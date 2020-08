Handtasche gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Einer 47-Jährigen aus Ludwigshafen wurde am Sonntag 09.08.2020 gegen 8:45 Uhr, die Handtasche gestohlen. Sie hatte vor einer Kirche in der Saarlandstraße gesessen, als der bislang Unbekannte Täter zuschnappte und mit der Handtasche flüchtete. In der Handtasche befand sich neben Ausweisdokumenten unter anderem Bargeld.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 20 Jahre alt, blonde kurze Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall in der Riedsaumstraße

Ludwigshafen (ots) – Im Kreuzungsbereich Riedsaumstraße/Schuckerstraße kam es am 09.08.2020 gegen 13:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen BMW-Fahrer und einer 34-jährigen Hyundaifahrerin. Sowohl die 34-Jährige als auch die 23-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruchsversuch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 07.08.2020, 16 Uhr und dem 09.08.2020, 16:30 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Kleingarten im Ortsteil Adamshof einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Kellerabteil

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 30.07.2020 gegen 16 Uhr und dem 09.08.2020 gegen 13 Uhr, brachen Unbekannte in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Böhlstraße ein. Sie entwendeten zwei Fahrräder sowie Werkzeug. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.