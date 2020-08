Badeunfall in einem Weiher

Böhl-Iggelheim (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am frühen Sonntagabend 09.08.2020 gegen 18 Uhr zu einem Badeunfall. Ein 22-jähriger Schwimmer war in einem Weiher bei Böhl-Iggelheim unvermittelt untergegangen und musste reanimiert werden. Er verstarb gegen 22 Uhr in einem Krankenhaus.

Während der Rettungsmaßnahmen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücksfalls wurden aufgenommen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.

Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Dudenhofen (ots) – 08.08.2020, 01:45 Uhr – Ein 49-jähriger Kurier-Fahrer aus Mannheim und eine 56-jährige Radfahrerin aus Dudenhofen wollten in Dudenhofen von der Iggelheimer Straße nach rechts in die Goethestraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah der Ford Transit-Fahrer die Radlerin. Diese konnte aufgrund ihrer vorausschauenden Fahrweise eine Kollision verhindern. Anschließend musste der Kurierfahrer verkehrsbedingt in der Goethestraße halten.

Diesen Moment wollte die Dudenhofenerin offensichtlich zur mündlichen Aufarbeitung des Geschehens nutzen. Als sie zu dem Ford Transit aufgeschlossen und sich neben ihm positioniert hatte, fuhr das Fahrzeug wieder an. Dabei verklemmt sich der Fahrradlenker an dem Auto und riss die Frau zu Boden. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Erst jetzt bemerkte der Transit-Fahrerin bei einem Blick in den Rückspiegel die Radfahrerin.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots) – Am Freitagabend 07.08.2020 kam es in der Bleichstraße gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Hinsichtlich des genauen Unfallherganges machte der Radfahrer widersprüchliche Angaben, weshalb dieser nicht abschließend geklärt werden konnte. Da bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 2,15 Promille festgestellt werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schifferstadt zu wenden. Tel. 06235 / 495-0 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.