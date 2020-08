Polizei Eschwege

Motorradfahrer stürzt auf regennasser Fahrbahn – Fahrer und Mitfahrerin verletzt

Eschwege (ots) – Am Montagmittag 10.08.2020 kam gegen 12.10 Uhr ein Motorradfahrer zu Fall, der auf der Landesstraße L 3300 zwischen Oberdünzebach und Weißenborn unterwegs war. Im Bereich einer S-Kurve verlor der 34-jährige Fahrer aus Donaueschingen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad. Der 34-Jährige und seine auf dem Sozius befindliche 21-jährige Mitfahrerin kamen dadurch nach links von der Fahrbahn ab, prallten gegen die dortige Leitplanke und kamen dann zu Fall.

Dabei erlitt der Fahrer u.a. eine Fußfraktur, sowie Hautabschürfungen und diverse Prellungen. Die ebenfalls aus Donaueschingen stammende 21-jährige Mitfahrerin kam offenbar mit einem leichten Schock davon.

Das nicht mehr fahrbereite Kraftrad musste später abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Motorrad wird auf ca. 9.000 Euro beziffert.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

(ots) – Um 18:17 Uhr befuhr gestern Abend eine 60-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Wanfried und beabsichtiget zum Parkplatz des Rewe-Marktes einzufahren. Alkoholbedingt verlor sie die Kontrolle über das Auto und fuhr zunächst gegen das Hinweis- /Werbeschild des Einkaufmarktes und anschließend gegen einen dort geparkten Pkw Peugeot.

Die Unfallverursacherin verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden wird mit ca. 19.000 EUR angegeben. Bei einem durchgeführten Alkoholtest wurde ein Wert von ca. zwei Promille gemessen, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

(ots) – Beim Rückwärtsausparken in der Burhaver Straße in Sontra beschädigte gestern Vormittag, um 11:00 Uhr, ein 59-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw den vorbeifahrenden Pkw, der von einem 46-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Dabei touchierte der Pkw mit der Anhängekupplung den hinteren rechten Kotflügel des vorbeifahrenden Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

(ots) – Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:05 Uhr, ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra, der auf der K 28 in Richtung Ulfen unterwegs war. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Sachbeschädigung und Diebstahl

(ots) – Ein Pkw Ford Focus, der in der Schulstraße in Sontra geparkt war, wurde in der Nacht vom 09./10.08.20 durch Unbekannte beschädigt. Dabei wurde die Dachantenne am Sockel gebrochen und der Plastikschutz an den beiden vorderen Kotflügel verbogen. Schaden: 250 EUR.

(ots) – In der Oderstraße in Sontra wurde in der Nacht vom 10./11.08.20 der schwarze rechte Außenspiegel eines BMW Mini durch unbekannte Täter abmontiert und entwendet. Der Pkw war in Höhe Haus-Nr. 24 geparkt. Der Schaden wird mit 250 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

(ots) – In der Tiefgarage des Steinweg-Centers in Hessisch Lichtenau ereignete sich am 10.08.20 eine Unfallflucht. Zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr wurde ein dort geparkter schwarzer Renault Megane im Bereich der hinteren rechten Tür auf der Beifahrerseite angefahren, wodurch ein Schaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

(ots) – Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Hann. Münden befuhr gestern Mittag, um 13:42 Uhr, die Schützenstraße in Witzenhausen und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Oberburgstraße nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw, der von einer 59-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen