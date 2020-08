Friedberg: Die Polizei-News

Friedberg: BMW überschlägt sich – Polizei fragt: Wer saß am Steuer?

(ots) – Warum es zu dem Verkehrsunfall kam, bei dem am späten Freitagabend zwischen Bingenheim und Leidhecken ein BMW von der Straße abgekommen war und sich überschlagen hatte, steht bislang nicht fest. Auch ist unklar, wer zur Unfallzeit am Steuer des silbernen Dreiers saß.

Kurz nach 23 Uhr verständigten Anwohner Polizei und Rettungsdienst, da sie aus einiger Entfernung das verunfallte Auto gesehen hatten. Kurz darauf kamen die Einsatzkräfte an der Unfallstelle an. Zwar trafen sie dort auf mehrere Personen; jedoch gab sich keiner als verantwortlicher Fahrzeugführer zu erkennen. Die Polizisten ließen das total zerbeulte Auto mit entstempelten Friedberger Kennzeichen abschleppen und stellten dieses sicher.

Die Unfallfluchtermittler der Polizei in Friedberg bitten nun um Hinweise von Zeugen sowie möglicher Ersthelfer unter 06031/6010. War das Fahrzeug vor dem Unfall bereits an anderer Stelle aufgefallen? Konnte jemand den Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin erkennen?

Gedern: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Sonntagmorgen ist es auf der L3184 bei Gedern zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Die beiden Fahrzeugführer sind dabei zum Teil schwer verletzt worden.

Gegen 9.40 Uhr war ein 31-jähriger Gederner am Steuer einer Mercedes A-Klasse in Richtung Wenings unterwegs. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Renault Modus eines 67-jährigen aus Brachttal zusammen. Den Renault-Fahrer brachte ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen; er konnte das Klinikum bereits wenige Stunden später wieder verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit der Unfallursachenermittlung beauftragt.

Etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

Büdingen: Mehrere Fahrzeuge in der Kellergasse zerkratzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter insgesamt drei Autos, die in dieser Zeit am Fahrbahnrand in der Kellergasse standen. Ein silberner Ford, ein schwarzer Audi sowie ein weißer Mercedes wiesen diverse Kratzer an der linken Fahrzeugseite auf.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu

setzen, Tel. 06042/96480.

Butzbach: Katalysatoren gestohlen

Zwischen Samstag, 22.30 Uhr und Sonntag, 8.30 Uhr bauten Unbekannte den Katalysator eines Opel Astra Kombi aus, der in der Mozartstraße im Bereich der 60er-Hausnummern parkte. Das Fahrzeugteil im Wert von etwa 300 Euro nahmen die Diebe mit.

In ähnlicher Art und Weise war in der Solmser Straße auch ein VW Polo angegangen worden. Hier lässt sich die Tatzeit auf Samstag, 19 Uhr bis Sonntag, 9 Uhr eingrenzen.

Letztlich stellte der Besitzer einer grauen Schräghecklimousine von Opel fest, dass ebenso an seinem in der Haydnstraße parkenden Auto abmontiert worden war, um den Katalysator mitzunehmen. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Butzbach: Vandalismus in der Oberpforte

Zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 10 Uhr haben Vandalen in der Oberpforte zwei geparkte Autos beschädigt. So verbogen sie die Frontwischer eines Chevrolets und rissen den Heckwischer ganz ab. Nur wenige Meter weiter wurde die Antenne eines Wohnmobils verbogen und die Anhängerkupplungsabdeckung beschädigt. Die Polizei Butzbach bittet um Hinweise, 06033/70430

Echzell: Brand in Entsorgungsanlage

Am Montagabend 10.08.2020 brannte es gegen 21.30 Uhr auf dem Gelände eines Entsorgungszentrums in Echzell. Feuerwehr und Polizei befanden sich dort im Einsatz. Da die Bahnstrecke nahe am Brandort vorbeiführt, war eine zeitweise Sperrung des Zugverkehrs in Richtung Gelnhausen erforderlich.

In einer offenen Lagerstätte war auf einer Fläche von etwa 10 x 15 Metern Sperrmüll in Brand geraten. Feuerwehrkräfte waren noch bis in die frühen Morgenstunden zur Brandwache im Einsatz. Brandursachenermittler der Friedberger Kripo konnten im Rahmen ihrer am heutigen Vormittage durchgeführten Tätigkeit keinerlei Hinweise auf eine vorangegangene Brandstiftung erlangen.

A5 bei Butzbach: Unfall mit mehreren LKW am Montagnachmittag

(ots) – Auf der A5 bei Butzbach kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten LKW. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Kassel hatte ein Sattelzug aufgrund eines Defekts halten müssen. Der bereits vor Ort eingetroffene Pannendienst hatte sein Fahrzeug, einen Sprinter mit Anhänger, hinter dem Zug abgestellt und sich an die Arbeit gemacht.

Gegen 17.11 Uhr war dann ein 57-jähriger Frankfurter mit seinem Lastzug zunächst auf das Pannenfahrzeug aufgefahren und hatte dieses auf den Sattelzug aufgeschoben. Der 48-jährige Sattelzugfahrer aus Vechta erlitt glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen. Die Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig.

Im Rahmen der erforderlichen Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten kam es in der Folge bis etwa 19.40 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Richtung Norden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die mittelhessische Autobahnpolizei. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich dort telefonisch zu melden, Tel. 06033/7043-5010.

