzug frontal zusammen. Der 71-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Landestraße 3361 musste zwischen dem Abzweig nach Crumstadt und der Ampelkreuzung in Höhe des Abzweigs zur Bundestraße 426 für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Aufräumarbeiten vollgesperrt werden.

Parkender PKW durch Radfahrer beschädigt – Radfahrer flüchtet

Riedstadt-Wolfskehlen (ots) – Eine 42-jährige Wolfskehlerin hatte ihr Fahrzeug vom 08.08.20 bis zum 10.08.20 an der Ecke Dresdner Straße/Magdeburger Straße am Straßenrand geparkt. Als die Fahrzeughalterin am 10.08. mit ihrem Fahrzeug wegfahren wollte, entdeckte sie an ihrem Opel Mokka einen Schaden am hinteren Stoßfänger und an der Heckklappe.

Das Schadensbild lässt drauf schließen, dass es sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer handeln könnte. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 1.500 EUR.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Groß-Gerau unter 06152-1750 entgegen.

Verkehrsunfall – Unfallzeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Zeit zwischen Montag 10.08.2020, 21:00 Uhr und Dienstag 11.08.2020, 17:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Waldstraße Höhe der Hausnummer 47 einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten schwarzen Jeep an der hinteren Stoßstange.

Danach entfernte sich der/die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle. An dem geparkten Jeep entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug abgeben können, mögen sich bei der Polizei Mörfelden- Walldorf unter der Tel.: 06105/ 40060 melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Zeitraum vom 07.08.-10.08. wurde auf einem öffentlichen Parkplatz in der Blumenstraße in Mörfelden ein geparkter grauer Pkw Kombi BMW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Odenwaldkreis

Gefährliche Überholmanöver – Polizei sucht Subaru-Fahrer und Zeugen

Oberzent/Unter Hainbrunn (ots) – Wegen Straßenverkehrsgefährdung hat die Polizei in Erbach Ermittlungen gegen einen Autofahrer eingeleitet, der in einem Subaru-Kombi mit HD-Kennzeichen am Dienstag (11.8.) auf der Landesstraße 3119 zwischen Unter-Hainbrunn und Finkenbach aufgefallen ist.

An der Ortseinfahrt Unter-Hainbrunn überholte der Subaru gegen 12.40 Uhr ein vor ihm fahrendes Auto im Kurvenbereich. Durch die riskante Fahrweise konnte ein Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Golf nur dadurch verhindert werden, dass dieser sowie das zuvor überholte Auto Vollbremsungen durchführten. Viel Glück hatte auch eine ältere Frau, die die Straße überquert hat. Der Subaru-Fahrer wich der Fußgängerin nur knapp aus, um einen Aufprall zu vermeiden. Im Verlauf der Wegstrecke nach Finkenbach sind durch die waghalsige Fahrweise nach bisherigen Erkenntnissen mindestens drei weitere Fahrzeuge von dem gesuchten Subaru-Kombi gefährdet worden.

Die Polizei in Erbach sucht daher weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise auf den verantwortlichen Fahrer geben können. Unter der Rufnummer 06062 / 9530 sind die Beamten telefonisch zu erreichen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen