Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Fall von räuberischem Diebstahl kam es am Montag (10.08.2020), gegen 13:30 Uhr, in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz. Ein 34-Jähriger hatte versucht mehrere Flaschen Parfüm zu stehlen und war dabei von einem 44-jährigen Ladendetektiv erwischt worden.

Dieser wollte den Dieb aufhalten und hielt ihn fest. Dagegen wehrte sich der 34-Jährige und es kam zu einem Handgemenge. Beide Männer wurden hierbei leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Werkzeug gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Wochenende (07.08.2020, 19 Uhr, bis 10.08.2020, 06:50 Uhr) brachen Unbekannte in der Franz-Zang-Straße in ein Auto ein und stahlen mehrere Werkzeuge. Sie hatten die Scheiben des Fahrzeugs, das auf einem Firmengelände abgestellt war, eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In Transporter eingedrungen

Ludwigshafen (ots) – Im Hedwig-Laudien-Ring brachen Unbekannte zwischen dem 07.08.2020, 18 Uhr, und dem 10.08.2020, 08:30 Uhr, in einen Transporter eines Elektrofachhandels ein. Sie entwendeten diverse Elektrogeräte im Wert eines höheren vierstelligen Betrags.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchsversuch in Königsberger Straße

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 09.08.2020, 17 Uhr, und dem 10.08.2020, 12 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Haus in der Königsberger Straße einzudringen. Dabei wurde die Haustür stark beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Es gelang den Tätern nicht in das Haus einzudringen.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Rollerfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Bei einem Unfall in der Bürgermeister-Trupp-Straße am 10.08.2020 gegen 05:37 Uhr wurde ein 32-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt. Eine 19-jährige Autofahrerin hatte ihn beim Abbiegevorgang übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 11.000 Euro.