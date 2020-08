Heidelberg: Stadtnotizen 10.08.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Sommerkurse „Digitale Chancen 60 +“ – Amt für Soziales und Senioren bietet Unterstützung für Senioren rund um Smartphone, Tablet und Laptop

Seniorinnen und Senioren, die Interesse daran haben, ihr Smartphone, Tablet oder Laptop besser kennen- und nutzen zu lernen, können jetzt an einem der vier Sommerkurse „Digitale Chancen 60 +“ des Amtes für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg im Seniorenzentrum Weststadt, Dantestraße 7, teilnehmen. Das Angebot ist kostenfrei. Termine sind Dienstag, 18. August, Donnerstag, 20. August, Dienstag, 25. August und Donnerstag 27. August, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr.

Kurs 1, Dienstag, 18. August 2020: Kommunikation mit Hilfe des Internets

Über das Internet bestehen vielfältige Möglichkeiten mit Familie, Freunden, Bekannten und anderen Personen in Kontakt zu sein – auch wenn sie gerade sehr weit entfernt sind. Infos gibt es zur Kommunikation über Whats App, E-Mail, Video-Telefonie und weiteren Kommunikationsplattformen.

Kurs 2, Donnerstag, 20. August 2020: Selbstständige Lebensführung von zuhause aus

Um ein selbstständiges Leben zu führen, muss man nicht unbedingt physisch mobil sein. Viele wichtige Tätigkeiten der Alltagsbewältigung lassen sich auch per Internet von zu Hause aus erledigen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen Möglichkeiten kennen, online Anträge bei Behörden zu stellen, Einkäufe zu tätigen und Bestellungen aufzugeben, Termine zu buchen und Eintrittskarten zu kaufen oder Bankgeschäfte zu regeln.

Kurs 3, Dienstag, 25. August 2020: Mobilität leicht gemacht mit dem Internet

Wer gerne Ausflüge macht oder in der eigenen Stadt mehr unterwegs sein möchte, kann dazu das Internet nutzen. Der Kurs zeigt, wie das Internet Mobilität erleichtern kann und gibt Infos zur Recherche von Reisezielen und Verbindungen mit dem öffentlichen Personen(nah)verkehr, dem Kauf von Fahrkarten und der Buchung von Hotelzimmern.

Kurs 4, Dienstag, 27. August 2020: Kultur und Unterhaltung in der digitalen Welt

Wer gerne mal den Tag mit Kultur und Unterhaltung zu Hause verbringt, erhält dazu über das Internet vielfältige Anregungen. Der Kurs vermittelt einen ersten Überblick über Mediatheken der Fernsehsender, der Online-Ausleihe in Bibliotheken, Plattformen, auf denen man eigene Gedichte, Fotos und andere künstlerische Produkte mit Gleichgesinnten „teilen“ kann sowie virtuelle Kursangebote.

Die Anmeldung für die Sommerkurse kann für Einzelveranstaltungen oder die ganze Reihe erfolgen. Die Sommerkurse sind Teil des Projekts „Digital-Paten“ des Amtes für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg. Anmeldung bei Gabriele Wehrmann, Amt für Soziales und Senioren, Telefon 06221 58- 38360, E-Mail: gabriele.wehrmann@heidelberg.de. Für stark mobilitätseingeschränkte Personen bietet das Amt für Soziales und Senioren einen kostenfreien Fahrdienst zu den Kursen an.“

Hintergrund: Mit dem Projekt „Digital-Paten“ unterstützt die Stadt Heidelberg ältere Menschen im Umgang mit digitalen Geräten. Dazu vermittelt die Stadt ehrenamtliche Digital-Patinnen und Paten, die sich regelmäßig mit interessierten Seniorinnen und Senioren treffen und ihnen bei der Nutzung digitaler Geräte behilflich sind. Die Digital-Paten unterstützen beispielsweise bei der Anschaffung eines Geräts und Tarifwahl, bei der Einrichtung der Geräte, erklären die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und informieren zu Datenschutz und -sicherheit.

Der neueste Podcast der Heidelberger Kreativen geht am 12. August online – Talkgast: Barbara Stegmann von „Living Brain“

Nach erfolgreichem Start im Juli mit über 300 Downloads und knapp 150 Abonnenten erscheint am 12. August die zweite Folge des Audio-Podcasts „Spillover: aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht“ auf den Plattformen Spotify, Apple Podcasts und Podigee. Im Podcast der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft erzählen Kreative „made in Heidelberg“ von ihren Unternehmen und Ideen und erklären, wie kreative Leistungen ausstrahlen und wo sie konkrete Anwendung finden. Zu Gast in der zweiten Folge ist Barbara Stegmann, Ko-Gründerin und Geschäftsführerin von Living Brain.

40 Minuten, eine Kreative: Barbara Stegmann ist mit ihrem Heidelberger Start-up Living Brain im Feld der Medizin aktiv und entwickelt virtuelle Trainingsmöglichkeiten für die kognitive Rehabilitation. Mit virtuellen Welten und interaktiven Elementen aus dem Games-Bereich sollen kognitive Beeinträchtigungen behandelt werden und den Patienten der Weg zur Rückkehr in den Alltag erleichtert werden. Im Podcast-Interview mit Moderatorin Susan Weckauf erzählt Barbara Stegmann, wie sie gemeinsam mit ihrem Mitgründer Julian Specht auf diese Idee gekommen ist, wie sie beide aus dem Studienprojekt im Bereich der Psychologie ein mittlerweile neunköpfiges Unternehmen aufgebaut haben und welche Vision sie mit ihrem Start-up verfolgen. Barbara Stegmann und Julian Specht wurden 2019 im bundesweiten Wettbewerb als „Kultur- und Kreativpiloten“ ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung der Bundesregierung werden jährlich Kreativunternehmen prämiert, die innovative Vorhaben umsetzen und Schnittstellen zu anderen Branchen bilden.

Der kostenlose Audio-Podcast der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg wird in Kooperation mit der jungen Videoproduktionsfirma Bildbrauerei umgesetzt und im Studio des lokalen Unternehmens im SRH Gründer-Institut produziert. Die Gespräche werden von Moderatorin Susan Weckauf geführt, die mehrere Jahre erfolgreich Sendungen bei Radio Regenbogen moderierte. In den monatlich erscheinenden Folgen werden Akteure und Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft aus Heidelberg porträtiert, deren Produkte oder Dienstleistungen Übertragungseffekte von kreativen Ideen auf andere Branchen oder Bereiche haben. Insgesamt zunächst sechs Folgen gehen bis Jahresende online. Auf dem YouTube-Kanal der Stadt Heidelberg stehen die einzelnen Folgen ebenfalls zum Anhören bereit: https://www.youtube.com/user/StadtHeidelberg.