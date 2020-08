Kirchhain – Streifenwagen beschädigt

(ots) – Während der Streifenwagen am Dienstag 11.08.2020 zwischen 09 und 16.20 Uhr ordnungsgemäß vor dem Polizeiposten in Kirchhain/Am Bahnhof parkte, trat jemand eine Delle in die hintere Tür auf der Fahrerseite. Am Streifenwagen entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Aufschlüsse auf den Täter der Sachbeschädigung erhofft sich die Polizei zum einen durch Zeugen und zum anderen durch die gesicherte Fußabdruckspur. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder der Polizei Kirchhain, Tel. 06428 9305 65 in Verbindung zu setzen.

Haus brannte – Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Marburg (ots) – Die Polizei fahndet derzeit nach einem ca. 55-jährigen Mann türkischer Herkunft. Der Mann mit hoher Stirn ist an beiden Armen tätowiert. Er hat einen Haarkranz aus kurzen grau melierten Haaren und eine auffällig große, dicke Nase. Bei der Flucht trug er ein helles Hemd mit dunklem Muster und sein Gesicht war schwarz vom Ruß. Die Kleidung könnte der Gesuchte mittlerweile gewechselt, das Gesicht gereinigt haben.

Der Mann flüchtete nach Zeugenaussagen kurz nach dem Ausbruch eines Brandes aus dem Haus in der Brüder-Grimm-Straße. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zu seiner Festnahme. In die Fahndung mit eingebunden ist auch der Polizeihubschrauber. Bei Sichtung eines Mannes, auf den diese Beschreibung passt, bitte ausreichenden Abstand halten und unmittelbar die Polizei informieren.

Nach ersten Erkenntnissen kam es durch den Brand in dem Haus mit zwei dort aktuell gemeldeten Bewohnern zu keinen Verletzten. Das komplett brennende Haus war gegen 21.30 Uhr gelöscht. Es entstand ein hoher, sicherlich sechsstelliger Schaden. Es ist derzeit unbewohnbar und durch die Kriminalpolizei als Tatort sichergestellt. Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner der benachbarten Häuser kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen.

Die Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu den Hintergründen des Gesamtgeschehens aufgenommen. Derzeit sind dazu noch keine Aussagen möglich. Die weiteren Presseinformationen erfolgen ab morgen (Mittwoch, 12. August) durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 0.

Marburg – Schild umgeknickt

In der Nacht zum Mittwoch, 12. August, erhielt die Polizei Kenntnis über ein umgeknicktes Schild “Rettungswege freihalten”. Das Schild stand auf dem Gelände des Anwesens Gisselberger Straße 2. Hinweise auf den Verursacher und die Art der Verursachung ergaben ich nicht. Wer hat dazu entsprechende Beobachtungen gemacht? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Autodiebstahl scheiterte

Der oder die Täter brachen in das Auto ein, manipulierten am Zündschloss herum und flüchteten schließlich aus unbekannten Gründen ohne Auto und ohne sonstige Beute.

Der betroffene blaue VW Golf parkte zur Tatzeit am Dienstag 11.08.2020 in der Straße Am Rabenstein. Tatzeit könnte nach ersten Erkenntnissen zwischen 18 und 19 Uhr gewesen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Aggressiv – Alkoholisiert -Ausnüchterungszelle

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann pöbelte am Dienstag, 11. August, gegen 18.30 Uhr, am Erlenring Passanten an. Als der 37-Jährige dann auch noch gegenüber der Besatzung eines Rettungswagens aggressiv reagierte, blieb der Polizei letztlich nur die Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung und Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten übrig.

Marburg – Fahrraddiebstahl

Aus dem Abstellraum für Fahrräder in einem Studentenwohnheim in der Geschwister-Scholl-Straße stahl ein Dieb ein abgeschlossenes Hercules Herrenfahrrad. Das Sonic Sport 2.9 ist anthrazit und grün und hat einen Wert von etwa 600 Euro. De Besitzer fand weder sein Rad noch das Schloss. Er hatte es am Dienstag, 28. Juli in dem Abstellraum abgestellt und den Diebstahl am Montag, 10. August bemerkt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Unfall mit fast 3 Promille

Das ist schon ziemlich dreist! Da ruft am Dienstag, 11. August, um kurz vor 20 Uhr ein Mann bei der Polizei an und zeigt einen Schaden an, nachdem jemand sein Auto wohl unbefugt genutzt hat. Die Ermittlungen der Polizei ergaben indes ein völlig anderes Geschehen.

Demnach saß der Mann selbst am Steuer und fuhr gegen 19.15 Uhr beim Versuch auf einer Straße in einem Kirchhainer Ortsteil zu wenden, gegen einen Grundstückszaun. Am Zaun entstand dabei kein Schaden. Der Alkotest des 53 Jahre alten Mannes zeigte um 20.15 Uhr 2,98 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Marburg – Rollerfahrer nach Sturz schwer verletzt – Zeugen des Unfallgeschehens gesucht

Am Dienstag, 11. August, um etwa 15.30 Uhr kam es auf der Cappeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Im Verlauf des derzeit noch unbekannten Unfallgeschehens stürzte ein 59-jähriger Mann mit seinem Elektroroller und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Nach einer ersten Aussage vor Ort fuhr der Rollerfahrer von der Frauenbergstraße zur großen Kreuzung Beltershäuser Straße/Südspange. Was dann die genaue Ursache für den folgenden Sturz war steht nicht fest. Nach einer ersten Aussage bremste der Rollerfahrer stark ab, verlor er die Kontrolle und stürzte. Eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug gab es nicht. Der schwer Verletzte konnte und kann sich nicht an das unmittelbare Unfallgeschehen erinnern.

Der Unfallort ist gerade zu dieser Zeit viel befahren und es herrscht meist reger Fußgängerverkehr, sodass die Polizei auf Zeugen hofft. Wer ist zu dieser Zeit dort entlanggefahren oder entlanggegangen und hat die Verkehrssituation beobachtet, die letztlich zum Sturz führten? Wer kann Hinweise geben zu einem eventuell den Fahrstreifen wechselnden Fahrzeug? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sarnau – Gefährliche Situation durch umliegende Baustellenampel

(ots) – In der Nacht zum Dienstag 11.08.2020 kam es in der verlaufsbedingt unüberschaubaren Baustelle am Bahnübergang Sarnau Bahnhof zu Verkehrsbeeinträchtigungen und möglicherweise gefährlichen Situationen im Begegnungsverkehr. Eigentlich ist der Verkehr an der Baustelle durch eine Ampel geregelt. Eine der Baustellenampeln stand allerdings nicht mehr, sondern lag um, war beschädigt und nicht mehr funktionsfähig.

Derzeit geht die Polizei von einem mutwilligen Handeln aus und ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Meldung über die Gefahrenstelle durch den Ampelausfall erreichte die Polizei um 04.30 Uhr. Letztlich erforderte die Gesamtsituation die Sperrung der Richtungsfahrbahn nach Biedenkopf bis 07:00 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise und bittet etwaige Betroffene gefährlicher Situationen, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Alkoholisiert und ohne Führerschein

(ots) – Am Dienstag 11.08.2020 berichtete die Polizei von einem 39-jährigen Mann, der alkoholisiert und ohne Führerschein Auto fuhr. Die Polizei kontrollierte und stoppte ihn kurz vor Mittag in der Afföllerstraße. Mittlerweile wirft die Polizei dem Beschuldigten durch weitere Ermittlungen 7 weitere Autofahrten in der vergangenen Woche vor und jedes Mal lag eine Fahren ohne Fahrerlaubnis vor, denn der Mann hat seit 2011 keinen Führerschein mehr.

Da das benutzte Auto ihm nicht gehört, konnte die Polizei es auch nicht sicherstellen. Allerdings muss sich der Halter demnächst ebenfalls gerichtlich verantworten, denn gegen ihn liegen jetzt Anzeigen wegen des Verdachts eines Zulassens des Fahrens ohne Führerschein vor.

