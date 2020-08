Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Familienfehde mit Messer führt zu größerem Polizeieinsatz

Dieburg (ots) – Eine Familienstreitigkeit ist am späten Sonntagabend 09.08.2020 in der August-Horch-Straße eskaliert und hat die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 23.10 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten eine Auseinandersetzung im dortigen Mehrfamilienhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich eine Gruppe aus 8 Männern und 3 Frauen Zutritt zu einer Wohnung in dem Anwesen verschafft. Hier kam es anschließend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit den anwesenden Personen. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem Messer eingesetzt.

Drei Männer erlitten Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung, bei dem zahlreiche Polizeistreifen im Einsatz waren, konnten mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Hintergrund des Vorfalls dürfte eine bereits länger andauernde Familienfehde zwischen den beiden Konfliktparteien sein.

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung sowie zu den Hintergründen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Auf mehrere Wohnungen im Hochhaus abgesehen – Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Kriminelle hatten es am Freitag (7.8.) auf mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Eulerweg abgesehen. Im Zeitraum zwischen 10.30 und 14.00 Uhr gelangten die Unbekannten in das Hochhaus und versuchten auf verschiedenen Etagen in die Wohnräume zu gelangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie bei mindestens zwei Wohnungen gewaltsam die Türen aufzubrechen, was ihnen bei einer Wohnungstür gelang. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten unter anderem Schmuck, Bargeld und Uhren. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Brand von Unterholz

Groß-Zimmern (ots) – Wenige Quadratmeter an Unterholz brannten am Samstagmittag (8.8.), gegen 12.45 Uhr, im Bereich der Birkertsschneise. Circa 100 Meter von dem dortigen Parkplatz in der Waldstraße entfernt, kam es zu einem Brand, bei dem rund 4-6 Quadratmeter Wurzelwerk und Unterholz brannten. Die Feuerwehr von Groß-Zimmern konnte den Brand schnell löschen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schließen die Ermittler eine Selbstentzündung des Unterholzes aus. Wie es zum Brand kam, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei wegen der derzeitigen Trockenheit und der damit verbundenen hohen Brandgefahr: Lassen Sie keine Überreste von Zigaretten, Glasscherben oder anderen leicht entzündlichen Stoffen im Wald zurück.

Pkw überschlägt sich nach Auffahrunfall

Weiterstadt/BAB5 (ots) – Am Sonntagnachmittag 09.08.2020 kam es auf der BAB 5 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei welchem sich einer der beiden überschlug. Der Pkw Skoda eines 91-Jährigen aus Frankfurt prallte gegen den Pkw Peugeot eines 80-Jährigen aus Mörfelden, überschlug sich nach dem Zusammenstoß und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen.

Der Fahrer des Skodas wurde hierdurch schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Insassen des Peugeot wurden beide leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 12.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme waren zwei Fahrstreifen sowie die Zufahrt zur Rastanlage für zwei Stunden gesperrt.

Unfallflucht /Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Am Freitag 07.08.2020 zwischen 06:30 und 12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen grauen VW Touran, welcher auf einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand in der Röntgenstraße (ggü. des Parkhauses) in 64823 Groß-Umstadt geparkt war. Dieser wurde an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Weschnitz: DB-Killer ausgebaut und unter Sitzbank verstaut

(ots) – Einen Motorradfahrer aus Worms stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagnachmittag (07.08.) auf der Bundesstraße 460, in Höhe des Parkplatzes “Kapellenberg”.

Rasch stellten die Ordnungshüter fest, dass der DB-Killer im Auspuff fehlte. Die Betriebserlaubnis des Motorrads war somit erloschen. Den DB-Killer verstaute der Biker unter der Sitzbank der Maschine.

Die Fahrt war anschließend für den Wormser an der Kontrollstelle beendet. Die Polizei stellte das Motorrad zwecks Begutachtung durch einen amtlichen Sachverständigen sicher. Auf den Biker kommen nun neben einem Bußgeld zudem auch die Kosten für das Gutachten, die Wiedererteilung der Betriebserlaubnis sowie die Abschleppung zu.

Darmstadt

Darmstadt: Skulptur beschädigt – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Nachdem Unbekannte die hölzerne Skulptur auf dem Universitätsgelände in der Magdalenenstraße beschädigt haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall wurde am Samstagabend (8.8.), gegen 21 Uhr, entdeckt und der Polizei gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschmierten Unbekannte die hölzerne Skulptur “Der Lesende” sowie den umliegenden Bereich mit Motoröl. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der Schaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt/A5: Wachpolizei zieht Raser aus dem Verkehr

(ots) – Am Samstagabend (8.8.) führte die Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 3.15 Uhr auf der Autobahn 5 am Darmstädter Kreuz in Fahrtrichtung Basel eine Geschwindigkeitsüberwachung durch.

Die dortige Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos beträgt 100 Km/h, für Lastwagen über 3,5 Tonnen gelten 80 Km/h. Insgesamt fuhren 7278 Fahrzeuge im Kontrollzeitraum durch die Messstelle. 371 Fahrzeuge waren zu schnell, davon 146 Lastwagen. 151 Fahrer erwartet ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro. Außerdem müssen 100 Fahrer mit einem Bußgeld von mindestens 80 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. 12 Fahrzeugführer fuhren so schnell, dass sie ein Fahrverbot, mindestens 160 Euro und 2 Punkte in Flensburg erwarten wird.

Von den 146 Brummis über 7,5 Tonnen, hielten sich in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr, 120 nicht an die zum Lärmschutz angeordnete Geschwindigkeit von 60 Km/h, sodass sie mit mindestens 70 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg rechnen müssen.

Der traurige Spitzenreiter wurde mit 154 Km/h gemessen. Ihn erwartet eine Geldbuße von 240 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Größerer Waldbrand beschäftigt Einsatzkräfte stundenlang

(ots) – Am Sonntagnachmittag 09.08.2020 gegen 16:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Groß-Gerau vom Tower des Flughafens eine Rauchentwicklung aus dem Gebiet zwischen dem Flughafen und Walldorf gemeldet. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein Brand im Wald mit ca. 100 qm Ausdehnung lokalisiert werden.

Das Feuer breitete sich anfangs in Richtung des Flughafens aus und betraf schließlich eine Fläche von ca. zweieinhalb Hektar. Es wurde eine Rundfunkwarnmeldung mit der Aufforderung, Türen und Fenster geschlossen zu halten, herausgegeben. Durch die Wetterbedingungen verteilte sich der Rauch insbesondere in das Stadtgebiet von Mörfelden-Walldorf und bis in den weiteren Kreis Groß-Gerau.

Zur Brandbekämpfung im Einsatz waren Feuerwehren aus Mörfelden-Walldorf, den Landkreisen Offenbach, Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und der Stadt Frankfurt mit insgesamt 250 Einsatzkräften und 60 Fahrzeugen. Die Werksfeuerwehr des Flughafens unterstützte ebenfalls. Außerdem waren mehrere Rettungswagen vor Ort.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden durch mehrere Streifen aus der Polizeidirektion Groß-Gerau, von anderen hiesigen Direktionen und dem 19. Revier durchgeführt. Bei der Lokalisierung und dem Löschen unterstützten maßgeblich auch zwei Polizeihubschrauber. Die Polizeikräfte kümmerten sich vorrangig um die Räumung des betroffenen Bereichs und dessen Absperrung. Freigehalten wurden ein Campingplatz, ein Kleingartengelände und ein Spielplatz. Einige Bewohner der nächstgelegenen Wohnhäuser verließen vorsorglich ihre Häuser. Inzwischen sind alle wieder zurück.

Der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen war laut Auskunft der Pressesprecherin der Flugsicherung nicht beeinträchtigt. Die Löscharbeiten werden wegen Glutnestern laut Feuerwehr bis ca. 01:00 Uhr fortgeführt, im Anschluss wird Brandwache gehalten. Es gab keine Verletzten.

Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Personen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter 06105/4006-0 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Kleinbrände halten Einsatzkräfte auf Trab

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstagabend (08.08.), gegen 20.15 Uhr, brannten auf einem Spielplatz in der Liebermannstraße etwa 30 qm Grasfläche. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen rasch unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen des Feuers auf Spielgeräte und weitere Bepflanzung verhindern. Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung konnten bislang nicht festgestellt werden.

In der Nacht zum Sonntag (09.08.), gegen 1.00 Uhr, stand dann auf dem Spielplatz vor dem Jugendzentrum in der Okrifteler Straße ein Holzpavillon in Vollbrand. Auch hier war die Feuerwehr rasch zur Stelle. Anwohner hörten zuvor Böllergeräusche. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Gegen 3.20 Uhr meldeten Anwohner schließlich einen brennenden Holzstuhl im Hundertmorgenring. Der Brand wurde von der Feuerwehr Walldorf sofort gelöscht. Die Polizei stellte an der Brandstelle eine Flasche Flüssiganzünder sicher.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Brand eines Schrebergartens und einiger Bäume

Groß-Gerau (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08./09.) gegen 01:45 Uhr meldete ein Anwohner brennende Bäume an den Bahngleisen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Groß-Gerau hatten einige Arbeit, den Brand auf dem Schrebergartengelände inklusive Glutnestern zu löschen.

Wegen der Nähe zu den Bahngleisen musste der Bahnverkehr auf zwei Bahnstrecken für ca. eineinhalb Stunden eingestellt werden. Um diese Uhrzeit waren davon hauptsächlich Güterzüge betroffen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, es könnte sich nach ersten Erkenntnissen um eine Zigarette gehandelt haben. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Es sind zehn größere Bäume, ein Schuppen, und eine Gartenhütte abgebrannt. Hinweise dazu bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter 06152/175-0.

Mörfelden-Walldorf: Diebstähle aus Autos

(ots) – Zwei Fahrzeuge gerieten über das vergangene Wochenende (08.-09.08.) in das Visier von Kriminellen. Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (08.08.) und Sonntagmorgen (09.08.) vermutlich über ein wenige Zentimeter geöffnetes Fenster in den Innenraum eines in der Sollingstraße geparkten Honda ein und ließen unter anderem einen MP3-Player sowie eine hochwertige Sonnenbrille mitgehen.

In der Nacht zum Sonntag (09.08.), gegen 1.00 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem im Alpenring abgestellten Audi eine Sonnenbrille und einen geringen Geldbetrag. Möglicherweise war das Fahrzeug nicht verschlossen. Die Täter wurde bei der Flucht beobachtet. Einer der Männer hat dunkle Haare, ist etwa 1,75 Meter groß, hellhäutig und trug eine kurze Hose. Sein Begleiter ist genauso groß, hat ein rundliches Gesicht und eine blasse Hautfarbe. Er war mit kurzer Hose und Baseballkappe bekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Mörfelden-Walldorf: Fahrraddiebe unterwegs – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Mehrere Diebstähle von Fahrrädern, teils sehr hochwertiger E-Bikes, wurden der Polizei über das vergangene Wochenende (08.-09.08.) angezeigt. Am Samstagnachmittag (08.08.), gegen 16.30 Uhr, stellte ein 40 Jahre alter Mann sein grünes E-Bike der Marke Cube im Wert von rund 1800 Euro vor einem Haus in der Piemontstraße ab und hielt sich nur wenige Sekunden im dortigen Hausflur auf. Als er zurückkehrte, wurde sein unverschlossenes Fahrrad bereits von Unbekannten entwendet.

Gegen 17.45 Uhr beobachtete ein Anwohner in der Schwarzwaldstraße, dass zwei Frauen vor dem Haus ein graues Damenrad sowie ein Kinderfahrrad mitgehen ließen und in Richtung Bahnhof Walldorf geflüchtet seien. Bislang haben sich in diesem Fall allerdings noch keine Geschädigten bei den Ordnungshütern gemeldet.

Täterbeschreibung:

Eine der Flüchtigen ist 30 bis 40 Jahre alt, kräftig und trug die Haare zu einem Zopf. Ihre Begleiterin ist 20 bis 30 Jahre alt. Beide sollen laut Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

In der Nacht zum Sonntag (09.08.) ereigneten sich dann weitere Fahrraddiebstähle. Gegen 3.45 Uhr entwendeten Kriminelle ein E-Bike der Marke Cube im Wert von 2300 Euro aus dem Keller eines Einfamilienhauses in der Waldenserstraße. Zeugen beobachten drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die auf Fahrrädern flüchteten und ein Fahrrad zurückließen. Dieses Rad wurde von den Tätern offenbar gegen das zuvor erbeutete E-Bike “getauscht”. Das zurückgelassene Rad wurde von der Polizei sichergestellt. Bei den Jugendlichen soll es sich um zwei dunkelhaarige sowie einen blonden Jungen gehandelt haben.

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag stahlen Unbekannte aus einer Garage in der Jourdanallee ein E-Bike der Marke Riese & Müller im Wert von über 6.000 Euro und flüchteten anschließend unerkannt mit der Beute. Zwei weitere hochwertige Fahrräder der Marke Cube ließen Unbekannte in der gleichen Nacht aus einer Garage in der Genfer Straße mitgehen.

Am Sonntag (09.08.) meldete sich dann eine Anwohnerin der Bahnstraße und teilte der Polizei mit, dass in der Nacht zwei Jugendliche zwei Fahrräder vor einer Tiefgarageneinfahrt ablegten und anschließend über das Gartentor eines Nachbargrundstücks das Weite suchten. Wie sich anschließend herausstellte, handelte sich hierbei um die zuvor in der Genfer Straße gestohlenen Räder.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Vorfällen dauern an. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Groß-Gerau: Exhibitionist auf Feldweg

(ots) – In schamverletzender Weise zeigte sich ein Unbekannter am Samstagmittag (08.08.), gegen 12.50, einer 47 Jahre alten Frau auf einem Feldweg im Bereich Frankfurter Straße/Heimstättenstraße.

Der Mann ist etwa 45 Jahre alt, schlank und cirka 1,75 Meter groß. Er hat kurze braune Haare und trug sandfarbene Cargoshort.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06151/1750.

Verkehrsunfallflucht in Gustavsburg – Wer hat etwas beobachtet?

Gustavsburg (ots) – In der Merianstraße in Gustavsburg kam es zwischen Freitag 07.08.2020, 17:30 Uhr und Samstag 08.08.2020, 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem am Straßenrand geparkten PKW Seat. Der geparkte PKW wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt, der Unfallverursacher flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden gerne von der Polizeistation Bischofsheim oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Unfallflucht im Einkaufszentrum Helvetiapark

Groß-Gerau (ots) – Die Polizei in Groß-Gerau sucht nach einem bislang unbekannten Fahrzeugführer der in der Nacht zum 07. August zwischen 20:00 Uhr und 04:45 Uhr morgens im Helvetiaparc zwei rot/weiße Stahlpfosten, sowie eine Wasserleitung beschädigt hat. Der Unfallort befindet sich in der Nähe eines dortigen Bäckereigeschäftes.

Der Schaden wird derzeit auf ca. 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebten sich mit der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 / 1750 in Verbindung zu setzen.

Raunheim: Kollision auf Kreuzung – Drei Verletzte – Auto kippt auf Dach

(ots) – Ein in Richtung Odenwaldstraße fahrender 23 Jahre alter Autofahrer aus Rüsselsheim kollidierte am Sonntagabend (09.08.), gegen 21.20 Uhr, im Kreuzungsbereich Jakobstraße/Ludwigstraße mit dem Auto einer 41-Jährigen aus Raunheim. Die Wagenlenkerin war ihrerseits in Richtung Elisbathenstraße unterwegs.

Das Fahrzeug der Raunheimerin kippte durch die Wucht des Aufpralls um und landete anschließend auf dem Dach. Die beiden Unfallbeteiligten sowie der 15 Jahre alte Beifahrer der Frau zogen sich Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro. Neben der Polizei waren auch mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr im Einsatz.

Unfallflucht in Bischofsheim

(ots) – In der Nacht vom Sonntag (09.08.) auf Montag (10.08.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Opel Crossland, welcher im Kreuzungsbereich Ringstraße/ Am Himmelspfad in Bischofsheim abgestellt war. Auf den Fahrzeughalter kommen jetzt sehr hohe Reperaturkosten zu, da die ganze linke Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Biblis-Wattenheim: Einbrecher im Golfclub – Wer hat Beobachtungen gemacht?

(ots) – Einen Tresor mit über 2000 Euro haben Kriminelle nach einem Einbruch im Golfclub in Wattenheim mitgehen lassen. Zudem wurde ein weiteres Wertbehältnis geöffnet und geplündert. Allein der angerichtete Sachschaden an dem aufgebrochenen Fenster und Tresor ist mindestens 5.000 Euro hoch. Die Tat wurde zwischen Sonntagabend (9.8.), 19 Uhr und Montagmorgen (10.8.), 5.20 Uhr begangen. Die Täter haben sich auf das Grundstück des Clubs in der Golfparkallee geschlichen und sind über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude eingestiegen.

Das Kommissariat 21/22 sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge bemerkt haben. Der Kontakt zu den Ermittlern kann auch telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 7060 aufgenommen werden.

Lorsch: Brennende Gartenhütte “Im Taubenfang” – Polizei geht von Brandstiftung aus

(ots) – Der Firstvorsprung einer leerstehenden Gartenhütte in der Anlage “Im Taubenfang” hat am späten Freitagabend (7.8.) gebrannt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Kleingartenbewohner bemerkten das Feuer im Weg Nummer 5 um kurz nach 23 Uhr, als bereits Flammen aus dem Dach geschlagen waren.

Für die Löscharbeiten war die Feuerwehr Lorsch mit fünf Einsatzwagen vor Ort. Nach ersten Einschätzungen ist der Brand im Dachstuhl, in etwa 3,50 Meter Höhe ausgebrochen.

Brandermittler des Kommissariats 10 aus Heppenheim untersuchten am Montag (10.8.) die Brandstelle. Die Ermittler schließen einen technischen Defekt aus und ermitteln jetzt wegen Brandstiftung. Für das Verfahren werden dringend Zeugen gesucht, die ab circa 22 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich zu melden. Telefonisch sind die Beamten unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060 zu erreichen.

Mörlenbach: Teures Mountainbike aus Garage gestohlen

Mörlenbach (ots) – Im Laufe des Sonntags (9.8.) wurde in der Bahnstraße, Bereich Bonsweiherer Straße, ein 1.900 Euro teures Mountainbike aus einer geöffneten Garage entwendet. Der Diebstahl des schwarz-roten Bikes der Marke CUBE, AMS 120 Race wurde um 11 Uhr morgens entdeckt.

Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise zu dem gesuchten Mountainbike geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Heppenheim (DEG). Telefon: 06252 / 7060.

Bürstadt: Fahrzeug bei Parkmanöver beschädigt – Zeugen gesucht

(ots) – Am Samstag 08.08.2020 zwischen 01:00 h und 08:45 h beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mercedes, der in der Nibelungenstraße Höhe Hausnummer 158 am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Infolge des Parkmanövers entstanden diverse Lackschäden/Kratzer im linken hinteren Bereich von Stoßstange und Heckklappe. Es konnte roter Fremdlack festgestellt werden.

Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-190 entgegen.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Motorradfahrer “verwechselt” Bundesstraße 47 mit Rennstrecke

(ots) – Einen 35 Jahre alten Motorradfahrer aus dem Odenwaldkreis stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntagnachmittag (09.08.), gegen 15.00 Uhr, auf der Bundesstraße 47, zwischen Steinbach und Rehbach. Der Biker fiel der Zivilstreife zuvor mit einer Geschwindigkeit von 163 km/h auf. Erlaubt sind auf der Strecke maximal 100 Stundenkilometer.

Den 35-Jährigen erwarten nun 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Oberzent-Finkenbachtal (ots) – Am frühen Samstagmorgen 08.08.2020 gegen 03:30 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger Fahrzeugführer aus Oberzent mit seinem Pkw die Hainbrunner Straße in Oberzent/Finkenbach. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw zusammen. Hierbei entstand an beiden Pkws und einem angrenzenden Grundstück ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Ein vor Ort bei dem 23-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Hierauf wurde ihm die vorläufige Festnahme erklärt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde von der Polizei vorläufig sichergestellt.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zur Bergung beider Fahrzeuge wurde die Hainbrunner Straße für eine Stunde voll gesperrt.

