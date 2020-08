Größere Verkehrsbehinderungen nach Flüssiggasaustritt

Wiesbaden – Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 10.08.2020, gg. 14.10 Uhr

(pa)Nachdem am Montagnachmittag ein Flüssiggasaustritt aus einem Erdtank am

Statistischen Bundesamt festgestellt worden war, kam es dort zu einem größeren

Feuerwehreinsatz. In dessen Rahmen wurden mehrere umliegende Straßen zwischen

dem Gustav-Stresemann-Ring und der Welfenstraße gesperrt sowie mehrere an die

Gefahrenstelle angrenzende Gebäude aufgrund möglicher Explosionsgefahr

evakuiert. Nachdem die Wiesbadener Feuerwehr durch technische Maßnahmen, wie das

kontrollierte Abfackeln des im Tank befindlichen Gases, die Gefahr beseitigen

konnte, wurden gegen 20.30 Uhr die vorgenommenen Straßensperrungen, die größere

Verkehrsbehinderungen zur Folge gehabt hatten, wieder aufgehoben.

Weitere Details zum Einsatz können der Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr

Wiesbaden entnommen werden.

Stahlgerüst am Wiesbadener Landtag zerbrochen

Wiesbaden – Am Montag, 10.08.2020 gegen 17:00 Uhr, zerbrach bei

Bauarbeiten am Wiesbadener Landtag ein Stahlgrüst. Das Gerüstteil mit einer

Länge von 35 Metern war der vierte und letzte Teil von Dachaufbauten des

Landtages und sollte durch einen Kran heruntergehoben werden. Aus bislang

ungeklärter Ursache knickte ein Teil des Gerüstes ein. Der Kranführer stoppte

sofort und somit hing das abgeknickte Teil von etwa 10 Metern Länge in luftiger

Höhe. Durch eine erste Polizeistreife konnte der Bereich des Schlossplatzes

gesperrt werden, so dass keine Personen zu Schaden kamen. Durch den

Verantwortlichen der Gerüstfirma wurden zwei weitere Spezialkräne geordert. Mit

Unterstützung der Stadtpolizei und des THW konnte das Gerüst gegen 22:40 Uhr

sicher zu Boden gebracht werden. Der Schaden am Gerüst wird auf mehrere Hundert

Euro beziffert.

Bundesautobahn A3, Fahrtrichtung Frankfurt 11.08.2020, 11.10 Uhr

(kk)Am Dienstagmorgen lieferte sich ein 31-jähriger Ford Mustang-Fahrer eine

wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Der 31-Jährige flüchtete,

augenscheinlich mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit, mit seinem Pkw vor

einer Fahrzeugkontrolle der Polizei auf der Autobahn A3, Höhe Idstein. Die Fahrt

führte über die Autobahn A3, über die B455 Richtung Wiesbaden, nach Wiesbaden.

Hinter dem Ortseingangsschild Wiesbaden-Bierstadt sollen, ersten Ermittlungen zu

Folge, zwei Mädchen die Straße zu Fuß überquert haben, welche sich mit einem

Sprung zur Seite retteten. Der Ford Mustang wurde unweit eines Wiesbadener

Krankenhauses durch die Polizei aufgefunden, wo auch der 31-Jährige vorläufig

festgenommen werden konnte. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und den Pkw unberechtigt

nutzte, welcher daraufhin sichergestellt wurde. Die Polizei sucht Geschädigte

und Zeugen des Vorfalles, welche sich bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 melden können. Dabei sind vor allem die

beiden Mädchen und weitere, unmittelbar durch die Fahrweise des Beschuldigten

gefährdeten Personen, für das Verfahren von besonderer Bedeutung.

58-jähriger Mann aus Kloppenheim vermisst

Wiesbaden – Wiesbaden-Kloppenheim, Schnitterweg, seit 11.08.2020, gg.

07.50 Uhr

(ho)Seit heute Morgen gg. 07.50 Uhr wird der 58-jährige Ralf Ackermann aus dem

Schnitterweg in Wiesbaden-Kloppenheim vermisst. Er verließ zu diesem Zeitpunkt

die Wohnung und kehrte bisher nicht dorthin zurück. Seine Ehefrau hat ihn nach

seinem Verschwinden schließlich als vermisst gemeldet. Aufgrund seines

gesundheitlichen Zustandes ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Ackermann in

einer hilflosen Lage befinden könnte. Alle eingeleiteten Suchmaßnahmen und

kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben bisher nicht zum Auffinden des

Vermissten geführt. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung.

Herr Ackermann ist ca. 1,78 Meter groß, kräftig, ca. 90 Kilogramm schwer, hat

kurze schwarze Haare und war zuletzt bekleidet mit einer camouflagefarbenen,

kurzen Hose, einem grünen T-Shirt und schwarzen Sportschuhen der Marke Puma.

Hinweisgeber, die Angaben zum Aufenthaltsort von Herrn Ackermann machen können

werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

BMW aufgebrochen, Wiesbaden, Mittlerer Sampelweg, 10.08.2020, zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr,

(kk)Unbekannte Täter brachen in Wiesbaden am Montagabend in einen BMW ein. Der

BMW war in der Straße Mittlerer Sampelweg geparkt, als die unbekannten Täter

eine Scheibe einschlugen und die im Pkw befindlichen Wertgegenstände stahlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche

Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Festnahme nach Verkehrsunfallflucht unter Einfluss berauschender Mittel, Wiesbaden, Am Königsfloß, 11.08.2020, gegen 04.50 Uhr

(kk)Ein 23-jähriger VW-Fahrer ist verdächtig in Wiesbaden, am Dienstag in den

frühen Morgenstunden, drei geparkte Fahrzeuge bei einem Unfall beschädigt zu

haben, wobei ein Sachschaden von rund 9.500 Euro entstand. Zwei Pkw und ein

Kleinkraftroller waren in der Straße Am Königsfloß geparkt. Ersten polizeilichen

Ermittlungen nach hielt der 23-jährige VW-Fahrer auf der Straße zunächst an,

setzte sein Fahrzeug zurück und löste eine Kettenreaktion bei zwei der geparkten

Fahrzeuge aus, indem er diese aufeinander schob. Beim Versuch wegzufahren wurde

ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt. Der mutmaßliche Unfallfahrer konnte

nach kurzer Flucht zu Fuß festgenommen worden. Bei der Festnahme ergaben sich

Hinweise, dass der 23-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss berauschender

Mittel stand. Daher wurde eine Blutentnahme auf dem Revier durchgeführt.

Kontrollaktion bringt diverse Verkehrsverstöße zu Tage, Stadtbereich Wiesbaden, 07.08.2020

(pa)Am Freitag führte die Polizei in Wiesbaden eine größere Kontrollaktion

durch, in deren Zentrum zum einen Raser, Tuner und Poser und zum anderen

Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer standen. Insgesamt wurden im Rahmen der

im Stadtbereich durchgeführten Kontrollen 56 Kraftfahrzeuge und 65 Personen

kontrolliert. Darüber hinaus führten die Beamten in der Saarstraße, der

Rheingaustraße und dem Veilchenweg Geschwindigkeitsmessungen durch. Im Rahmen

der Messungen wurden insgesamt 127 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die in

vier Fällen für die Personen am Steuer wohl ein Fahrverbot nach sich ziehen

werden. Weiterhin wurden 21 anderweitige Verkehrsordnungswidrigkeiten und 6

Verkehrsstraftaten festgestellt und entsprechend verfolgt. In 11 Fällen stellten

die Beamten technische Veränderungen an den kontrollierten Kraftfahrzeugen fest,

die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Dies hatte für die Fahrerinnen

und Fahrer zur Folge, dass ihr Fahrzeug noch vor Ort stillgelegt werden musste.

Hierunter fielen auch drei Motorräder. Auf besondere Weise fiel im Rahmen des

Einsatzes ein 20-jähriger Autofahrer aus Wiesbaden auf. Bereits am frühen Abend

geriet der Mann ins Visier der Polizei, als er mit einem geliehenen weißen Audi

R8 die Rheingaustraße in Wiesbaden Biebrich befuhr. Hierbei ließ er den Motor

mehrfach lautstark aufheulen. Nach eigenen Angaben habe er seinen eigenen

Mercedes bei dem Verleiher als Kaution hinterlassen. Aufgrund schwerwiegender

sicherheitsrelevanter Mängel an dem geliehenen Audi, wurde die Weiterfahrt

untersagt und der Sportwagen abgeschleppt. Gegen 00:45 Uhr nachts fiel einer

eingesetzten Zivilstreife schließlich ein weißer Mercedes im Innenstadtbereich

auf, welcher wiederholt stark beschleunigte und anschließend wieder abbremste.

Weiterhin ließ der Fahrer den Motor wiederholt massiv aufheulen. Im Rahmen einer

sodann durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem

20-jährigen Fahrzeugführer um den zuvor genannten R8-Fahrer handelte, welcher

lediglich sein Fahrzeug und die Örtlichkeit gewechselt hatte. Da die

Verhaltensweise ein und dieselbe war und der Fahrzeugführer unbelehrbar zu sein

schien, wurde auch diese Weiterfahrt mit der Sicherstellung der

Fahrzeugschlüssel verhindert.