Gießen-Innenstadt (ots) – Die Polizei hat Dienstagnachmittag 11.08.2020 einen 38-jährigen Exhibitionisten festgenommen und sucht nach weiteren Zeugen und Opfern. Gegen 17.00 Uhr sprang der wohnsitzlose Mann in der Straße “Neue Bäue” vor das Auto eines 32-Jährigen und führte sowohl vor dem Fahrer als auch vor dem offenen Fenster der dahinter sitzenden 3- und 5-jährigen Kinder sexuelle Handlungen an sich aus.

Der Vater fuhr dem sich danach entfernenden Mann hinterher und informierte die Polizei. Er beobachtete in der Zeit, dass sich der Mann an einer Bushaltestelle und einem Spielplatz nahe der Ostanlage erneut entblößte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wird der Festgenommene am 12.08.2020 einem Richter vorgeführt.

Wo in der Gießener Innenstadt ist am Mittwoch 12.08.2020 ein Exhibitionist aufgefallen?

Wer hat den Vorfälle in der Neue Bäue noch beobachtet? Wer hat den Mann an einer Bushaltestelle oder am Spielplatz gesehen? Gibt es Betroffene weiterer Vorfälle?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen