Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Streitigkeiten enden in Beleidigungen und Handgreiflichkeiten

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zwei Jugendliche zweier Familien lösten am 10.08.2020 auf dem Bahnhofsvorplatz einen Polizeieinsatz aus, bei dem mehrere Streifen eingesetzt wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zuvor vor einem Discounter in der Nähe zu Streit zwischen zwei Jugendlichen, die dann später samt Familien am Bahnhofsvorplatz aufeinandertrafen. Nach ersten Beleidigungen kam es dann auch zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf es zu gegenseitigen leichten Körperverletzungen kam. Ein 20-Jähriger erlitt dabei eine Beule am Kopf. Bei der Sachverhaltsaufnahme kam es zu unterschiedlichen Darstellungen der Streitigkeiten. Klarheit sollen weitere Ermittlungen bringen. Insgesamt waren zehn Familienmitglieder beteiligt, fünf pro Familie.

Neustadt: Betrunken ins Auto gesetzt – Zeugen verhindern weiterfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine 56-jährige Frau wurde am 10.08.2020 gegen 21:30 Uhr von mehreren Zeugen dabei beobachtet, wie sie schwankend zur ihrem geparkten Fahrzeug in der Landschreibereistraße lief. Nachdem die Frau mit dem Fahrzeug losgefahren war, stellten sich Zeugen vor das Fahrzeug um die Weiterfahrt zu verhindern. Ihr wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Polizei informiert. Die 56-Jährige wollte sich das nicht gefallen lassen und schlug nach einer Zeugin, die dadurch Rötungen und Kratzspuren erlitt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von über 2 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet die 56-Jährige noch eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Leiningerland: 11 x Ruhestörung am Wochenende

Leiningerland, Wochenende 07. bis 09.08.2020 (ots) – Die PI Grünstadt wurde am vergangenen Wochenende insgesamt zu 11 Ruhestörungen im Leiningerland gerufen. Beschwerden kamen aus Gerolsheim, Grünstadt, Kirchheim, Altleiningen, Carlsberg und Hettenleidelheim. Geschrei und Musik aus der Nachbarschaft – laute Musik aus dem Weinberg – eine private Feier im Garten – ein 50. Geburtstag – Jugendliche, die Musik hören – laute Stimmen aus einem Lokal oder von einer Terrasse waren die jeweiligen Ursachen. Die PI Grünstand konnte nicht alle Ereignisse unmittelbar anfahren, da parallel wichtigere Ereignisse (Gefahrenstelle im Verkehr, Verkehrsunfälle, Randalierer, Alarmauslösung, Hilflose Person, sonst. Gefahrenabwehr) abgearbeitet werden mussten. Entsprechende Meldung gehen an die zuständigen Ordnungsämter.

Bad Dürkheim: Flucht vor Polizeikontrolle

Bad Dürkheim (ots) – Am Sonntag, 09.08.2020, gegen 01:50 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 271 zwischen Bad Dürkheim und Grünstadt eine Verfolgungsfahrt unter Beteiligung einer Streife der Polizei Bad Dürkheim und des Fahrers eines Sportwagens der Marke Porsche. Der Porsche sollte im Bad Dürkheimer Stadtteil Ungstein einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erblicken der Polizeistreife ergriff der Porsche-Fahrer die Flucht. Mit quietschenden Reifen und unter starker Beschleunigung entfernte er sich in Richtung Grünstadt. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Die Fahrt erstreckte sich über den gesamten Verlauf der B271 bis Grünstadt. Dort fuhr der Porsche auf die Bundesautobahn 6 in Richtung Mannheim auf und beschleunigte auf Höchstgeschwindigkeit. Um eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu vermeiden, wurde die Verfolgung abgebrochen. Im Verlauf seiner Flucht hatte der Porsche-Fahrer mehrere Kreuzungen trotz Rot zeigender Ampeln überquert. Auf Höhe von Kirchheim a. d. Weinstraße hatte er mehrere andere PKW überholt. Aufgrund des rücksichtslosen und grob verkehrswidrigen Fahrverhaltens wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Anhand des abgelesenen Kennzeichens des Porsche werden weitere Ermittlungen durchgeführt.

Die Fahrer der überholten PKW sowie weitere Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/9630 aufzunehmen.

Haßloch: Einbruch in Vereinsheim

Haßloch (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag, 11.08.2020, in ein Vereinsheim am westlichen Ortsrand von Haßloch ein. Zunächst versuchten sie, mehrere Rollläden hochzuschieben, was misslang, aber zu in der Höhe noch nicht bezifferten Sachschäden an den Rollläden führte. Nachdem auch das Aufhebeln von Türen misslang, wodurch aber weitere Schäden entstanden, gelangten die Täter schließlich doch wenigstens in den Lagerraum des Vereinsheimes. Nach derzeitigem Informationsstand wurden dort lediglich ein paar alkoholische Getränke sowie Wasser entwendet. Wie meistens in solchen Fällen ist der von den Tätern verursachte Sachschaden wesentlich höher als der Wert des zu erwartenden oder tatsächlich erbeuteten Diebesgutes. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Einbruchs oder von Personen, denen in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.