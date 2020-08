Heidelberg: Fußgänger begeht nach Zusammenstoß mit Radfahrer Unfallflucht / Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Der Verkehrsdienst Heidelberg sucht Zeugen einer

Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in der

Sophienstraße auf Höhe der Postbankfiliale ereignet hat. Ein 69-jähriger Mann,

der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Adenauerplatz unterwegs war,

wollte links an einem auf dem Radweg laufenden Mann vorbeifahren, als dieser

plötzlich einen Schritt nach links machte. Es kam zum Zusammenstoß beider

Verkehrsteilnehmer, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen

zuzog. Der Fußgänger setzte seinen Weg unbeirrt fort. Eine Personenbeschreibung

konnte der Radfahrer nicht abgeben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, diese dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Rufnummer

0621/174-4111 mitzuteilen.

Heidelberg-Kirchheim: Erneut mehrere geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Kirchheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit

von etwa 21 Uhr bis 05:30 Uhr wurden im Stadtteil Kirchheim erneut mehrere

geparkte Pkw mutwillig beschädigt. An sieben geparkten Fahrzeugen, die im

Erlenweg und in der Rastatter Straße abgestellt waren, wurde die Außenspiegel

der Fahrerseite abgetreten oder abgeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf

insgesamt über 2.000 Euro.

Tatverdächtige sind bislang nicht bekannt, sodass das Polizeirevier

Heidelberg-Süd nun Zeugen sucht, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben

können, oder im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Ebenso werden weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer gesucht. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd ist unter der Rufnummer 06221/3418-0 zu erreichen.