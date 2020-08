Mannheim-Innenstadt: 44-Jähriger grundlos zusammengeschlagen – Täter festgenommen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde in der Mannheimer

Innenstadt ein 44-jähriger Mann grundlos zusammengeschlagen. Der Mann hielt sich

mit einem Begleiter gegen 2.30 Uhr am Paradeplatz auf, als eine Gruppe von vier

Personen, bestehend aus drei Männern und einer Frau, aus Richtung Marktplatz

gelaufen kam. Diese spielten sich fortlaufend einen Basketball gegenseitig zu.

Der Geschädigte habe sich dann kurze Zeit am Spiel beteiligt, als ihm

unvermittelt ein 23-jähriger Mann in den Rücken sprang und ihm, als er auf dem

Boden lag, mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf trat. Dessen Begleiter zogen den

23-Jährigen von seinem Opfer weg und liefen schließlich in Richtung Schloss

davon.

Der 44-jährige Geschädigte war deutlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab

einen Wert von fast 2 Promille. Er erlitt durch die Tritte und Schläge Hämatome

und Hautabschürfungen im Gesicht sowie eine Schürfwunde an der Wade.

Medizinische Versorgung vor Ort lehnte er ab.

Wenig später konnten in den M-Quadraten drei Männer, die einen Basketball mit

sich führten angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellte es sich heraus,

dass es sich um die Gruppe um den 23-Jährigen handelte, der den 44-jährigen Mann

angegriffen hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6

Promille. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien

Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Sandhofen: Drei junge Männer werden handgreiflich gegenüber Polizeibeamten

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurden drei junge Männer im

Alter zwischen 16 und 18 Jahren im Stadtteil Sandhofen handgreiflich gegenüber

Polizeibeamten. Zeugen verständigten wegen lautstarker Streitigkeiten in der

Sonnenstraße die Polizei. Die Streitigkeiten verlagerten sich zwischenzeitlich

in Richtung Mönchplatz. Eintreffende Beamten konnten die drei jungen Männer an

der Kreuzung Webereistraße/Flachsstraße antreffen und kontrollieren. Dabei

zeigte sich zunächst ein 17-Jähriger zunehmend aggressiv und folgte den

Anweisungen der Beamten nicht. Er wurde daraufhin am Arm zur Seite geführt. Ein

18-Jähriger griff währenddessen einen Beamten von hinten an den Hals, woraufhin

es zum Gerangel kam. Dabei versuchte ein 16-Jähriger wiederum, den 18-Jährigen

aus den Griffen der Beamten zu befreien und beleidigte diese mit unflätigen

Worten der Gossensprache. Das Trio konnte schließlich festgenommen und zum

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen gebracht.

Ein Alkoholtest bei allen drei jungen Männer ergab Werte zwischen 0,6 Promille

und 1,6 Promille.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich ein Geschädigter bei den

Polizeibeamten, dessen Auto der 17-jährige Jugendliche mit Tritten beschädigt

hatte.

Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die

Obhut ihrer Eltern gegeben, der 18-Jährige wurde wieder auf freien Fuß entlassen

Gegen die drei jungen Männer wird nun wegen tätlichen Angriffs auf

Polizeibeamten, Körperverletzung, versuchter Gefangenenbefreiung, Beleidigung

und Sachbeschädigung ermittelt.