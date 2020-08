Polizei Witzenhausen

Verkehrskonflikt zwischen Taxi und Fahrradfahrerin – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Mittwochvormittag 12.08.2020kam es um kurz vor 11.00 Uhr auf der Landesstraße L 3238 zwischen Witzenhausen-Gertenbach und Berlepsch-Ellerode-Hübenthal offenbar zu einem Verkehrskonflikt zwischen einem Taxi und einer Fahrradfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 55-jähriger Taxifahrer aus Bornhagen eine 25-jährige Radfahrerin aus Witzenhausen etwa 200 Meter hinter dem Ortsausgang von Gertenbach in Fahrtrichtung Berlepsch-Ellerode-Hübenthal überholt und dabei am linken Ellenbogen getroffen haben.

Während der Taxifahrer weiterfuhr, blieb die Radfahrerin, die nach eigenen Angaben bei der Kollision eine Prellung am Ellenbogen erlitten haben will, an der Unfallstelle zurück. Die Polizei in Witzenhausen hat daraufhin Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen, die im Laufe des Vormittags dann auch zu dem mutmaßlichen Verursacher, einem 55-Jährigen aus Bornhagen, führten.

Der ermittelte Taxifahrer bestritt allerdings vehement gegenüber den eingesetzten Beamten die Angaben der 25-Jährigen, dass es zu einer Berührung zwischen seinem Taxi und der Frau gekommen sei.

Da die Aussagen der Beteiligten stark voneinander abweichen bittet die Polizei in Witzenhausen daher Zeugen, die zur Aufklärung des Unfallsachverhalts beitragen können, sich mit ihr unter der Nummer 05542/9304-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Eschwege

Pkw kollidiert mit Radlader

(ots) – Mit einem Teleskopradlader kollidierte Dienstagmittag eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau, die auf der Eschweger Straße in Wehretal-Langenhain unterwegs war. Um 13:01 Uhr fuhr die 55-Jährige in Richtung Hundsrückstraße, wo sie ausgangs einer Rechtskurve mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrspur kam. Dort fuhr sie mit dem Auto gegen die mit Feldsteinen beladene Schaufel des Teleskopradladers. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt, ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 7.000 EUR angegeben.

Unfall mit 25.000 EUR Sachschaden und zwei Leichtverletzten

Eschwege (ots) – Nachgemeldet wird noch eine Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Montag, 10.08.20, um 18:17 Uhr, auf der B 27 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr ein silberner VW Passat (vermutlich älteres Baujahr, runde Scheinwerfer) die Bundesstraße in Richtung der BAB 38. Auf Höhe der Einmündung von Marzhausen bremste der Pkw, der sich auf der Geradeausspur befand stark ab, um dann unvorhersehbar nach links in Richtung Marzhausen abzubiegen. Die dahinterfahrenden Fahrzeuge (25-Jährige aus Stuttgart mit Pkw; 62-Jähriger aus Wathlingen mit Klein-Lkw; 56-Jähriger aus Hannover mit Wohnmobil) mussten ebenfalls stark abbremsen, was dem dann folgenden Sattelzugfahrer aus Strasburg nicht mehr rechtzeitig gelang.

Dadurch fuhr er auf das Wohnmobil auf, in dem sich der Fahrer sowie seine 50-Jährige Mitfahrerin leicht verletzten. In der Folge wurden alle Fahrzeuge durch den Aufprall aufeinander geschoben, während der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Marzhausen fortsetzte. Die Sattelzugmaschine und das Wohnmobil waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen; eine Sperrung der Bundesstraße war aber nicht erforderlich. Hinweise auf den flüchtigen Passat nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Wildunfälle

(ots) – Um 00:05 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die B 27 von Bad Sooden-Allendorf kommend in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Eschwege überquerten mehrere Waschbären die Bundesstraße, wobei zwei der Tiere von dem Auto erfasst wurden. Die Waschbären wurden dadurch getötet; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

(ots) – Weitere Unfälle ereigneten sich vergangen Nacht (05:00 Uhr) zwischen Weißenbach und Dudenrode auf der L 3239, wo ein Reh von einem Pkw angefahren wurde und anschließend in den Wald flüchtete. Der Pkw wurde im vorderen rechten Bereich und der Motorhaube beschädigt.

Auf der L 3241 zwischen Weidenhausen und Eschwege kam es, um 05:30 Uhr, ebenfalls zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde.

Diebstahl eines E-Scooters

(ots) – Am gestrigen Dienstag 11.08.2020 wurde im Schützengraben in Eschwege ein E-Scooter der Marke “Eneway” mit dem Kennzeichen “815 JEC” gestohlen. Der schwarze Elektro-City-Roller war unter einem Carport abgestellt und mittels Spiralschloss gesichert. Die Tat ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr. Schaden: 800 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

Ein Pkw Renault Kombi, der unter einem Carport in der Lindenstraße in Ringgau-Renda geparkt war, wurde durch Unbekannte auf der gesamten Fahrerseite zerkratzt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 08.08.20, 11:30 Uhr und dem 11.08.20, 10:00 Uhr.

Der Schaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Brand einer Grünfläche

Um 16:14 Uhr wurde gestern Nachmittag der Brand einer Grünfläche im Birkenweg in Sontra-Hornel gemeldet, die direkt am Radweg nach Weißenhasel liegt. Die angeforderte örtliche Feuerwehr löschte den Bereich großflächig ab; zur Ursache liegen keine Erkenntnisse vor.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

(ots)- Um 13:29 Uhr befuhr gestern Mittag eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Weißenborn die Leipziger Straße in Walburg. Dabei stieß sie mit dem Heck ihres Fahrzeuges gegen eine Straßenlaterne, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR entstand.

(ots) – Um 12:13 Uhr befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Spangenberg die Hopfelder Straße (L 3147) in Richtung Spangenberger Straße in Hessisch Lichtenau. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode war auf der Ludwig-Frölich-Straße in Richtung Hopfelder Straße unterwegs.

Beim Abbiegen in die Hopfelder Straße missachtete der 63-Jährige die Vorfahrt des in die Ludwig-Frölich-Straße abbiegenden 78-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 EUR.

Körperverletzung – häusliche Gewalt

(ots) – Um 22:10 Uhr wurde gestern Abend die Polizei informiert, nachdem es in Hessisch Lichtenau im Zuge einer Trennung zu einer Auseinandersetzung kam, bei der ein 33-Jähriger aus Hessisch Lichtenau seiner Lebensgefährtin mit der Faust ins Gesicht schlug. Beide waren alkoholisiert.

Gegen den 33-Jährigen wurde eine Wegweisungsverfügung erlassen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen