Pkw-Transportanhänger gestohlen, Neu-Anspach, Anspach, Zeppelinstraße, 10.08.2020, gg. 23.15 Uhr

(pa)Vom Gelände einer Anspacher Firma wurde am späten Montagabend ein Anhänger zum Transport von Kraftfahrzeugen entwendet. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich die Tat gegen 23.15 Uhr. Bei dem Tatort handelt es sich um den Parkplatz einer Kfz-Werkstatt in der Zeppelinstraße. Die Täter brachen zunächst die Anhängersicherung auf, um anschließend mit dem Anhänger des Herstellers „Eder“ – Modell „Algema DC“ – im Wert von rund 4.000 Euro davonzufahren. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 -0 zu melden.

Motorradfahrer bei Sturz verletzt, Gemarkung Oberursel, Kanonenstraße (L3004), 10.08.2020, gg. 18.00 Uhr

(pa)Nach einem Motorradunfall auf der Kanonenstraße bei Oberursel musste am Montagabend ein 63-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann aus Bad Vilbel befuhr mit seiner Yamaha gegen 18.00 Uhr die Kanonenstraße aus Richtung Applauskurve kommend in Fahrtrichtung Oberursel, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einem Leitpfosten kollidierte und schließlich auf der Fahrbahn zu Fall kam. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Sein Motorrad, an dem ein Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro entstand, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Autofahrerin flüchtete nach Kollision mit Radfahrerin, Bad Homburg v. d. Höhe, Hindenburgring, 10.08.2020, gg. 20.00 Uhr

(pa)Im Verlauf des Dienstages konnte die Polizei eine Verkehrsunfallflucht klären, die sich am Montagabend im Bad Homburger Hindenburgring ereignet hatte. Am Montag gegen 20.00 Uhr befuhr eine 18-jährige Bad Homburgerin mit ihrem Fahrrad den Radweg am Hindenburgring, als ein Pkw plötzlich vom Gelände einer Tankstelle ihren Weg kreuzte. Die 18-Jährige konnte eine Kollision mit dem Auto nicht verhindern und prallte gegen die Seite des Wagens. Die Person am Steuer verließ daraufhin die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Eine Zeugin verfolgte das flüchtende Fahrzeug noch kurz, verlor es jedoch aus den Augen. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin leichtverletzt in eine Klinik. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg konnte bereits am Dienstag einen schnellen Ermittlungserfolg erzielen. Unter anderem anhand der im Bereich der Tankstelle vorhandenen Videoüberwachung konnte eine 27-jährige Friedrichsdorferin als mutmaßliche Fahrzeugführerin des Pkw ermittelt werden. Die Frau erschien schließlich am Dienstagnachmittag bei der Polizeidienststelle.

Jugendlicher Mountainbiker beschädigt Pkw, Neu-Anspach, Anspach, Johanneswiesenweg, 10.08.2020, gg. 18.40 Uhr

(pa)Einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachte ein junger Radfahrer am Montagabend in Neu-Anspach. Gegen 18.40 Uhr befuhr ein Mountainbiker den Anspacher Johanneswiesenweg in Richtung Bahnhofstraße, als er einen am Fahrbahnrand geparkten Renault streifte und dabei im Bereich der Fahrerseite beschädigte. Anstatt anzuhalten fuhr der junge Mann auf seinem Rad davon. Ein Zeuge versuchte ihn noch zu verfolgen, was schließlich misslang. Der Fahrer des dunklen Mountainbikes wird beschrieben als circa 15 bis 17 Jahre alt. Er sei von schmaler Statur und habe ein weißes Shirt sowie einen auffälligen gelben Rucksack getragen. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 0 entgegen.

Zwei Autos bei Unfallflucht beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, An der Leimenkaut, 11.08.2020, gg. 02.45 Uhr

(pa)Mehrere Tausend Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Ober-Eschbach. Der Unfall ereignete sich ersten Erkenntnissen zur Folge gegen 02.45 Uhr. Ein Fahrzeug kollidierte – augenscheinlich beim Abbiegen von der Jakob-Lengfelder-Straße in die Straße „An der Leimenkaut“ – mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen Kia. Dadurch wurde der an dem Kia angehängte Pkw-Anhänger auf einen hinter diesem geparkten VW Golf geschoben. Durch den Aufprall wurde der Kia so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die für den Unfall verantwortliche Person fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung der verursachten Schäden zu kümmern. Derzeit geht die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg ersten Hinweisen auf ein Verursacherfahrzeug nach. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.