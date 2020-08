Brand auf dem Spielplatz

Edenkoben (ots) – Auf dem Spielplatz zwischen dem Ludwigsplatz und dem Wohnmobilparkplatz in Edenkoben kam es heute Nacht gegen 03:30 Uhr zum Brand einer Vogelnestschaukel. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet.

Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Edenkoben zu melden.

Ladendiebe gefasst

Annweiler (ots) – Am Montag 10.08.2020, entwendeten zwei Männer in einem größeren Markt in Annweiler gegen 19:00 Uhr zwei Packungen Mund-Nasen-Schutzmasken. Die beiden Täter wurden jedoch von einem Mitarbeiter des Marktes ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Auch ein Versuch des einen Ladendiebes, durch ein Fenster zu flüchten, scheiterte.

Da die beiden 24- und 34-jährigen Beschuldigten zudem alkoholisiert waren, wurden diese durch die eintreffenden Polizeibeamte in Folge einer Blutentnahme zugeführt. Die Ladendiebe erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen Diebstahls.