Frankfurt: 52-jährige Frau mit Messer verletzt

Frankfurt-Sossenheim (ots)-(fue) – Eine 52-jährige Frau wurde am Montag 10.08.2020 gegen 21.40 Uhr, in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schaumburger Straße durch mehrere Messerstiche verletzt. Die 52-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Zu dem genannten Zeitpunkt war der getrennt von ihr lebende 44-jährige Ehemann bei ihr erschienen und es kam, wie bereits mehrfach in der Vergangenheit, zu einem Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung verletzte er die 52-Jährige mit einem Messer.

Schließlich flüchtete er vom Tatort, kehrte jedoch einige Stunden später zurück und wurde widerstandslos festgenommen.

Frankfurt-Gallus: Brand auf Großbaustelle

Frankfurt (ots)-(dr) – Am Montagvormittag 10.08.2020, ereignete sich im Gallus ein Brand auf einer Großbaustelle. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Am Gebäude entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 11.25 Uhr entwickelte sich in der Hafenstraße ein Brand in einem Neubau eines Bürokomplexes, in dem bereits Trockenbauarbeiten stattfanden. Ein Arbeiter, der zu diesem Zeitpunkt mit einem Aufzug in die oberen Stockwerke des Gebäudes fuhr, nahm während der Fahrt einen Brandgeruch wahr. Im fünften Obergeschoss stellte er einen brennenden Müllcontainer fest. Das Feuer griff auf weitere Müllcontainer über, die fast komplett verbrannten.

Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Zwei Arbeiter, welche zum Brandzeitpunkt in dem Gebäude in einem Aufzug feststeckten, mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zunächst in ein Krankenhaus. Vier weitere Personen, welche Atembeschwerden hatten, konnten bereits nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere hundert tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Hafenstraße aufgrund von Umleitungs- und Absperrmaßnahmen zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Die Ermittlungen dauern an.

Feuerwehr filmt Verkehrssituation bei Einsatzfahrten (siehe Foto)

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Im Rahmen der regelhaften Überprüfung der eigenen Einsatzleistung dokumentiert die Feuerwehr Frankfurt in den nächsten Wochen stichprobenhaft die Anfahrt zum Einsatzort per Video. Die Aufnahmen unterliegen dem Datenschutz und werden nur für diesen Zweck verwendet.

Die Hilfsfrist ist das wichtigste Planungs- und Qualitätsmerkmal für die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst. Gemeint ist damit die Zeit bis diese am Einsatzort sein müssen: Genau 5 Minuten Fahrzeit wurde für das Stadtgebiet Frankfurt per Magistratsbeschluss festgeschrieben. Wie lange die Einsatzkräfte tatsächlich brauchen, wird bei jeder der täglich mehr als 300 Alarmierungen genau erfasst, die Entwicklung ständig beobachtet.

Mit Blick auf die Hilfsfrist überprüft und optimiert die Feuerwehr Frankfurt regelmäßig interne Abläufe, Einsatzplanung und Navigationstechnik. Ein nicht unwesentlicher externer Faktor ist die Verkehrssituation in der Stadt. Welchen Einfluss haben zunehmende Verkehrsdichte und engere Verkehrsräume in Frankfurt darauf, ob die Hilfsfrist eingehalten werden kann? Um darüber ein Bild zu bekommen, filmt die Branddirektion für die kommenden acht Wochen stichprobenhaft bei Einsatzfahrten.

In sechs Einsatzfahrzeugen werden dafür temporär kleine Action-Camcorder angebracht, die die jeweilige Einsatzfahrt filmen. Die Kameras werden bei Verlassen der Feuerwache aktiviert und an der Einsatzstelle abgeschaltet. Außerhalb von Alarmfahrten dürfen zudem kurze Sequenzen von besonderen Engstellen im Stadtgebiet dokumentiert werden. Die Aufnahmen aus den Fahrzeugen unterliegen dabei dem Datenschutz und dürfen nur für den beschriebenen Zweck verwendet werden.

Ein strenges Datenschutzkonzept sieht unter anderem vor, dass die Aufnahmen auf einem geschützten Serverbereich gespeichert werden, ein minimaler Benutzerkreis Zugriff hat und für die Auswertung nicht relevante Bild- und Toninformationen entfernt werden. Nach Beendigung des Projektes werden die Videodateien gelöscht. Zudem wird an den jeweiligen Fahrzeugen hinter der Windschutzscheibe gut sichtbar ein Hinweis über die Videoaufnahme angebracht.

Verkehrskontrollen der Frankfurter Polizei

Frankfurt (ots) – (wie) Am 10.08.2020 fanden in der Zeit von 08.00 – 22.00 Uhr Verkehrskontrollen im Frankfurter Stadtgebiet, am Flughafen und auf der BAB 5 statt. Insbesondere auf die Themen Handynutzung am Steuer, Gurtverstoß und überhöhte Geschwindigkeit wurde der Fokus gelegt.

Regelmäßig führt die Frankfurter Polizei großangelegte Verkehrskontrollen durch, um die Verkehrssicherheit in der Stadt zu steigern. So auch am Montag zum Auftakt einer europaweiten Kontrollwoche. Bei den kontrollierten Fahrzeugen konnten zahlreiche Ordnungswidrigkeiten ermittelt und zur Anzeige gebracht werden. Hierbei reichte die Bandbreite von Gurtverstößen über Handyverstöße am Steuer bis hin zu Geschwindigkeitsübertretungen. In einem Fall auf der Darmstädter Landstraße betrug die gemessene überschrittene Höchstgeschwindigkeit sogar 42 km/h (122 km/h bei erlaubten 80 km/h). In einem anderen Fall auf der Miquelallee lag die gemessene Überschreitung bei 36 km/h (86 km/h bei erlaubten 50 km/h).

Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle. So sind laut Verkehrsbericht 2019 letztes Jahr insgesamt 259 Unfälle in Frankfurt auf eine überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Daher wird die Frankfurter Polizei auch zukünftig umfangreiche Kontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

