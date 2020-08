Brand eines Feldes, Flörsheim, Frankfurter Straße, Montag, 10.08.2020, gegen 12:20 Uhr,

(däu)Aus bislang ungeklärter Ursache ist gegen Montagmittag ein Feld neben der Landesstraße 3265 bei Flörsheim in Brand geraten. Der Feuerwehr gelang es das etwa 80 Quadratmeter große Feuer zu löschen, ohne dass es zu einem Personen- oder Sachschaden kam. Aufgrund der großen Rauchentwicklung musste die L3265 für die Dauer der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Anhänger mit Wassertank gestohlen, Wallau, Am Wandersmann, Freitag, 07.08.2020 – Montag, 10.08.2020,

(däu)Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag bis Montag einen Anhänger mit einem aufmontierten Wassertank vom Parkplatz eines Möbelhauses in Wallau. Wie genau die Diebe den ca. 20.000 Euro teuren Hänger entwendeten ist bislang noch unklar. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Mirabellendiebstahl, Kelkheim, Feldgemarkung zwischen Kelkheim, Fischbach, Hornau, Montag, 10.08.2020, 15:00 Uhr,

(däu)Vier bislang unbekannte Täter haben am Montagnachmittag erhebliche Mengen Mirabellen von einer Plantage in der Feldgemarkung zwischen Kelkheim, Fischbach und Hornau gestohlen. Laut Zeugen haben die Täter mit Stangen und Planen die Früchte geerntet und sind anschließend mit einem weißen Mercedes Vito sowie einer schwarzen Limousine geflüchtet. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 67494-0 zu melden.

Verstoß Tierschutzgesetz – Katze getötet, Hattersheim, Breslauer Straße, Sonntag, 09.08.2020, 07:20 Uhr – 07:40 Uhr,

(däu)Am Sonntagmorgen wurde eine Polizeistreife zu einer toten Katze in die Breslauer Straße nach Hattersheim gerufen. Ersten Ermittlungen nach kam das Tier mutmaßlich durch eine vorsätzliche Gewalteinwirkung zu Tode.

Weitere Hintergründe zu dem Vorfall sind bislang noch unklar, die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Hochwertiges Mountainbike gestohlen, Kelkheim, Gundelhardtstraße, Montag, 10.08.2020, 14:20 Uhr – 14:30 Uhr,

(däu)Eine offenstehende Garage in der Gundelhardtstraße in Kelkheim machte sich ein Langfinger zu nutzen und entwendete am Montagnachmittag aus dieser ein hochwertiges Mountainbike der Marke Canyon im Wert von ca. 2.200 Euro, obwohl das Rad mittels Bügelschloss gesichert gewesen war. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 67494-0 zu melden.

Münzautomat aufgebrochen, Bad Soden, Am Bahnhof, Donnerstag, 06.08.2020 – Montag, 10.08.2020,

(däu)Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Donnerstag bis Montag einen Münzautomaten einer öffentlichen Toilette am Bad Sodener Bahnhof auf und entwendeten das darin befindliche Kleingeld. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.