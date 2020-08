Unfallflucht mal umgekehrt

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Parkplatz einer Schule „Im Stadtwald“ ist am

Montagnachmittag einem Autofahrer ein Missgeschick passiert: Beim Ausparken

touchierte er gegen 16.15 Uhr den hinter ihm geparkten Wagen – an beiden

Fahrzeugen entstand ein Streifschaden am Kotflügel.

Der Unfallverursacher wartete etwa 20 Minuten vor Ort, allerdings tauchte der

Nutzer des beschädigten Fahrzeugs nicht auf. Daraufhin hinterließ der 29-Jährige

einen Zettel mit seinen Personalien und seiner Handynummer an dem Fahrzeug und

fuhr davon. Als sich aber zwei Stunden später immer noch niemand bei ihm

gemeldet hatte, entschloss sich der Mann, zur Polizei zu fahren und den Unfall

anzuzeigen.

Er hatte auch Fotos von den Unfallschäden an beiden Autos gemacht. Nur eines

hatte er sich leider nicht gemerkt: das Kennzeichen des Unfallgegners. So konnte

er nur noch sagen, dass es sich bei dem Pkw, den er beschädigt hatte, um ein

rotes Fahrzeug gehandelt hat.

Der betroffene Fahrzeugbesitzer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Wer hat in der Spitalstraße etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Montagabend in

der Spitalstraße unterwegs waren. Hier kam es gegen halb 12 zu einer tätlichen

Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Dabei sollen auch Eisenstangen

eingesetzt worden sein.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort zwei junge Männer an, die berichteten, dass

sie und ein weiterer Freund – der kurz darauf hinzukam – von zwei anderen

Männern verfolgt und mit Eisenstangen geschlagen wurden. Anschließend seien die

Täter mit einem Auto geflüchtet.

Zwei der Männer hatten Hämatome an Arm und Rücken. Eine Behandlung durch den

verständigten Rettungsdienst lehnten sie aber ab.

Alle drei Männer behaupteten, die Täter nicht zu kennen. Auch konnten oder

wollten sie weder eine Täterbeschreibung abgeben, noch das Fluchtfahrzeug näher

beschreiben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße,

Telefon 0631 / 369 – 2250. |cri

Auto mit Stein beschädigt

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich durch Würfe oder Schläge

mit einem größeren Stein haben unbekannte Täter in Mackenbach ein Auto

beschädigt. Am Montagmittag entdeckte der Halter des Fahrzeugs die „Bescherung“

und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Demnach haben die Unbekannten in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr,

und Montagmittag, 13 Uhr, die Windschutzscheibe des Opel eingeschlagen und

zusätzlich an der Dachkante eine Delle verursacht. Der Schaden wird auf 2.000

Euro geschätzt.

Das Fahrzeug war im fraglichen Zeitraum in der Goethestraße in Höhe des Hauses

Nummer 1 abgestellt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250

entgegen. |cri

Ausrede zählt nicht

Kaiserslautern (ots) – Mit der Ausrede „Ich habe den Unfall nicht bemerkt“ kann

sich ein Autofahrer, der am Montag in der Glockenstraße Sachschaden angerichtet

hat, nicht herausreden. Der noch unbekannte Fahrer hatte kurz vor halb 2

versucht, mit seinem Kastenwagen rückwärts in eine Parklücke zu fahren. Dabei

stieß er jedoch mit dem Heck-Aufbau seines Fahrzeugs gegen eine Straßenlaterne.

Die Folge(n): Der Laternenarm brach ab, das Laternenglas fiel zu Boden und

zersplitterte.

Die Beifahrerin des Fahrzeugs, die vor dem Einpark-Manöver ausgestiegen war,

stand in dieser Zeit unmittelbar neben der Laterne und konnte den Unfall

sozusagen „live“ miterleben. Trotzdem stieg die Frau anschließend einfach wieder

zum Fahrer in den Wagen – und sie verließen die Glockenstraße.

Allerdings hatten die beiden offenbar nicht bemerkt, dass sie von einem Zeugen

beobachtet werden. Dieser meldete den Vorfall der Polizei und konnte auch das

Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs nennen. Die Ermittlungen laufen. Auf den

Verantwortlichen kommt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu. |cri

Container aufgebrochen

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf einer Baustelle auf der L473 in

Queidersbach sind zwei Container aufgebrochen worden. Mitarbeiter der

zuständigen Baufirma entdeckten den Einbruch am frühen Montagmorgen.

Demnach sind die Unbekannten vermutlich übers Wochenende – zwischen Freitag,

14.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, gewaltsam in die Container eingedrungen und

haben daraus mehrere Werkzeug-Maschinen der Marken Hilti und Stihl gestohlen.

Der Schaden durch den Wert der Beute und die aufgebrochenen Container liegt bei

insgesamt mehreren tausend Euro.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im

Baustellenbereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Mit Eltern in Streit geraten

Kaiserslautern (ots) – Vier Jugendliche und junge Erwachsene haben sich am

Montagabend bei der Polizei gemeldet und eine Körperverletzung sowie einen

Unfall angezeigt. Nach Angaben des Quartetts war es zum Streit mit den Eltern

eines Kumpels gekommen.

Demnach hielt sich das Quartett bereits am Willy-Brandt-Platz auf, als der

16-jährige Kumpel hinzukam. Kurz darauf tauchten auch die Eltern des Jungen auf

und verhielten sich aggressiv gegenüber der Clique. Es sei zu einem verbalen

Streit gekommen, in dessen Verlauf einer 18-JährigenSchläge angedroht wurden und

ihr die Tür eines Fahrzeugs gegen die Schulter geschlagen wurde.

Als das Quartett daraufhin den Willy-Brandt-Platz verlassen wollte, hätten die

Eltern des 16-Jährigen sie dabei behindert, so dass es zu einem Streif-Unfall

mit einem anderen geparkten Fahrzeug kam. Anschließend meldete sich der

18-jährige Fahrer direkt bei der Polizei.

Die Aussagen der anderen Beteiligten stehen noch aus. Die Ermittlungen laufen.

|cri

Streit mit mehreren Beteiligten

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Auseinandersetzung mit

mehreren Beteiligten ist am Montagabend aus Enkenbach-Alsenborn gemeldet worden.

Zeugen teilten kurz vor 21 Uhr mit, dass sich auf dem Parkplatz eines

Supermarktes in der Rosenhofstraße etwa 15 bis 20 Personen streiten und sich

gegenseitig anschreien würden.

Dank der Hinweise und Personenbeschreibungen konnten die ausgerückten

Polizeibeamten wenig später auf einem Tankstellengelände einige der Beteiligten

ausfindig machen. Sie gaben an, dass es in der Vergangenheit schon öfter zu

Auseinandersetzungen mit der anderen Gruppe gekommen sei. An diesem Abend habe

man sie lediglich „freundlich zur Rede stellen“ wollen.

Um zu verhindern, dass es zu weiteren Auseinandersetzungen kommt, wurde der

Gruppe eine sogenannte Gefährderansprache gehalten und den Auswärtigen ein

Aufenthaltsverbot für die nächsten 24 Stunden erteilt.

Auch die zweite Gruppe konnte ausfindig gemacht und zum aktuellen Vorfall

befragt werden. Ihren Angaben zufolge war es an diesem Abend zu einer Bedrohung

mit Messern und Baseballschlägern sowie einer Körperverletzung gekommen.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Klärung der Beteiligten, der Hintergründe

und Abläufe dauern an. |cri

Das Geld liegt auf der Straße…

Kaiserslautern (ots) – Ein ehrlicher Finder hat sich am Montagmittag bei der

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße gemeldet. Der junge Mann brachte 200 Euro

mit und übergab sie in „polizeiliche Verwahrung“.

Die losen Geldscheine hatte der 23-Jährige am Vormittag im östlichen Stadtgebiet

auf dem Gehweg gefunden. Ein Geldbeutel oder sonstige Hinweise auf den Verlierer

lagen nicht in der Nähe.

Der rechtmäßige Eigentümer kann sich auf der Dienststelle melden… |cri

Kind im Auto zurückgelassen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ihr kleines Kind hat eine Frau am

Montagvormittag in Mehlingen allein im Auto zurück gelassen – und ist offenbar

einkaufen gegangen. Ein Zeuge entdeckte kurz vor 12 Uhr das Kind im Auto und

machte sich aufgrund der Hitze Sorgen, zumal an dem Fahrzeug die Scheibe nur

einen kleinen Spalt offen stand.

Der Mann ging in den benachbarten Einkaufsmarkt und ließ das Kennzeichen des

Wagens ausrufen, es meldete sich aber niemand. Daraufhin verständigte er die

Polizei.

Bis die Streife in Mehlingen eintraf, war allerdings nur noch der Zeuge vor Ort.

Die Fahrerin des Wagens war in der Zwischenzeit zusammen mit ihrem Kind

davongefahren.

Wie der Zeuge gegenüber den Polizeibeamten berichtete, habe er die Frau auf ihr

Fehlverhalten angesprochen, sie habe jedoch keinerlei Einsicht gezeigt.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens wurde die Adresse der Fahrzeughalterin

ermittelt. Sie wurde jedoch nicht zu Hause angetroffen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hin:

Die Temperaturen im Fahrzeuginnenraum können bei stehenden Fahrzeugen und

ausgeschaltetem Motor bei sonnigem Wetter innerhalb weniger Minuten rapide

ansteigen – und erreichen in kurzer Zeit Backofen- und Sauna-Temperaturen. Das

kann für Menschen und Tiere gefährlich bis hin zu lebensbedrohlich werden.

Auch ein leicht geöffnetes Fenster verlangsamt diesen Temperatur-Anstieg nur

wenig. Deshalb unser dringender Appell: Lassen Sie weder Kinder noch Tiere

allein im Auto zurück – auch nicht für wenige Minuten! Es geht um das Leben

Ihrer Liebsten! |cri

Senior bleibt misstrauisch

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zum Glück ist ein Mann aus

Enkenbach-Alsenborn am Montag nicht auf einen Trickbetrüger hereingefallen. Der

88-Jährige hatte am frühen Nachmittag einen Anruf erhalten – angeblich von

seinem Enkel – der seinem „Opa“ vorgaukelte, er hätte einen Unfall gehabt und

brauche nun dringend 22.000 Euro.

Der Senior traute jedoch dem Anrufer nicht und nahm nach dem Telefonat Kontakt

zu seiner richtigen Verwandtschaft auf. Dabei flog der Betrugsversuch des

falschen Enkels auf. Daraufhin verständigte der 88-Jährige die Polizei. Die

Ermittlungen nach dem Anrufer laufen.

Fazit: Enkeltrick durchschaut, Betrugsversuch beendet, Polizei eingeschaltet –

alles richtig gemacht! |cri