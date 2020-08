Einbruch

Kerzenheim (ots)

Zwischen dem 07.08.20, 17:00 h und dem 10.08.20, 07:00 h wurde in Kerzenheim in die Grundschule eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter überstiegen einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Es wurde zunächst versucht die Notausgangstür aufzubrechen. Als dies misslang brachen die Täter mehrere Kellerfenster auf. Die Täter konnten jedoch nicht durch den Keller in das Erdgeschoß gelangen, da die Türen im Keller verschlossen waren. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Verkehrsunfallflucht im Salinental

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, 09.08.2020, zwischen 15.00 und 16.40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Saline Theodorshalle ein geparkter PKW Audi beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen den Heckfahrradträger des Audi. Hierbei wurde neben dem Fahrradträger auch die Heckstoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.000,-EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wasserdiebstahl am Hydrant

Kirn (ots)

Am Abend des 10.08. wurde der Polizei gemeldet, dass eine Privatperson in der Jakob-Müller-Straße einen Schlauch an den öffentlichen Hydranten angeschlossen hat. Die Polizei kann vor Ort dann tatsächlich feststellen, dass ein Hausbewohner eine Schlauchleitung vom Unterflurhydranten über die Fahrbahn bis auf sein Grundstück gelegt hatte. Das Geschehen hatte er mittels herangestellter Mülltonnen und seines geparkten Autos zu verdecken versucht. Das andere Ende des Schlauches führte in seinen neu angeschafften Swimmingpool, welcher 13 Kubikmeter fasst und bereits nahezu randvoll war. Der Wasserzapfer gab sich ahnungslos und unwissend. Nachdem die Polizei den Hydranten wieder abgestellt hatte wurden die Tatwerkzeuge wie Standrohr und Schieberschlüssel beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Auffahrunfall am Fußgängerüberweg

Martinstein B41 (ots)

Am 10.08.2020 gegen 15:35 Uhr wollte ein 71-jähriger Fußgänger die B41 am Fußgängerüberweg in Martinstein am Bahnhof überqueren. Ein PKW, sowie der nachfolgende Motorradfahrer und ein Kleintransporter hielten daraufhin an. Der 39-jährige Fahrer eines PKW erkannte dies nicht rechtzeitig, fuhr auf den Kleintransporter auf, woraufhin dieser das Motorrad ebenfalls auf den davorstehenden PKW schob. An allen Fahrzeugen entstand lediglich Sachschaden. Der Unfallverursacher wurde abgeschleppt.

Auffahrunfall am Fußgängerüberweg

Martinstein B41 (ots)

Am 10.08.2020 gegen 15:35 Uhr wollte ein 71-jähriger Fußgänger die B41 am Fußgängerüberweg in Martinstein am Bahnhof überqueren. Ein PKW, sowie der nachfolgende Motorradfahrer und ein Kleintransporter hielten daraufhin an. Der 39-jährige Fahrer eines PKW erkannte dies nicht rechtzeitig, fuhr auf den Kleintransporter auf, woraufhin dieser das Motorrad ebenfalls auf den davorstehenden PKW schob. An allen Fahrzeugen entstand lediglich Sachschaden. Der Unfallverursacher wurde abgeschleppt.