Haßloch: Volkshochschule Haßloch wieder geöffnet

Haßloch – Die VHS Haßloch wird nach den Sommerferien 2020 wieder Kurse anbieten, die unter der jeweils aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz und den vorgegebenen Hygienemaßnahmen durchgeführt werden.

Die Kursangebote finden Sie unter www.vhs-hassloch.de. Anmeldungen sind jederzeit online oder per Mail an vhshassloch@t-online.de möglich. Anmeldungen können persönlich, schriftlich, telefonisch, per Fax, per E-Mail oder über die Homepage vorgenommen werden. Dies sollte sehr rechtzeitig erfolgen, da die Plätze limitiert sind.

Für den Fall, dass sich die derzeitige Lage wieder verschärfen sollte und Kurse „coronabedingt“ abgesagt oder abgebrochen werden müssen, erfolgt selbstverständlich eine kostenfreie Stornierung und Rückerstattung überzahlter Kursgebühren.