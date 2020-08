Wörth: Ringelnatter versetzt Anwohnern einen Schrecken (siehe Foto)

(ots) – Am Montag 10.08.2020 um 11.10 Uhr, teilte eine 39-jährige Anwohnerin der Emil-Nolde-Straße im Neubaugebiet bei der Polizeiinspektion Wörth mit, in ihrem Garten befinde sich eine Schlange. Diese hat gerade eine Kröte verspeist und sich nun auf den warmen Steinplatten ihrer Terrasse zur Ruhe gelegt habe.

Die erfahrenen Polizeibeamten konnten die etwa 1,5 Meter lange Schlange aufgrund ihrer Zeichnung als Ringelnatter identifizieren und fingen sie mittels eines Pool-Keschers ein. Ihren Missmut über die polizeiliche Maßnahme äußerte das Tier durch lautes Zischen.

Die gesättigte, doch sichtlich erregte Ringelnatter wurde in einem nahegelegenen Wiesenstück wieder in die Freiheit entlassen. Die Anwohnerin und ihre Kinder konnten jetzt wieder ungehindert das kühlende Nass ihres Swimmingpools genießen.

Scheibenhardt: Fahrt unter Drogeneinfluss

(ots) – Am Sonntag 09.08.2020 um 04.25 Uhr, wurde ein 26-jähriger Franzose mit seinem Auto am Grenzübergang Bienwald in Richtung Kandel von Beamten der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten sie fest, dass der junge Mann drogentypische Auffälligkeiten aufwies und verständigten zur weiteren Sachbearbeitung die Landespolizei.

Beamte der Polizeiinspektion Wörth führten einen Drogentest durch, der positiv hinsichtlich des Konsums von Cannabisprodukten verlief. Nicht nur beim Fahrzeugführer, der wegen Fahren unter Drogeneinfluss angezeigt wird, sondern auch bei seinen 19- und 20-jährigen französischen Mitfahrern konnten geringe Mengen Cannabis aufgefunden werden. Alle drei werden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Germersheim: Wertgegenstände aus Autos gestohlen

(ots) – Gleich in drei Fällen kam es zum Diebstahl aus Kraftfahrzeugen im Stadtgebiet in Germersheim. Die ersten beiden Taten ereigneten sich am Freitagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr im Bereich der Vincentistraße beziehungsweise in der Straße An Deroy. Der bislang unbekannte Täter hatte die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und war hierdurch in den Fahrzeuginnenraum gelangt. Aus einem Auto wurde eine Tasche gestohlen, bei der zweiten Tat wurde nichts entwendet.

Weiterhin wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Geldbörse aus einem Wagen gestohlen, welcher im Bereich Am Vogelpark abgestellt war. Auch hier hatte der Tatverdächtige eine Fensterscheibe eingeschlagen um an das Diebesgut zu gelangen. Die Tat ereignete sich zwischen 20 und 4.30 Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 3000 EUR.

Lassen Sie Ihre Wertgegenstände sowie Taschen nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.