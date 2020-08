Mit Abstand immer sicher!

Bad Hersfeld-Kirchheim

Die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld setzt zur Bekämpfung der Unfallursache ungenügender Sicherheitsabstand ein ziviles Überwachungsfahrzeug (ProViDa) ein.

Trotz der hohen Verkehrsdichte und Baustellensituation auf den osthessischen Autobahnen im vergangenen Jahr wurden durch die Beamten damit ca. 300 Verfahren wegen Abstandsverstößen eingeleitet.

Am gestrigen Montag, 10.08.2020 musste zur Mittagszeit ein 23-jähriger VW-Fahrer aus dem Kreis Minden-Lübbecke nach einem Abstandsverstoß auf der A 7 zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld/West und dem Kirchheimer Dreieck angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer wurde bei einer Geschwindigkeit von ca. 135 km/h mit einem Abstand von ca. 12 Meter (erforderlich mind. 67,8 Meter) zum vorausfahrenden Fahrzeug gemessen. Auf ihn kommen nun 320 Euro Geldbuße, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot zu.

„12 Meter sind im Sinne des Infektionsschutzes ein mehr als ausreichender Mindestabstand…“, so EPHK Jürgen Gleitsmann, Leiter der PASt Bad Hersfeld, „…für die Autobahnen gilt aber weiterhin nach gängiger Faustformel der halbe Tachoabstand in Metern!“ Als Orientierung dafür können Autofahrer die Leitpfosten benutzen, die in der Regel alle 50 Meter aufgestellt sind.

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Bad Hersfeld – Am Montag (10.08.), gegen 08:40 Uhr, befuhren eine 59-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus Ludwigsau und eine 19-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Space Star aus Bad Hersfeld die Friedloser Straße in Richtung Ludwigsau. Die Fahrerin aus Ludwigsau wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen, die Hersfelderin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld – In der Zeit zwischen Sonntag (09.08.), und Montag (10.08.), befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Meisebacher Straße in Richtung Stadtmitte und touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines ordnungsgemäß abgestellten Pkw’s eines 57-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Philippsthal – Am Montag (10.08.), gegen 12:55 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Vacha die Wiesenstraße in Richtung „Am Zollhaus“ und wollte nach rechts in diese einbiegen. Eine 46-jährige Fahrerin eines Pedelec aus Philippsthal befuhr den Rad/Fußweg entlang der Straße „Am Zollhaus“ (B 62) aus Richtung Vacha kommend in Richtung Röhrigshof. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, da die Pkw-Fahrerin die von rechts kommende Radlerin übersah. Diese kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Petersberg – Am Sonntag (09.08.) kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Alleinunfall. Ein 33-jähriger Krad-Fahrer aus Dipperz befuhr die Landesstraße 3378 aus Richtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Michelsrombach. Als er die Kontrolle über sein Krad verlor, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, konnte die Fahrt noch einige Meter fortsetzen, stürzte letztendlich allerdings dennoch zu Boden. Grund für den Sturz waren Verwurzelungen in Verbindung mit Baumstümpfen neben der Fahrbahn. Der Krad-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Fulda – Am Montag (10.08.), kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 70-jähriger Motorroller-Fahrer aus Fulda befuhr die Buttlarstraße in Fahrtrichtung Leipziger Straße. Zeitgleich wendete ein 76-jähriger VW-Tiguan-Fahrer aus Hünfeld sein Fahrzeug in einer Hofeinfahrt und fuhr rückwärts aus dieser in Richtung des entgegenkommenden Motorroller-Fahrers. Dieser bremste, stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Ob es zu einem Kontakt zwischen dem Motorroller und dem Pkw kam, ist unklar. An dem Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Unfall mit leichtem Personenschaden

Bebra – Am Montag (10.08.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein Peugeot-Fahrer (46 J.) aus Bebra die Kerschensteiner Straße und wollte nach rechts in die Hersfelder Straße abbiegen. Eine Radfahrerin (55 J.) ebenfalls aus Bebra befuhr die Hersfelder Straße. Kurz vor der Straßenkreuzung, Ecke Kerschensteiner Straße übersah der Pkw-Fahrer die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei die 55-Jährige leichtverletzt wurde. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 550 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Rotenburg – Eine Rotenburger Pkw-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug, einen Toyota-Yaris, weiß am Montag (10.08.), in der Zeit von 06:00 Uhr bis – 14:10 Uhr, im Bereich des Parkplatzes des Göbel-Hotels, seitlich angrenzend an die Heinz-Meise-Straße vorwärts ein. Als sie gegen 14:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden (Kratzer) im Bereich der hinteren linken Stoßstange fest. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Rotenburg – Am Freitag (07.08.), in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:40 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihr Fahrzeug einen VW-Fox, blau im Waldweg auf dem Parkdeck des Einkaufsmarktes. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Lackbeschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Der entstandene Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zaun beschädigt und geflüchtet

Rotenburg – Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Mittwoch (05.08.) und Donnerstag (06.08.) vermutlich mit einem Lkw in unbekannte Richtung der Straße „Zum Mühlberg“. In Höhe des angrenzenden Grundstücks der „Sommerstraße“ kam der unbekannte Verursacher von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld – Am Sonntagabend (09.08.), zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr, stahlen Unbekannte das amtliche Kennzeichen – HEF-PS 79 – von einem Motorrad der Marke KTM. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Dudenstraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Montag (10.08.) zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Fiat Bravo. Dieser war durch den Geschädigten in der Straße „Untere Kühnbach“ abgestellt worden. Die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand das Fahrzeug und verursachten so einen Schaden von rund 600 Euro.

Einbruch in Grundschule

Heringen – Zwischen Mittwoch (05.08.) und Montag (10.08.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Grundschule in der Dickesstraße. Diese durchsuchten sie und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen zwei Beamer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Auto aufgebockt – Reifen gestohlen

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Montag (10.08.) stahlen Unbekannte vier Reifen von einem schwarzen BMW 120. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug in der Herbartstraße vor einem Wohnhaus abgestellt. Die Täter bockten das Fahrzeug auf und stahlen die kompletten Reifen der Marke Bridgestone Potenza S001 RTF mit jeweils einer Doppelspeichenfelge BMW 436 M. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Holz gestohlen

Nentershausen / Süß – Zwischen Freitag (07.08.) und Montag (10.08.) stahlen Unbekannte circa 40 Raummeter Fichtenholz. Dieses war in einem Waldgebiet in der Gemarkung Große Kastanie in der Verlängerung des Hasselfeld gelagert. Vermutlich nutzten die Diebe zum Abtransport ein entsprechend geeignetes Fahrzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 670 Euro.

Ford Mondeo zerkratzt

Cornberg – Zwischen Samstag (08.08.) und Montag (10.08.) beschädigten Unbekannte einen schwarzen Ford Mondeo. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Straße „Im Tälchen“ abgestellt. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden beträgt circa 1.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Keller eingebrochen

Alsfeld – Zwischen Samstag (08.08.) und Montag (10.08.) brachen Unbekannte in einen Kellerverschlag innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Soldanstraße ein. Aus diesem stahlen sie einen klappbaren Bollerwagen, mehrere Gläser sowie eine Laptoptasche. Der Gesamtschaden beträgt circa 80 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Bauwagen eingedrungen

Fulda – Auf dem Gelände einer Baustelle in der Maberzeller Rittlehnstraße hebelten Unbekannte zwischen dem 22.07. und 10.08. das Fenster eines dortigen Bauwagens auf und verursachten geringen Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kellerverschlag in Mehrfamilienhaus aufgebrochen: Kein Diebesgut

Fulda – Im Akazienweg begaben sich Unbekannte über die Hauseingangstür in den Keller eines Mehrfamilienhauses und öffneten gewaltsam einen dortigen Verschlag. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de