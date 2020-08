Stutensee – Junge Frau wird von unbekanntem Mann angegangen. Polizei sucht Zeugen.

Stutensee (ots) – Eine 18 Jahre alte Frau wurde in der Nacht auf Dienstag auf

der Hauptstraße in Blankenloch von einem unbekannten Mann angegangen. Als zwei

Passanten vorbeikamen, flüchtete der Tatverdächtige und konnte im Rahmen der

polizeilichen Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht nun

nach den beiden Passanten und möglicherweise weiteren Zeugen des Vorfalls.

Die 18-Jährige war gegen Mitternacht zu Fuß auf der Hauptstraße in der Nähe der

Haltestelle Tolnaplatz unterwegs, als sich ihr der Mann näherte und sie ohne

genaues Anliegen ansprach. Als die Geschädigte weiterging, folgte ihr der

Tatverdächtige. Die junge Frau drohte daraufhin mit einem Anruf bei der Polizei

und nahm ihr Smartphone in die Hand, woraufhin der Unbekannte versuchte, ihr

dieses aus der Hand zu nehmen. Nachdem sie das Smartphone zurück in die Tasche

gesteckt hatte, musste die 18-Jährige Versuche des Mannes, sie mit dem Fuß zu

treten, ausweichen. Erst als sie daraufhin um Hilfe rief und zwei Passanten an

die Straße kamen, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Allmendstraße.

Die folgende Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Leider konnten auch die

beiden Passanten nicht mehr angetroffen werden. Möglicherweise handelt es sich

dabei um nahe Anwohner, die durch die Rufe auf die Situation aufmerksam wurden.

Der unbekannte Täter war zirka 190 cm groß und war von kräftiger Statur mit

„Bierbauch“. Er hatte lichtes, nach hinten gegeltes Haar und trug ein

grün-gelbes T-Shirt und lange dunkle Hosen. Er hatte keinen Bart und keine

Brille.

Der Polizeiposten Stutensee hat die weiteren Ermittlungen wegen versuchter

Körperverletzung aufgenommen. Die beiden Passanten und mögliche weitere Zeugen

werden gebeten, sich unter Telefon 0721 967180 bei der Polizeiwache des

Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt zu melden. Diese ist rund um die Uhr besetzt.

Hinweis auf Taschendiebe führt zu Festnahme

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 22:30 Uhr bestreiften Beamte der Bundespolizei

den Karlsruher Hauptbahnhof. Im Rahmen dieser Streife wurden sie auf einen

schlafenden Mann aufmerksam.

Den 40-jährigen Mann stellten die Beamten schlafend am Bahnsteig 1 fest. Sein

Handy lag dabei frei zugänglich neben ihm. Um ihn auf die Gefahr von

Taschendiebstählen hinzuweisen, weckten die Beamten den Mann. Als dieser sich

dann aber apathisch und verwirrt zeigte und äußerte, entschied sich die Streife

zu einer Kontrolle des Mannes. Das Ergebnis der polizeilichen Überprüfung war

eine Fahndungsausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft

Karlsruhe. Nach einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung sollte

der Mann eine Freiheitsstrafe von 191 Tagen antreten. Die Ersatzfreiheitsstrafe

in Höhe von 3.820 Euro, um der Haft zu entgehen, konnte er nicht bezahlen.

Nachdem er zur Ausnüchterung einige Stunden im Gewahrsam der Bundespolizei

verbracht hatte, wurde er am Morgen des 11. August in die Justizvollzugsanstalt

Bruchsal eingeliefert.

Karlsruhe – Mit Schusswaffe um Brunnen getanzt

Karlsruhe (ots) – Einen mit einer Schusswaffe um einen Brunnen in der südlichen

Nottinghamanlage tanzenden Mann meldeten Anwohner am Dienstag kurz nach 04.00

Uhr der Polizei. Nachdem mehrere Streifen zur Örtlichkeit gefahren waren, konnte

ein 26-Jähriger auf der liegend angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Unweit von dem Mann fanden die Beamten eine mit Stahlkugeln geladene

Luftdruckpistole. Die Durchsuchung des Rucksacks des 26-Jährigen förderte eine

geringe Menge Rauschgift und Aufbruchswerkzeug zu Tage. Der Mann wurde zur Wache

gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte er

die Dienststelle wieder verlassen.

Karlsruhe – Farbschmierereien am Bundesgerichthof

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben vermutlich in der Nacht auf Montag eine

Außenmauer des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe großflächig durch Farbe

beschädigt und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet.

Sicherheitskräfte bemerkten am Montagmittag, dass eine Betonaußenmauer des

Bundesgerichtshofs in der Kriegsstraße großflächig mit Graffitis besprüht wurde.

Die betroffene Fläche ist etwa zehn Meter breit und knapp zwei Meter hoch. Ein

politischer Hintergrund oder ein Bezug zum Bundesgerichtshof ist bislang nicht

ersichtlich.

Aufgrund der dortigen Baustellensituation ist die Örtlichkeit schlecht

einsehbar, weswegen die Farbschmierereien erst am Mittag bemerkt wurden.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

werden gebeten, sich mit dem Objektschutz des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter

0721/666-3511 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Zeugensuche nach Raub am Epplesee

Rheinstetten (ots) – Nach der Raubstraftat am Samstagnachmittag am Gewerbering

in Rheinstetten-Mörsch hat die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen

übernommen. Um den genauen Tathergang klären zu können, werden Zeugen gebeten,

sich bei der Polizei zu melden.

Ein Männertrio war am Samstag gegen 15.15 Uhr gemeinsam für einen geplanten

Badebesuch am Epplesee von Pforzheim nach Rheinstetten gefahren. Hierfür nutzten

sie eine Mercedes A-Klasse mit Pforzheimer Kennzeichen, die sie am Gewerbering

in Mörsch abstellten. Ausgehend von Streitigkeiten kam es nach derzeitigem Stand

der Ermittlungen schließlich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der

ein 30-jähriger Mann verletzt wurde. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige warf

zunächst Gegenstände nach dem Geschädigten und schlug dann mit Fäusten zu bis

dieser am Boden lag. Dann durchsuchte er den Rucksack des am Boden Liegenden und

entnahm daraus eine Sonnenbrille im Wert von über hundert Euro und Bargeld aus

einer Geldbörse. Auch danach schlug und trat er den Geschädigten bis er sich

letztlich zu Fuß davonmachte. Der dritte Mann in der Gruppe, ein 39-Jähriger,

war offenbar nicht in die Auseinandersetzung verwickelt. Der Verletzte

alarmierte schließlich die Polizei.

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Pforzheim gelang es, den

Tatverdächtigen gegen 20.45 Uhr bei der Kontrolle eines Pkw in Engelsbrand

ausfindig zu machen. Die weitere Sachbearbeitung hat zwischenzeitlich die

Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen. Da die Beamten davon ausgehen, dass die

Anfahrt der Männergruppe und die Tat von weiteren Badegästen oder Passanten

wahrgenommen wurden, wird nach weiteren Zeugen gesucht.

Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Kripo Karlsruhe unter

Telefon 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Stutensee – Einbruch in Einfamilienhaus in Stutensee

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr und

Montag, 15.50 Uhr in ein Einfamilienhaus im Rumpelstilzchenweg in

Stutensee-Büchig ein, während sich die Hauseigentümer im Urlaub befanden. Nach

bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Terrassentür

Zutritt in das Wohnhaus und durchsuchten im Inneren alle Räumlichkeiten. Ob die

Eindringlinge bei ihrer Suche fündig wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch

nicht gesagt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Tel: 0721/96718-0 in Verbindung zu setzen.

Malsch – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzte sich am

Montagmittag ein 33-jähriger Motorradfahrer. Ein 63-Jähriger fuhr gegen 12.40

Uhr mit seinem Pkw aus einem Feldweg auf die Kreisstraße 3582. Als er einen

herannahenden Motorradfahrer erkannte hielt er auf dem Fahrstreifen an. Der

33-Jährige konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern und

prallte gegen die linke Seite des Pkw. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Kraichtal – Mann beschädigt Verkehrsspiegel, Verdacht auf Fahrraddiebstahl

Kraichtal (ots) – Ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher

Mann hat am späten Montagabend einen Verkehrsspiegel in Oberöwisheim beschädigt.

Außerdem führte er ein Fahrrad mit sich, das möglicherweise zuvor entwendet

wurde. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Zeugen meldeten der Polizei kurz vor 22 Uhr einen mit einer Eisenstange

hantierenden Mann im Bereich der Haltestelle in der Neuenwegstraße. Dieser habe

mit der Stange bereits einen Verkehrsspiegel beschädigt. Die eintreffende

Polizeistreife konnte den 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Er

führte ein Mountainbike mit sich, das er angeblich zuvor gefunden habe. Aufgrund

von psychischen Auffälligkeiten wurde der Mann zunächst in polizeilichen

Gewahrsam genommen und letztlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das

Polizeirevier Bad Schönborn leitete ein Ermittlungsverfahren wegen

Sachbeschädigung und Verdacht des Diebstahls des Fahrrads ein.