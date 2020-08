Friedberg: Die Polizei-News

Rosbach: Straßenschilder gestohlen

(ots) – Nachdem Anfang dieser Woche in Rodheim mehrere Verkehrsschilder verschwunden waren, bittet die Polizei nun um Hinweise möglicher Zeugen. Zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 8.30 Uhr müssen Unbekannte zugange gewesen sein. Die Diebe hatten im Wendehammer der Uhlandstraße aufgestellte Halterverbotsschilder inklusive dazugehöriger Schildermasten mitgenommen.

Wer sachdienliche Angaben zum Verbleib der Verkehrszeichen oder bezüglich der Identität der Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 06003/822-441 (mobil: 0174/3017391) bei der Schutzfrau vor Ort der Stadt Rosbach, Polizeioberkommissarin Katrin Gawenda, oder der Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Besitzer gesucht! – Wem gehört das Mountainbike? (siehe Foto)

Die Schutzleute des Polizeipostens in Bad Nauheim suchen nach der Besitzerin oder dem Besitzer eines Fahrrads, welches sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitag, 7. August, sichergestellt hatten.

Bei dem Bike handelt es sich um ein weißes Mountainbike von Cube mit roten Applikationen; Modell “Access HPA”. Der Eigentümer wird gebeten sich mit der Polizei Bad Nauheim unter Tel. 06032/91810 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Trickbetrüger macht Beute

(ots) – Einem Trickdieb zum Opfer fiel am Montagmittag ein 78-Jähriger aus Essen. Gegen 12.50 Uhr sprach den Senioren in der Kurstraße gegenüber der Sparkasse ein ihm unbekannter Mann an. Dieser bat darum, Geld zu wechseln. Als der ältere Herr seine Brieftasche hervorholte, um nach Kleingeld zu sehen, entwendete der Unbekannte offenbar mehrere Hundert Euro Scheingeld aus dessen Börse. Dies bemerkte der Geschädigte jedoch erst, als der Dieb zu Fuß in Richtung Sparkasse verschwunden war und erstattete Anzeige.

Täterbeschreibung:

Den Trickdieb beschreibt er als etwa 40 Jahre alten, circa. 170 cm großen und schlanken Mann mit südländischer Erscheinung sowie schwarzen Haaren. Er trug eine schwarze Anzughose sowie ein weißes Langarmhemd.

Die Ermittler der Friedberger Kripo bitten nun mögliche Zeugen um Hinweise unter 06031/6010.

Gedern: Brand in der Amthofstraße

(ots) – Am frühen Dienstagabend 11.08.2020 kam es in Gedern-Wenings um kurz vor 18 Uhr zunächst zum Brand einer Scheune in der Amthofstraße. Das Feuer griff auch auf ein in unmittelbarer Nähe gelegenes Wohnhaus sowie eine weitere Scheune über. Die zuerst in Brand geratene Scheune brannte vollends nieder; besagtes Wohnhaus sowie die angrenzende Scheune wurden ebenfalls beschädigt.

Ein leicht verletzter Bewohner wurde durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Der Schaden befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren, sechsstelligen Bereich. Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Friedberger Kriminalpolizei am heutigen Mittwoch aufgenommen.

Florstadt: Fenster eingeschlagen

Zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 9.30 Uhr schlugen Unbekannte ein Fenster der Karl-Weigand-Schule in Nieder-Florstadt ein und verursachten so Schaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Friedberger Polizei, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Rucksack mitgenommen

Zwischen 22 Uhr und 23 Uhr am Montagabend haben Unbekannte einen Rucksack, der auf einer Parkbank des zur Bibliothek in der Zanderstraße gehörenden Außengeländes lag, mitgenommen.

Darin befand sich unter anderem ein hochwertiges Smartphone.

Hinweise zum Verbleib des Rucksacks bitte an die Polizei in Bad Nauheim, Tel. 06032/918-117.

Bad Nauheim: Mazda beschädigt

Mehrere Tausend Euro Schaden hat ein anderer Verkehrsteilnehmer an einem braunen Mazda verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Zwischen Montagabend 19 Uhr, und Dienstagmorgen 7 Uhr, stand das Auto auf dem Parkplatz am großen Teich in der Frankfurter Straße. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Betrunkener kracht gegen parkendes Auto

Ein 41-jähriger Butzbacher ist am Dienstagabend Am Nauheimer Bach in Nieder-Mörlen gegen einen geparktes Audi gefahren und dabei gestürzt. Dabei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu.

Der A6 wurde beschädigt. Die Atemalkoholmessung ergab kurz darauf über 2 Promille.

Der Butzbacher musste zur Blutentnahme mit zur Dienststelle.

Wöllstadt: Weiterer Katalysatoren-Diebstahl

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entfernten Diebe auch den Katalysator eines VW Polo, der zwischen Freitag (7. August), 20 Uhr und Montag (10. August), 7.30 Uhr in der Donaustraße in

Nieder-Wöllstadt stand. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

