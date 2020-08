Sicherheit im Bahnhof – Bundespolizei klärt auf

Bundespolizeiinspektion Kassel

Nord-, Ost- und Mittelhessen (ots) – In einer eintägigen Präventionsmaßnahme informiert die Bundespolizeiinspektion Kassel am kommenden Montag 17.08.2020 über Gefahren an Bahnanlagen. Schwerpunkt dieser Maßnahme ist der Schüler- und Berufsverkehr. Die Beamten informieren in den Kernzeiten von 7-9 Uhr und von 12-14 Uhr Schüler, die nach den Sommerferien ihren Schulweg mit dem Zug antreten. Ebenfalls richtet sich die Aktion an Pendler, die nach einer längeren Pause, wie den Schulferien, wieder mit der Bahn fahren.

Im Vordergrund der Aufklärungsarbeit stehen die häufigen Fehlverhalten, verbotene und vor allem lebensgefährliche Abkürzungen über die Gleise und Nichtbeachten der weißen Sicherheitslinie auf dem Bahnsteig. Ebenfalls Thema ist das Drängeln und Schubsen bei der Zugeinfahrt, beim Kampf um den besten Platz.

Die Präventionsaktion erstreckt sich auf ausgesuchte Bahnhöfe:

Nordhessen: Immenhausen / Ihringshausen

Mittelhessen: Hungen

Osthessen: Neuhof

Download der Präventionsbroschüre auf www.bundespolizei.de unter folgendem Linkhttps://www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Mediathek/Downloads/sicheres-verhalten-auf-bahnanlagen_pdf.pdf

Mit Haftbefehl gesuchter 37-Jähriger nach Diebstahl von Duschgel gefasst

Kassel-Mitte (ots) – Die Fahndung nach einem flüchtigen Dieb der zuvor in einem Drogeriemarkt Duschgel gestohlen hatte, führt am Dienstagabend 11.08.2020 in der Innenstadt zur Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 37-jährigen Tatverdächtigen. Der hinreichend amtsbekannte Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt und muss sich zusätzlich wegen des Ladendiebstahls verantworten.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte berichten, hatten Angestellte des Geschäfts am Königsplatz gegen 19:10 Uhr die Polizei wegen des flüchtigen Diebs alarmiert. Dieser hatte zuvor unter den Blicken einer Verkäuferin ein Duschgel in seine Hose gesteckt. Als die Angestellte den Mann auf den Diebstahl ansprach, rannte er aus dem Geschäft.

Bei der anschließenden Fahndung entdeckten die Polizeibeamten nur wenige Minuten später am Stern den ihnen bekannten 37-Jährigen, der in der Vergangenheit vielfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich auffällig geworden war und auf den die abgegebene Personenbeschreibung des flüchtigen Täters haargenau zutraf.

Den Ladendiebstahl im Drogeriemarkt räumte der 37-Jährige sofort ein. Während er sich des Duschgels bereits auf seiner Flucht entledigt hatte, förderte eine Durchsuchung seiner Taschen noch ein Parfum aus dem gleichen Geschäft zutage, das er offenbar unbemerkt eingesteckt hatte. Zudem stellten die Beamten fest, dass gegen den Wohnsitzlosen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen mehrerer Einbrüche vorlag. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Kripo sucht Zeugen zu möglichem Raub nahe der Universität

Kassel-Nord (ots) – Zu einem Raubüberfall bei dem 2 dunkelhäutige Männer einen 60-jährigen Mann seinen Angaben zufolge geschlagen, getreten und dann bestohlen haben, soll es am Montagabend 10.08.2020 in der Georg-Forster-Straße nahe der Universität gekommen sein.

Die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem geschilderten Raub beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie der 60-Jährige aus Kassel erst am Dienstagnachmittag 11.08.2020 bei der Kasseler Kriminalpolizei meldete, soll es am Montagabend 10.08.2020 gegen 22:30 Uhr, zu dem Überfall am “Tor des irdischen Friedens” gekommen sein. Er habe dort auf einer Bank gesessen, als zwei unbekannte Männer ihn unvermittelt angegriffen und seine Geldbörse sowie seine Halskette stahlen. Anschließend ergriffen die Räuber die Flucht in nicht bekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Die beiden Täter sollen etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß gewesen sein. Sie waren dunkelhäutig und hatten “Afrofrisuren”, so der 60-Jährige.

Die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem geschilderten Raub beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Zwei unbekannte Täter berauben 23-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

Vellmar (ots) – Am Dienstagnachmittag 11.08.2020 wurde ein 23-jähriger Mann in Vellmar nahe des Einkaufszentrums Opfer einer räuberischen Erpressung. Zwei bislang unbekannte Täter hatten von dem jungen Mann die Herausgabe von Bargeld gefordert und gleichzeitig eine Drohung ausgesprochen. Nachdem einer der Täter in seine Bauchtasche griff, vermutete der verängstigte 23-Jährige dort ein Messer und gab schließlich sein Geld an die beiden Männer heraus. Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei suchen Zeugen, die den geschilderten Überfall beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Wie der im Landkreis Schweinfurt (Bayern) wohnende 23-Jährige gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichtete, war es gegen 14:15 Uhr an der Unterführung nahe der Haltestelle “Vellmar-Osterberg/ EKZ” zu dem Überfall gekommen. Er hatte zu dieser Zeit dort gewartet, da er verabredet war, als plötzlich die beiden Täter auf ihn zukamen und Geld von ihm forderten. Ob der Täter in seiner Bauchtasche tatsächlich ein Messer oder einen anderen Gegenstand hatte, ist bislang nicht bekannt. Mit dem erbeuteten Geld flüchteten die beiden Männer durch die Unterführung in Richtung Friedhof.

Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: Etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1,83 Meter groß, sehr schlank, trug ein schwarzes Käppi, ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Jeans

Täter 2: Etwa 20 bis 22 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, sehr schlank, kurze dunkelblonde Haare, trug ein helles T-Shirt, eine helle Hose und eine beigefarbene Bauchtasche

Eine sofort nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Wer den Kriminalbeamten des K 35 Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Kastenwagen brannte auf Parkplatz – Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel-Niederzwehren (ots) – Am Sonntagabend 09.08.2020 brannte auf einem Parkplatz im Kasseler Stadtteil Niederzwehren ein Renault Trafic fast vollständig aus. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Die Kasseler Feuerwehr und die Polizei waren gegen 21:30 Uhr wegen des brennenden Fahrzeugs auf dem Schotterparkplatz an der Credestraße, nahe des Einkaufszentrums, alarmiert worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den weißen Kastenwagen, der bei ihrem Eintreffen bereits in Flammen stand, zügig gelöscht. Das Fahrzeug war jedoch durch das Feuer fast vollständig ausgebrannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Kriminalbeamten des K 11 auf rund 20.000 Euro.

Nachdem bei den ersten Ermittlungen zunächst ein technischer Defekt nicht auszuschließen war, fanden die Beamten bei der erneuten Besichtigung sowie Begutachtung der Brandstelle Spuren, die darauf hindeuten, dass der Renault Trafic vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Wer den Brandermittlern des K 11 der Kasseler Kripo Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

