Neustadt: 216.555 Euro für barrierefreien Saalbauumbau

Neustadt an der Weinstraße – Neustadt an der Weinstraße erhält eine Förderung in Höhe von 216.555 Euro für barrierefreie Nutzung des Saalbaus. Das hat Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing mitgeteilt

„Das Land unterstützt Kommunen dabei, ihren Gästen attraktive touristische Erlebnisse zu ermöglichen“, sagte Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing anlässlich der Förderzusage. Barrierefreie Angebote würden von allen Gästen geschätzt. Auch die Bürgerinnen und Bürger von Neustadt profitierten von einem barrierefreien Kulturprogramm des Saalbaus in Neustadt an der Weinstraße. Für Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch für ältere Menschen oder Familien mit Kinderwagen machen barrierefreie Wege das kulturelle Angebot attraktiver“, so Wissing.

Um in Zukunft kulturinteressierten Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, das breite Veranstaltungsprogramm des Saalbaus anbieten zu können, soll der Saalbau vollständig barrierefrei hergerichtet werden. Hierfür werden die Treppenaufzüge der Barrierefreiheit angepasst. Die Förderung in Höhe von 216.555 Euro stammen aus Landesmitteln sowie aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE.

Förderanteil des Landes bei 85 %

Auf Anfrage hat die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) mitgeteilt, dass der Förderanteil bei 85 % liegt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 257.151 Euro.