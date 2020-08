Marburg: Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung

(ots) – In der Nacht zum Dienstag 11.08.2020 endete ein ursprünglicher Polizeieinsatz wegen sich gebärdender, herumschreiender und pöbelnder Personen letztlich mit drei Ingewahrsamnahmen zur Ausnüchterung und einem leicht verletzten Polizeibeamten. Gegen 23.35 Uhr fuhren die Streifen zur Passage zwischen Pilgrimstein und Biegenstraße.

Zunächst mal trafen sie nur einen der beschriebenen Männer an. Schon der ließ sich nicht beruhigen und reagierte gereizt und aggressiv. Während des Gesprächs kamen die beiden anderen hinzu und störten fortwährend. Den ausgesprochenen Platzverweis ignorierten sie.

Letztlich versetzte einer einem der Polizeibeamten einen Faustschlag ins Gesicht.

Die Polizei überwältigte den Angreifer und nahm diesen, sowie seine beiden Begleiter zur Ausnüchterung in Gewahrsam und leitete durch Anzeigen entsprechende Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands ein.

Marburg – Alkoholisiert am Steuer

Die Autofahrt des 39 Jahre alten Fahrers endete am Dienstag, 11. August, um zehn Minuten vor 12 Uhr mittags in der Afföllerstraße. Der Mann musste mit zur Blutprobe, nachdem sein Alkotest über 1 Promille angezeigt hatte. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der mann keinen Führerschein hat.

Ockershausen – Fahrt unter Drogeneinfluss beendet

Die Polizei stoppte am Dienstag, 1. August, um 13.10 Uhr, in Ockershausen einen Pkw und untersagte die Weiterfahrt. Der 26-jährige Fahrer gab nach einigem Zögern den Konsum von Betäubungsmitteln am Vorabend zu. Die Polizei veranlasste die nötige Blutprobe und der Mann muss sich wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Niederweimar – Geldbörse aus Auto gestohlen

Eine schwarze Ledergeldbörse mit Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte, Mitgliedskarte eines Automobilclubs, EC-Karte und Bargeld erbeutete ein Dieb in einem schwarzen Opel Zafira. Der Opel stand zur Tatzeit von Sonntag auf Montag, 10. August, zwischen 23.45 und 03.33 Uhr an der Straße vor der Garage eines Anwesens in der Straße Zum Hundsrück. Die EC-Karte setzte der Dieb dann auch gleich zum Kauf von Tabakwaren ein. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Brandschaden auf dem Schulhof

Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro und könnte durchaus auch unabsichtlich entstanden sein. Da sich aber niemand zur Schadensregulierung meldete, ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung. Ort des Geschehens ist der Schulhof der Walldorfschule in der Schulstraße. Bei der Sitzecke des Pausenhofs entstand an der bunt lackierten Holztischplatte ein leichterer Brandschaden. Der Schaden wurde am Freitag, 07. August, gegen 14 Uhr, festgestellt. Zuletzt unbeschädigt weiß man die Tischplatte am Freitag, 31. Juli, 20 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Dautphetal – Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Anderen Autofahrern fiel aufgrund der unsicheren Fahrweise ein Auto auf. Die Polizei stoppte den Pkw am Dienstag, 11. August, um 00.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Am Steuer saß ein 45 Jahre alter Mann aus dem Hinterland. Er hat keinen Führerschein. Sein Alkotest zeigte 1,76 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und beendete die Autofahrt. Da auf dem Beifahrersitz die Besitzerin des Autos mitfuhr, muss auch sie sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Führerschein demnächst gerichtlich verantworten.

Cappel – Ein Lagerfeuer?

Am Sonntag, 09. August, gegen 18.20 Uhr brannte es im Cappeler Feld. Auf unbekannte Weise entzündeten sich größere Äste eines Baums im Vogelschutzgebiet am Ende des Feldweges.

Die Feuerwehr löschte den Brand bevor ein größerer Schaden entstand.

Personen waren am Brandort keine. Es besteht die Vermutung, dass ein unter dem Baum entfachtes Lagerfeuer die trockenen Äste in Brand setzte.

Die Polizei warnt aufgrund der derzeitigen Trockenheit vor dem Umgang mit offenem Feuer.

Cyriaxweimar – Diebstahl aus schwarzem Honda Civic

Auf nicht feststehende Weise drang jemand in einen schwarzen Honda Civic ein, durchwühlte das Handschuhfach, verteilte den Inhalt und stahl letztlich eine 2-Euro-Münze.

Das Auto stand zur Tatzeit zwischen 12 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Samstag, 09. August auf dem Parkplatz vor einem Haus in der Straße Am Grabenacker.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lohra – Tiguan durchwühlt

Wohl ohne Beute blieb ein Einbrecher, der zwischen 15 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Samstag, einen grau/schwarzen VW Tiguan durchwühlte. Der SUV stand in dieser Zeit vor einem Einfamilienhaus in der Jahnstraße. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte ebenfalls an die Kripo. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte ebenfalls an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Unfall zwischen Auto und Motorrad – Kradfahrer verletzt

Nach einem Unfall auf der Kreuzung Alsfelder Straße/Lauterbacher Straße transportierte ein Rettungswagen den augenscheinlich nicht lebensgefährlich verletzten 58 Jahre alten Kradfahrer aus dem Märkischen Kreis ins Krankenhaus. Der 57-jährige Autofahrer aus Stadtallendorf blieb unverletzt. Die Kreuzung war am Montag, 10. August, von 17.40 bis etwa 19 Uhr für die Unfallaufnahme voll gesperrt Nach den ersten Ermittlungen beabsichtigte der Autofahrer die Alsfelder Straße zu überqueren. Dazu muss er nach den Verkehrszeichen dem Verkehr auf der Alsfelder Straße die Vorfahrt gewähren.

Auf der Kreuzung kam es zur Kollision mit dem auf der vorfahrtberechtigten Straße fahrenden Motorrad. Die schwarze BMW prallte in die Beifahrerseite des kleinen Ford. Der Kradfahrer schleuderte übers Auto. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro, an der großen BMW vermutlich ein Totalschaden .

Rauschenberg – Zwei Stunden von der Festnahme bis zum Haftbefehl

Am Freitag, 07. August, dauerte es keine zwei Stunden von der Festnahme bis zur Vollstreckung eines Haftbefehls. Zum Verhängnis wurde dem Festgenommenen ein bestehender, alter Haftbefehl, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt war. Der nach der Festnahme unmittelbar kontaktierte Staatsanwalt veranlasste die sofortige Vorführung beim Haftrichter.

Der Haftrichter setzte wegen des Verstoßes gegen die Auflagen den alten Haftbefehl wieder in Kraft, sodass sich der hinlänglich polizeibekannte 20-Jährige mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt befindet. Der wohnsitzlosen Mann war am Donnerstag in Rauschenberg wegen erneuter Taten (Verdacht des räuberischen Diebstahls, Einbruch, Bedrohung mit Schusswaffe) aufgefallen.

Zeugen hatten ihn beobachtet und die entscheidenden Hinweise gegeben, die letztlich bei der Kriminalpolizei zur Identifizierung des Tatverdächtigen und später zur Festnahme führten.

Kirchhain – Alle drei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Einer Streife der Polizei Stadtallendorf fielen am Montag, 10. August, um 20 Uhr in der Kirchhainer Innenstadt drei Elektroscooter auf, weil zwei davon keine Kennzeichen hatten. Bei der anschließenden Kontrolle aller drei Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte auf den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln.

Die anschließenden Drogentests bestätigten das mit positiver Reaktion auf THC.

Einer der Fahrer im Alter von 18, 20 und 22 Jahren stand zudem leicht unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei veranlasste Blutproben und stellte die E-Scooter sicher.

Niederweimar – Einbruch

Einbrecher erbeuteten in einer Wohnung in der Alten Schulstraße einen Tablet-Computer, eine Smartwatch und ein Zirkelmäppchen. Der Wert der Beute beträgt ca. 500 Euro. Der oder die Täter traten ein Loch in eine Fachwerkwand und stiegen so ein. Die Tat war zwischen 20 Uhr am Donnerstag, 06. August und 13 Uhr am Montag, 10. August.

Zeugen, die in dieser Zeit in der Alten Schulstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg,

Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt – Über 2,24 Promille um 14.24 Uhr

Die Polizei veranlasste am Montag, 10. August, eine Blutprobe, weil ein 58 Jahre alter Mann erheblich alkoholisiert ein Mofa gefahren hat. Sein Alkotest um 14.24 Uhr zeigte 2,24 Promille an.

