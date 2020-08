Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindertagesstätte – Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag,

07.08.2020 14:10 Uhr, und Montag, 10.08.2020 07:10 Uhr, in eine

Kindertagesstätte in der Schwetzinger Straße. Unbekannte Täter drangen durch ein

Fenster in die Räumlichkeiten ein, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen

nichts.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach Sichtbehinderung

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kam es gegen 10:00 Uhr an der

Ausfahrt eines Supermarktes in der Badenwerkstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine

33-jährige Frau übersah, beeinträchtigt durch einen auf der Parkfläche

abgestellten Anhänger, einen 68-jährigen Mitsubishi-Fahrer und kollidierte mit

Diesem. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann momentan noch nicht

beziffert werden.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Heckscheibe eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem in der Kirschenstraße

abgestellten VW Passat wurde am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr, die

Heckscheibe eingeschlagen. Ob etwas aus dem Auto entwendet wurde ist derzeit

nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kam es zwischen 14:50 Uhr und

15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Bodelschwinghstraße zu

einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte die Front eines

Volvos und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden

beträgt rund 2.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Sinsheim: Unfall auf A 6 Richtung Heilbronn; Fahrbahnen wieder frei; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim (ots) – Nach dem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A 6 zwischen

den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt, an dem ein 7,5 Tonner

und ein Sattelzug beteiligt waren, sind alle Fahrspuren in Richtung Heilbronn

seit 10.30 Uhr wieder frei befahrbar.

Gegen 5.40 Uhr war der 53-jährige Fahrer des 7,5 Tonners, ein Klein-Lkw mit

Kastenaufbau, aus bislang unbekannten Gründen bei seiner Fahrt in Richtung

Heilbronn auf den Verzögerungsstreifen an der Abfahrt zur Tank- und Rastanlage

Kraichgau-Süd geraten und hatte dort den Auflieger eines einen rumänischen

Sattelzug gestreift, der gerade abfahren wollte.

Dabei riss der Kastenaufbau des Kleinlasters ab und fiel auf die rechte

Fahrbahn. Dessen Inhalt (Hausrat-Fahrer zog um) verteilte sich auf allen

Fahrstreifen, sodass kurzfristig die komplette Autobahn in Richtung Heilbronn

gesperrt werden musste.

Beide Fahrer hatten Glück und wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft

sich auf rund 50.000.- Euro. Der 7,5 Tonner wurde abgeschleppt.

Zur Unfallaufnahme, zur Bergung und Abschleppen des Kleinlasters sowie zum

Wegräumen der Ladung waren der rechte und die mittlere Spur blockiert. Der

Rückstau betrug in der Spitze rund sechs Kilometer.

