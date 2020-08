Osthofen – Vollbrand eines Transporters

Worms / Osthofen (ots) – Am Dienstag, 11.08.2020, gerät gegen 04:20 Uhr in der

Neißestraße in Osthofen ein Transporter in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr

sowie der eingesetzten Steife befindet sich das Fahrzeug bereits im Vollbrand.

Das Fahrzeug kann zügig gelöscht werden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe

ist derzeit noch unbekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Worms – E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz

Worms (ots) – Am gestrigen Montag, 10.08.2020, kontrollieren gegen 17:30 Uhr

Beamte der Polizei Worms im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße einen

E-Scooter-Fahrer, da dieser ohne Versicherungsaufkleber unterwegs ist. Der

35-jährige Fahrer gibt an, nicht zu wissen, dass für ein E-Scooter ein

Versicherungsschutz notwendig sei.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Worms – Geldbeutel vor Bankfiliale entwendet

Worms (ots) – Bereits am Samstag, 08.08.2020, kommt es gegen 20:30 Uhr zu einem

Diebstahl eines Geldbeutels im Bereich des Lutherrings. Die 55-jährige

Geschädigte hat zuvor an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben. Als diese vor

der Bankfiliale die Scheine in ihr Portemonnaie stecken möchte, kommt ein bisher

unbekannter Täter auf die 55-Jährige zu und rempelt diese an. Hierbei entreißt

der Täter der Geschädigten den Geldbeutel und flüchtet in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der Spurensuche kann die Geldbörse der Geschädigten leer aufgefunden

werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern

noch an.

