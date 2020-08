Landau: Die Polizei-News

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht (siehe Foto)

Hergersweiler (ots) – Im Laufe der vergangenen Nacht 10./11.08.2020, wurde in der Ortsmitte Hergersweiler ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten den Automaten zunächst auf und durchtrennten anschließend mit einem Schneidgerät den Riegel. Entwendet wurden Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die im Laufe der vergangenen Nacht Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Aufbruch stehen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Erneut Wäsche gestohlen

Landau (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Landau erneut Wäsche von einer Terrasse entwendet. In diesem Fall wurde in der Lazarettstraße in der Zeit zwischen dem 09.08.2020, 22 Uhr und dem 10.08.2020, 12 Uhr ein Bikini entwendet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Brand eines Einfamilienhauses

Landau (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem Einfamilienhaus im Stadtteil “Schützenhof” in Landau, am 09.08.2020 gegen 14:43 Uhr zu einem Brand. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf 900.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Folgemeldung 11.08.2020:

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses am Sonntagnachmittag in der Straße Im Steingebiß in Landau wurde der Brandort heute durch Beamte der Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen begangen. Nach erster Einschätzung brach der Brand im Bereich des Außenkamins aus, als dieser durch eine berechtigte Person bedient wurde. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiterhin an.

Alkoholisiert am Steuer

Landau (ots) – 1,15 Promille ergab der Atemalkoholtest eines Autofahrers, der Montag- auf Dienstagnacht von der Polizei in Landau kontrolliert wurde. Der 40-Jährige war gegen 00:30 Uhr in der Weißenburger Straße in Landau in eine Verkehrskontrolle geraten.

Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen wurde aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ein Strafverfahren eingeleitet.