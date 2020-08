Missbrauch von Nothilfeeinrichtung

Bundespolizeiinspektion Kassel

Herborn (ots) – Wegen dem Missbrauch einer Nothilfeeinrichtung, muss sich seit Dienstag 11.08.2020 ein 55-Jähriger aus Köln verantworten. In einem Zug der Hessischen-Landesbahn versuchte der Mann, ohne triftigen Grund, die Notentriegelung einer Tür zu öffnen. Als er damit keinen Erfolg hatte wollte er einen Nothammer zu Hilfe nehmen.

Erst nach dem Einschreiten eines Zugbegleiters, ließ der Kölner von seinem Vorhaben ab.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Wetzlar: Betrunkener schlägt nach Polizisten

(ots) – Die Polizei ermittelt nach einem polizeilichen Einsatz von Montagnachmittag (10. August)

wegen Widerstand gegen einen 61-jährigen Mann aus Wetzlar.

Der Wetzlarer fiel durch sein Verhalten im Karl-Kellner-Ring auf.

Zeugen meldeten gegen 16.50 Uhr der Leitstelle einen Mann, der vor einem Discounter aggressiv Passanten anpöbelte. Die alarmierte Streife erteilte dem sichtlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam um dann aber nach kurzer Zeit wieder zurückzukehren.

Da der Mann dem neuerlichen Platzverweis nicht folgte, blieb der Polizei zur Durchsetzung nur die Ingewahrsamnahme. Während des Transportes und auf der Polizeiwache bepöbelte, beleidigte und provozierte er die Beamten. Bei seiner Durchsuchung griff er die Beamten unvermittelt an und schlug nach ihnen.

Durch einfache körperliche Gewalt gelang es, den Mann zu überwältigen. Der 61-Jährige erlitt dabei eine Gesichtsverletzung. Nach Behandlung der Verletzung im Krankenhaus und entsprechender Anordnung durch den Bereitschaftsrichter veranlasste die Polizei eine Blutprobe und die Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung.

Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

(ots) – Ein 22-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis stürzte am Dienstag gegen 19.17 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Braunfelser Straße zwischen Edingen und Greifenstein von seinem Fahrrad. Dabei verletzte er sich schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der junge Mann war offenbar alkoholisiert, so dass eine Blutentnahme in der Klinik erfolgen musste.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter 02772/4705-0.

Dillenburg: Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

(ots) – In der Hauptstraße gerieten Dienstagabend 10.08.2020 gegen 23 Uhr ein 58-jähriger Mann aus Dillenburg und ein 22-Jähriger aus Gießen in Streit. In der Fußgängerzone pöbelte der Dillenburger offenbar den Gießener zunächst an und sprühte ihm anschließend mit Pfefferspray ins Gesicht.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0.

Wetzlar: Parkplatzrempler

Der beschädigte Daimler stand nur eine halbe Stunde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Hörnsheimer Eck. Ein Unbekannter touchierte die blaue C-Klasse offenbar bei einem Parkmanöver und fuhr anschließend einfach davon. Der Unfall ereignete sich Dienstagvormittag (11. August) zwischen 10.10 und 10.40 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Ford Fiesta beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (11. August) zwischen 09.25 und 16.00 Uhr einen in der Ernst-Leitz-Straße geparkten Ford. Der Unbekannte touchierte den blauen Fiesta offenbar bei einem Parkmanöver. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Unfallflucht in Niedergirmes

500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Dienstag (11. August) in der Naunheimer Straße in Niedergirmes. Die graue E-Klasse stand dort auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes von 15.45 und 16.40 Uhr.

Der Unfallverursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden an der Autotür zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Braunfelser Straße verletzten am Montagabend (10. Augst) sich zwei Autofahrer. Gegen 20.55 Uhr wollte ein 25-jähriger Mann aus Solms mit seinem Ford von der Alten Straße nach Braunfels abbiegen. Dabei stieß er mit dem BMW eines 57-jährigen Wetzlarers zusammen, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Vermutlich hatte der junge Fahrer im Baustellenbereich ein Verkehrsschild übersehen.

Beide Fahrer kamen in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Autos und an einem Laternenmast entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0.

Schutzmann vor Ort für Wetzlar – Polizeipräsident Paul stellten Ralf Peter Jakobi vor.

Wetzlar (ots) – Ab dem 12.08.2020 ist Ralf Peter Jakobi der Schutzmann vor Ort in der Stadt Wetzlar. Der 57 Jahre alte Polizeioberkommissar ist seit 39 Jahren Polizist und verbrachte mehr als die Hälfte seiner Dienstzeit in Wetzlar. Im Jahr 1993 kam er in den Schichtdienst der Polizeistation Wetzlar. Ganze 18 Jahre war er im Wetzlarer Stadtgebiet auf Streife bis er 2011 Sachbearbeiter wurde.

Polizeipräsident Bernd Paul erklärte: “Ich freue mich, dass die Stadt Wetzlar, als eine der ersten Kompass-Kommunen im Lahn-Dill-Kreis, nun auch einen Schutzmann vor Ort hat. Er ist ein weiterer Baustein und wesentlicher Mosaikstein für mehr Präsenz und Sicherheit in Wetzlar. Der Schutzmann vor Ort erhöht die örtliche Polizeipräsenz, er verbessert das Vertrauensverhältnis, intensiviert die Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Institutionen und Ämtern und steigert dadurch insgesamt das Sicherheits- und damit auch das Lebensgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Mit Polizeioberkommissar Ralf Peter Jakobi erhält Wetzlar jemanden, der die Stadt kennt, einen Schutzmann mit mehr als 30 Jahren Diensterfahrung im Landkreis und damit auch in Wetzlar.”

Schutzmänner vor Ort sind ein Bindeglied zwischen den Kommunen und der Polizei. Sie haben offene Ohren für alles, was an sie herangetragen wird. In enger Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern lösen kleine und große Probleme und sind regelrechte Allrounder in ihrer täglichen Arbeit.

“Sie sehen bei Streifengängen nach dem Rechten, beraten gerne in allen Sicherheitsfragen, übernehmen Ermittlungsaufgaben in ihren Bereichen und stehen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Polizeiliche Präsenz, Bürgernähe, Zeit nehmen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger”, betont der Polizeidirektor Siegfried Schulz “das sind die wichtigsten Aufgaben unserer Schutzmänner vor Ort. Aus der Erfahrung heraus können wir sagen, dass mit der Zeit ein großes Vertrauensverhältnis der Bevölkerung gegenüber den Beamten entsteht. Sie werden als kompetenter Partner akzeptiert und einbezogen. Der Bekanntheitsgrad und das besondere Vertrauensverhältnis kommen vor allem der Sicherheit der Bürger zugute.”

Der Schutzmann vor Ort steht ab dem 13. August grundsätzlich von Montag bis Freitag zwischen 08.00 und 15.30 Uhr in seinem Büro der Polizeistation Wetzlar, Frankfurter Straße 61, Tel.: 06441/918203 zur Verfügung.

Was ist KOMPASS?

Die Abkürzung KOMPASS steht für KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel KOMPASS ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden in Hessen und zielt auf eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune. Die Polizei Hessen bietet an, gemeinsam mit den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern, die spezifischen kommunalen Sicherheitsbedürfnisse, also auch die Sorgen und Ängste der Bevölkerung zu erheben, zu analysieren und gemeinsam ein passgenaues Lösungsangebot zu entwickeln.

Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe und mit KOMPASS geht das Land seit Ende 2017 neue Wege. Dazu gehört auch der personelle Ausbau des “Schutzmanns vor Ort”. Die Stadt Wetzlar gehört seit 2019 neben der Stadt Leun zu den ersten Kompass-Kommunen im Lahn-Dill-Kreis.

Was macht der Schutzmann vor Ort?

Ein Schutzmann vor Ort soll, wie es der Name schon sagt, vor Ort den Kontakt pflegen, ansprechbar sein und ein offenes Ohr für Probleme und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger haben. Er erhöht die Polizeipräsenz und arbeitet zusammen mit örtlichen Vereinen, Institutionen und Ämtern und ist damit ein Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der Stadt und der Polizei.

Der Schutzmann vor Ort wirkt zudem in Gremien wie z.B. Runden Tischen oder Präventionsräten mit, nimmt an Ortsbeiratssitzungen, öffentlichen Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen oder Infoabenden teil oder hält Vorträge z.B. in Jugend- oder Senioreneinrichtungen sowie in Betrieben.

Zu seinen weiteren besonderen Aufgaben gehört die Nachsorge bei Kriminalitätsopfern. Der “Schutzmann vor Ort” nimmt Kontakt auf und bietet Hilfe an, um die Folgen der Straftat zu minimieren.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen