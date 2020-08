Verkehrsbeeinträchtigungen infolge Leitplankenverschiebung

Heidesheim (ots) – Am 11.08.2020 gegen 18:00 Uhr stellte eine Polizeistreife der

Polizeiautobahnstation Heidesheim, am Autobahnkreuz Mainz-Süd eine verschobene,

bzw. geneigte Mittelleitplanke fest. Es bestand die Gefahr, dass im dortigen

Baustellenbereich (Brückenerneuerung) die bewegliche Mittelleitplanke umkippt.

Aus diesem Grund musste zunächst die linke Fahrspur der Richtungsfahrbahn

Darmstadt gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wurde durch die Autobahnmeisterei

Heidesheim auch die linke Spur der Richtungsfahrbahn Bingen gesperrt. Es kam zu

Stauungen in Rtg. Darmstadt auf einer Länge von ca.3 Kilometern. Die

verantwortliche Firma wurde verständigt, um die Gefahr zu beseitigen. Gleicher

Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag den 09.08.2020, gegen 13:00 Uhr. Zu

diesem Zeitpunkt war die Mittelleitplanke auf einer Länge von ca. 200 Meter

umgekippt. Als ursächlich für die Gefahrensituationen, wird die starke Sonnen-,

bzw. Hitzeeinwirkung vermutet.

Zeugen gesucht; Geldautomat in Worms gesprengt

Worms (ots) – Ergänzend zu unserer Pressemeldung von heute morgen 07:17 Uhr,

bitten wir Zeugen, welche Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum

Fluchtfahrzeug geben können sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere wichtig

für die Ermittler ist der Tatzeitraum vor der Tat bis zur Sprengung um 04:56 Uhr

und die Phase danach, in welcher die Täter offensichtlich mit einer Limousine

geflüchtet sind. Auch Hinweise zum Fluchtweg und möglicherweise auffällig

fahrende Fahrzeuge können wichtig sind.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Alternativ können Hinweise

auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz mitgeteilt werden.

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ereignisauswahl/auswahl/

Bundespolizei in Mainz verhaftet Drogendealer

Mainz (ots) – Am Morgen des 11. August 2020 kontrollierte eine Streife des

Bundespolizeireviers Mainz einen jungen Mann am Hauptbahnhof in Mainz. Die

fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme des

Amtsgerichtes in Bingen. Grund ist ein Verbrechen nach dem

Betäubungsmittelgesetz. Die Person wurde zu einer Geldstrafe von 5230 Euro oder

137 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da der Mann die Geldstrafe nicht

aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in die

Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht.

Mainz – Innenstadt, Verdacht des Taschendiebstahls

Mainz-Innenstadt (ots) – Montag, 10.08.2020, 16:15 Uhr

Am Montagnachmittag wird eine 49-Jährige Opfer eines Taschendiebstahls in der

Buslinie 62 Richtung Mainz-Weisenau.

Durch ein bislang unbekanntes Pärchen wird die Frau beim Betreten des Busses

durch die Mitteltür bedrängt. Hierbei habe ihr die unbekannte Frau den Weg

versperrt, der unbekannte Begleiter sehr dicht hinter ihr gestanden.

Im Anschluss verlassen beide Tatverdächtige den Bus.

Zuhause angekommen bemerkt die 49-Jährige den Diebstahl ihrer Schlüsseltasche

samt Inhalt, 20-Euro Bargeld, drei Schlüsseln sowie ihrem Behindertenausweis.

Diese befand sich in der Handtasche der Geschädigten.

Die beiden unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: weiblich, trug eine blaue Bluse, schmale/dünne Statur, Mundschutz

Person 2: männlich, trug eine Sonnenbrille, beige Hose, kräftige Statur, ca.

1,85m

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Mainz-Lerchenberg (ots) – Samstag, 08.08.2020 11:30 Uhr – Montag, 10.08.2020

10:15 Uhr

Über das vergangene Wochenende gelangen unbekannte Täter über einen

Baustellenzaun auf ein Baustellengelände im Mainzer Stadtteil Lerchenberg. Durch

gewaltsame Öffnung eines Vorhängeschlosses gelangen diese in das Innere eines

dort befindlichen Containers und entwenden hier drei hochwertige

Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von 3500EUR. Bislang bestehen keine Hinweise auf

die Täter.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Trickdieb gibt sich als Mitarbeiter der Mainzer Stadtwerke aus

Mainz Oberstadt (ots) – Montag, 10.08.2020 15:20 Uhr

Am Montagnachmittag erhält die 81-jährige Geschädigte Besuch von einem Herrn,

der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Mainz ausgibt. Um ins Haus zu gelangen,

gibt der Mann vor Stromleitungen überprüfen zu wollen. Während die ältere Dame

die Lichter in den jeweiligen Räumen ausschaltet, nutzt der unbekannte Täter

einen unbeobachteten Moment und greift in einer Schublade nach einer Geldbörse,

die glücklicherweise leer ist.

Die 81-Jährige wird hierauf aufmerksam und ruft im Treppenhaus ihre Nachbarin zu

Hilfe. Der Täter begibt sich daraufhin in den Keller des Mehrparteienhauses um

dort weitere Leitungen zu überprüfen, nutzt hier jedoch die Gelegenheit um aus

dem Objekt in unbekannte Richtung zu flüchten.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 45-jährigen, 1,85cm großen Mann mit

normaler Statur handeln, der in einem weißen Transporter mit blauer Aufschrift

vom Tatort weggefahren ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Geldautomat gesprengt

Worms (ots) – Um 4:56 Uhr gehen Mitteilungen von Anwohnern der Paternusstraße in

Worms beim Notruf der Polizei ein. Sie schildern, durch laute Knallgeräusche

wach geworden zu sein. Gleichzeitig wird ein Alarm in einer Bankfiliale

ausgelöst. Erste Überprüfungen bestätigen den Verdacht, dass es sich um die

Sprengung eines Geldautomaten handelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung und

erste Maßnahmen am Tatort werden zur Zeit noch aufrecht erhalten. Das

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz übernimmt die Ermittlungen.

Linienbus rollt selbstständig los

Nieder-Olm (ots) – Montag, 10.08.2020 15:36 Uhr

Gerade noch einmal gut ausgegangen ist ein Busunglück, welches sich am

Montagnachmittag in Nieder-Olm ereignete.

Ein Linienbus hält an der Bushaltestelle „Ebersheimer Straße“ um hier seine

Fahrgäste aussteigen zu lassen. Hierbei lässt sich die Tür im mittleren Bereich

des Busses nicht mehr schließen. Nach Abschalten der Fahrzeugbatterie begibt

sich der Busfahrer zur genannten Tür um diese zu überprüfen. Kurz darauf rollt

der Linienbus los. Dem Fahrer gelingt es nicht mehr, zurück in den Bus

einzusteigen.

Das Problem hierbei: in dem Linienbus befinden sich noch drei Fahrgäste. Zwei

Insassen entschließen sich aus dem mit ca. 10 km/h rollenden Fahrzeug

herauszuspringen, wodurch diese leicht verletzt werden. Der dritte Fahrgast

verbleibt trotz aufnehmender Fahrt im Bus. Nachdem der Linienbus ca. 230 Meter

weit bis über einen Kreisverkehr gerollt ist, kommt dieser selbstständig nach

rechts von der Fahrbahn ab und kommt nach einem Zusammenstoß mit einem Baum zum

Stehen.

Der noch im Bus befindliche Fahrgast bleibt unverletzt, am Linienbus entsteht

Totalschaden. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Scheibe eingeschlagen

Undenheim,Grundschule (ots)

Unbekannt haben im Zeitraum vom 06. – 10.08.20 auf dem Gelände der Grundschule Undenheim in der Staatsrat-Schwamb-Straße eine Scheibe eines Geräteschuppens eingeschlagen. Aus dem Schuppen wurde augenscheinlich nichts entwendet. Hinweise zu möglichen Tätern oder auffällige Beobachtungen nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Nierstein, Wilhelmstraße (ots)

Die beiden Unfallbeteiligten Fahrzeuge parkten am Montag, 10.08.20 gegen 16:15 Uhr, auf einem Parkplatz nebeneinander. Die Geschädigte Fahrerin (59 J, Dexheim) hörte ein komisches Geräusch aus der Richtung ihres abgestellten Fahrzeuges. Als sie kurz darauf zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden im Heckbereich fest. Der Verursacher streifte vermutlich beim Ausparken das stehende Fahrzeug und fuhr dann ohne sich um den Schaden zu kümmern weg. Der Schaden am Fah rzeug wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim (06133-9330) entgegen.