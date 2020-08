Lingenfeld (ots) – Per Anhalter war eine Schildkröte am Sonntagabend 09.08.2020 gegen 20 Uhr auf der K 31 unmittelbar vor dem Ortseingang in Lingenfeld unterwegs. Ein aufmerksames Ehepaar war auf der Suche nach dem örtlichen Kleintierzuchtverein und hatte die Schildkröte am Straßenrand entdeckt. Bei den Findern handelt es sich um “Schildkrötenkenner”, welche sogar die Art des Tieres benennen konnten.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine griechische Landschildröte, welche zwei bis drei Jahre alt sein dürfte. Die Tierfreunde nahmen sich des Schildkröte an und unterrichteten die Polizeiinspektion Germersheim über den Fund.

Wer vermisst die Schildkröte beziehungsweise kann Hinweise zum Besitzer geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 – 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizeirlp.de entgegen.